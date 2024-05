Tennis-Star Stanislas Wawrinka wird Markenbotschafter von Bitpanda

- Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, gibt den Namen seines neuen Botschafters bekannt: Stanislas Wawrinka, Roland Garros-Champion, ehemalige Nummer 3 der Welt, 16-maliger Titelträger, davon 3 Grand-Slam-Titel.

- Bitpanda und Stanislas Wawrinka teilen die gleichen Werte: das Streben nach Spitzenleistungen durch Disziplin, Ausdauer und Einhaltung von Regeln.

- Bitpanda stärkt damit seine Positionierung im Sport. In Deutschland hat Bitpanda bereits eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München geschlossen.

- Bitpanda veranstaltet am 23. Mai ein Launch-Event in Anwesenheit von Stanislas Wawrinka

Paris/Wien, 23.05.2024 - Die Partnerschaft unterstreicht neben Bitpandas Position als führender Krypto-Broker in Europa, auch sein Engagement in der Welt des Sports. Die Zusammenarbeit mit Stanislas Wawrinka verkörpert die Konvergenz zwischen zum einen der Hingabe, Präzision und Strategie des Tennissports und zum anderen der dynamischen Welt der Kryptowährungen.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Bitpanda. Ich interessiere mich schon seit Jahren für Kryptotechnologie und investiere einige Zeit außerhalb des Tennisplatzes in das Thema. Durch meine Zusammenarbeit mit Bitpanda kann ich jetzt beide Leidenschaften miteinander verbinden: das Tennis und Kryptowährungen. Außerdem ist mein Vater ein großer Fan des FC Bayern München und durch die Zusammenarbeit von Bitpanda mit diesem international bekannten Fußballverein ergibt sich eine weitere emotionale Verbindung", sagt Stanislas Wawrinka.

Eric Demuth (https://www.linkedin.com/in/eric-demuth-9ba02943/), CEO und Gründer von Bitpanda kommentiert:

"Wir wissen um die Faszination, die die Welt des Sports auf Menschen ausübt. Bei unseren Partnerschaften in diesem Umfeld geht es immer darum, mit Einzelpersonen und Marken zusammenzuarbeiten, die unsere Werte teilen. Mit 16 gewonnenen Titeln, darunter 3 Grand Slams, ist Stan Wawrinka einer der erfolgreichsten Athleten der Schweiz. Bitpanda ist seit längeren äußerst engagiert und präsent im Schweizer Markt sowie auch in Frankreich, wo Stan regelmäßig bei Sandplatztournieren dominiert. Stan versteht und unterstützt die Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie und ist damit der ideale Markenbotschafter, um die Akzeptanz von Krypto weiter auszubauen."

Die größte Auswahl an digitalen Vermögenswerten in Europa

Bitpanda bietet über seine Investitionsplattform mehr als 3.000 digitale Vermögenswerte an, darunter mehr als 400 Krypto-Assets, unzählige Aktien, ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe. Damit ist Bitpanda die Plattform mit einer der umfassendsten Angebote an digitalen Vermögenswerten, die in Europa erhältlich sind. Gleichzeitig ist Bitpanda eine der am stärksten regulierten Krypto-Plattformen in Europa und bietet seinen Nutzern somit das höchste Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit auf dem Markt.

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist einer der führenden Krypto-Broker Europas. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 400 Kryptowerte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 4 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bukarest, Dublin, Krakau, London, Madrid, Mailand und Zürich.

*Aktien und ETFs sind die zugrunde liegenden Assets der als Bitpanda Stocks geführten Verträge und werden von Bitpanda Financial Services GmbH ausgestellt. Weitere Informationen sind auf bitpanda.com abrufbar.

Firmenkontakt

Bitpanda GmbH

Paul Wolter

Stella-Klein-Löw Weg 17

1020 Wien

+49 (0) 89 99 38 87 0

https://www.bitpanda.com/de

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 30

https://www.hbi.de