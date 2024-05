Startseite Data Center Group und SCHÄFER IT-Systems Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-23 15:52. Zwei innovative Unternehmen der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain präsentieren sich in Frankfurt am Main Betzdorf/Wallmenroth, 23.05.2024. Zwei innovative Hidden Champions aus unserer Region potenzieren den Kundenmehrwert und stellen auf der wichtigen Fachmesse Data Centre World Frankfurt am Main aus. SCHÄFER IT-Systems ist Spezialist für die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von Produkten und Lösungen im Rechenzentrumsumfeld. Im Fokus stehen dabei neben den Racklösungen auch die Segmente Cooling und Power für zentrale und dezentrale Rechenzentren sowie Netzwerktechnik. Errichtung, Betrieb und Wartung solcher hochverfügbaren und nachhaltigen Rechenzentren ist der Fokus der Data Center Group. Beide Unternehmen arbeiten zudem auch in diversen Projekten partnerschaftlich zusammen. Die enge Zusammenarbeit spiegelt sich in einer hohen Kundenzufriedenheit wider. Beide Unternehmen legen mit ihren jeweiligen Produkten und Services großen Wert auf nachhaltige und zukunftssichere Lösungen im Umfeld eines stark wachsenden Digitalisierungsanspruches. Unter den Kunden finden sich sowohl Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen als auch zahlreiche öffentliche Einrichtungen. "Die Data Centre World zählt durch die qualitativen Konferenzen, namhaften Speaker und zahlreichen Aussteller zu den attraktivsten Rechenzentrumsmessen Zentraleuropas. Das diesjährige Motto Where Innovation Meets Infrastructure passt perfekt zu unser beider Produktportfolio und Lösungsangebot", erklären Ralf Siefen, CEO und Vorsitz der Geschäftsführung der Data Center Group und Thomas Wermke, Bereichsleiter Vertrieb von SCHÄFER IT-Systems unisono. Die beiden in Rheinland-Pfalz ansässigen Unternehmen Data Center Group (Sitz in Wallmenroth) und SCHÄFER IT-Systems (Sitz in Betzdorf) sind seit Jahrzehnten attraktive mittelständische Arbeitgeber und engagierte Ausbildungsbetriebe in der Region. Daher besuchte Joachim Brenner als erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain beide Unternehmen in Frankfurt auf der Messe und zeigte sich beeindruckt von deren innovativen und nachhaltigen IT-Lösungen. Die dazugehörigen Text- und Bilddateien stehen zum Download bereit: https://bit.ly/SIS_PM_DCWF24_portal Die Data Center Group (DC-Datacenter-Group GmbH) ist ein führender Anbieter für grüne Rechenzentren im deutschsprachigen Raum. Am Hauptsitz in Wallmenroth im Westerwald sowie an weiteren Standorten in Berlin, Frankfurt und München arbeiten über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen der Beratung, Planung, fachgerechten baulichen Umsetzung bis hin zum professionellen Betrieb von Rechenzentren.

Mit der Erfahrung aus über 3.000 Projekten und dem Einsatz modernster Technologien sowie der fachübergreifenden Expertise werden zukunftsfähige, hochverfügbare und nachhaltige IT-Infrastrukturen von morgen gesichert. Damit unterstützt die Data Center Group eine nachhaltige Digitalisierung und schafft maximalen Mehrwert für Unternehmen verschiedenster Größen und aus sämtlichen Branchen sowie dem öffentlichen Bereich. SCHÄFER IT-Systems, ein innovativer Hersteller von maßgeschneiderten Netzwerk- und Serverschranklösungen sowie Rechenzentrumslösungen für konventionelle und komplexe Anwendungen, ist ein Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört Firmenkontakt

