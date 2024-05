Startseite RAYONEX feedback: Insights zur Bioresonanz nach Paul Schmidt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-22 10:10. Die Bioresonanz-Redaktion stellt neues Magazin mit Hintergrundinformationen vor. Lindenberg, 22. Mai 2024. Mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt werden nach Herstellerangaben derzeit weltweit über zehn Millionen Behandlungen jährlich durchgeführt, heißt es im Magazin RAYONEX feedback. Doch was steckt hinter der Bioresonanz nach Paul Schmidt? Wie funktioniert sie? Was sind die wissenschaftlichen Grundlagen? Welche Erfahrungen prägen ihre über 40-jährige Erfolgsgeschichte? Alles das sind Fragen, die Therapeuten und Patienten zu diesem weltweit verbreiteten Therapieverfahren mit über 40-jährigen Geschichte interessieren. Das neue Magazin RAYONEX feedback gibt Antworten darauf. In der ersten Ausgabe von RAYONEX feedback geht es beispielsweise um den Stand der Forschung zur Bioresonanz nach Paul Schmidt und zur dahinterliegenden Wissenschaft. Außerdem verdeutlichen Fallbeispiele und Erfahrungsberichte den praktischen Nutzen in der Human- und Tiermedizin. Spannend sind auch die Artikel zur Anwendung in der Baubiologie und in der Physiotherapie. Was es sonst noch gibt und wo das Magazin RAYONEX feedback kostenlos heruntergeladen werden kann, dazu mehr in diesem Beitrag: Neues Magazin zur Bioresonanz nach Paul Schmidt (https://www.bioresonanz-zukunft.de/rayonex_feedback_magazin_pm). Wichtiger Hinweis: Die Bioresonanz gehört in den Bereich der Erfahrungsmedizin. Die klassische Schulmedizin hat die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt. Die Redaktion von www.bioresonanz-zukunft.de veröffentlicht regelmäßig aktuelle Informationen über die Bioresonanz. Von den Hintergründen bis hin zu den Anwendungsmöglichkeiten, mit zahlreichen Erfahrungsberichten direkt aus den anwendenden Praxen. Aber auch zu den Fortschritten in der Wissenschaft. Kontakt

