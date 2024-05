Startseite Raik Spänkuch ist neuer Senior Vice President Sales and Operations bei TA Triumph-Adler Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-22 10:10. Nürnberg/Hamburg, 22. Mai 2024 - Seit Anfang Mai 2024 ist Raik Spänkuch neuer Senior Vice President Sales and Operations bei der TA Triumph-Adler GmbH. In der neu geschaffenen Position verantwortet der erfahrene Manager ab sofort die Vertriebsaktivitäten und operativen Geschäftsprozesse von TA Triumph-Adler. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Geschäftsführer Christopher Rheidt. Spänkuch wechselt von der Ricoh Deutschland GmbH zum deutschen IT-Spezialisten für Multifunktionssysteme und digitale Workflows. Christopher Rheidt: "Mit Raik Spänkuch gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenexperten"

TA Triumph-Adler freut sich über die Verstärkung: "Mit Raik Spänkuch haben wir einen ausgewiesenen Branchenexperten verpflichten können", betont Christopher Rheidt. "Seine ausgeprägte Expertise und langjährige Managementerfahrung im Dokumentengeschäft wird uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen und unser Wachstum über alle Vertriebskanäle effizient voranzutreiben", so Rheidt. Bereits seit mehr als 30 Jahren ist Raik Spänkuch im deutschen Document-Business tätig. Im Laufe seiner Karriere hat er als Geschäftsleitungsmitglied den Vertrieb von mehreren namhaften Herstellern verantwortet. Unter anderem war der studierte Diplom-Kaufmann für Oce Deutschland und ab 2013 für Canon Deutschland tätig. Zuletzt leitete er seit 2019 als Director Sales den Vertrieb der Ricoh Deutschland GmbH. Raik Spänkuch: "Gemeinsam werden wir kundenfokussiert ambitionierte Ziele verfolgen"

Bei TA Triumph-Adler wird Spänkuch seine Expertise zukünftig gezielt dafür einsetzen, um die Weiterentwicklung des Unternehmens zum ganzheitlichen IT-Lösungsanbieter erfolgreich voranzutreiben. "Ich blicke mit großer Vorfreude auf diese spannende Aufgabe", sagt Raik Spänkuch. "TA Triumph-Adler steht in der Branche für Kundenfokussierung, Innovation und Vertriebsstärke. Mit diesem starken Background und dem gesamten Team lässt sich viel erreichen. Gemeinsam werden wir kundenfokussiert ambitionierte Ziele verfolgen", so Spänkuch. Unter dem folgenden Link finden Sie Raik Spänkuch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/raik-sp%C3%A4nkuch-6a533636/). Die TA Triumph-Adler GmbH ist ein deutscher Spezialist für Multifunktionssysteme (MFP) und digitale Workflows. Mit einer Geschichte von mehr als 125 Jahren gehört das Unternehmen heute zu den etablierten Marken in der Branche der Informationstechnologie und Telekommunikation (ITK). Als Managed Service Provider unterstützt TA Triumph-Adler Unternehmen als verlässlicher Partner bei der Optimierung von papierbasierten und digitalen Dokumentenprozessen - mit dem Ziel, diese effizienter zu gestalten. Das ganzheitliche Produktportfolio umfasst moderne Hardware-, Software- sowie IT-Service-Lösungen, die den gesamten Bearbeitungsprozess von Dokumenten abdecken und ein zeitgemäßes Informationsmanagement ermöglichen. Neben leistungsfähigen MFP- und Produktionsdrucksystemen bietet TA Triumph-Adler Organisationen ein breites Portfolio für digitale Workflows an. Die Software-Angebote reichen von Dokumenten-Management-Systemen (DMS), über cloudbasierte Druck- und Scanlösungen, bis hin zum umfangreichen Enterprise Content Management-Angebot (ECM), das auch als Software as a Service-Modell (SaaS) aus europäischen Rechenzentren bereitgestellt werden kann. IT-Dienstleistungen umfassen die individuelle Beratung von Firmen jeder Größe bei der sicheren und datenschutzkonformen Implementierung von Output-Systemen und Dokumenten-Workflows. Zudem hilft TA Triumph-Adler bei der Optimierung von IT-Prozessen - beispielsweise durch eine automatisierte Druckerflottenverwaltung über die Schaltzentrale TA Cockpit®. Als professionelle Direktvertriebsorganisation ist die TA Triumph-Adler Gruppe in Deutschland mit 27 Niederlassungen vertreten. Der Sitz der Gesellschaft ist in Nürnberg, mit dem operativen Headquarter in Hamburg. Vertriebsorganisationen in Europa befinden sich in Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich (UK). Darüber hinaus beliefert die TA Triumph-Adler Gruppe Distributoren in mehr als 25 Ländern im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Die TA Triumph-Adler GmbH mit der eingetragenen Marke UTAX ist ein Unternehmen der Kyocera Gruppe und gehört zu 100 Prozent zur Kyocera Document Solutions Inc. mit Sitz in Osaka, Japan. Kontakt

