Startseite Dome Pro LR: Vitel vertreibt Peplink-Router mit integrierten Antennen für verlässliche Konnektivität für die Schifffahrt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-22 10:03. Leistungsstarke Verbindungen auf hoher See Unterschleißheim/München, 22. Mai 2024 - Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, vertreibt als offizieller Peplink-Distributor ab sofort den Dome Pro LR. Der mobile Wi-Fi 6-Router bietet 5G-Konnektivität und ist bestens für die Anwendung in der Schifffahrt geeignet. Der Dome Pro LR ist mit zwei 5G-Modems sowie Hochleistungsantennen ausgestattet und bietet zuverlässige Outdoor-Verbindungen mit großen Reichweiten. So sind Passagiere und Mitarbeiter auch auf hoher See bestens vernetzt und haben verlässlichen Internetzugriff. Durch zwei 5G-Modems sowie Hochleistungsantennen unterstützt der Dome Pro LR praktisch jedes Frequenzband weltweit. Das Gerät kann Reichweiten von über 40 Kilometer von der Küste entfernt abdecken, wobei dies je nach Umgebung variieren kann. Als überall einsetzbarer Router ermöglicht es der Dome Pro LR auch, WAN zu bündeln und vorhandene WLAN-Netzwerke als weitere Internetverbindung zu nutzen. Die Funktion SpeedFusion Bandwidth Bonding ermöglicht zuverlässigere Verbindungen, indem sich sowohl die WLAN- als auch die zwei 5G-Verbindungen mit zusätzlichen Verbindungen koppeln lassen, beispielsweise VSAT oder Starlink. Hot Failover sorgt außerdem für unterbrechungsfreie Verbindungen. Verwaltet wird der Dome Pro LR über das cloudbasierte Managementsystem InControl 2, das eine zentrale und übersichtliche Verwaltung und Überwachung des Netzwerks ermöglicht. Über ein Ethernet-Kabel kann der Dome Pro LR außerdem mit dem SIM Injector oder dem SIM Injector Mini verbunden werden, um bis zu acht zusätzliche physische SIMs zu erhalten. Leistungsstarke und zuverlässige Internetverbindungen auf hoher See "Mit dem Dome Pro LR lässt sich die maritime Konnektivität auf eine neue Stufe heben", sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. "Der Router ermöglicht Verbindungen auf hoher See über noch größere Entfernungen als zuvor und bietet Passagieren und Mitarbeitern auf Schiffen verlässlichen Internetzugang sowie nahtlose Konnektivität - auch in den entlegensten Gebieten. So lässt sich auch an Bord von Schiffen die neueste Folge der Lieblingsserie streamen oder eine Videokonferenz mit der Familie durchführen. Als offizieller Distributor von Peplink-Produkten freuen wir uns, nun auch den neuen Dome Pro LR im Portfolio zu haben." Als Router mit integrierten Antennen in einem einzigen Gerät gewährleistet der Dome Pro LR minimale Kabeldämpfung und optimale Leistung. Die Installation des Routers ist kosteneffizient, zudem werden durch den Dome Pro LR die Betriebszeiten verbessert. Für eine breitere WLAN-Abdeckung können über die PoE-Funktionalität weitere PoE-Router oder Access Points von Peplink hinzugefügt werden. Für weitere Informationen können Sie sich das deutschsprachige Datenblatt (https://5g.vitel.de/wp-content/uploads/2024/05/Peplink_Dome_Pro_LR_Daten...) oder die deutschsprachige Produktseite (https://5g.vitel.de/peplink-dome-pro-lr) des Dome Pro LR anschauen. Das Bildmaterial zu dieser Presseinformation finden Sie hier: https://www.dropbox.com/scl/fo/q7jed4e9w2z3n07bsxlod/AE8iUof3s3XG4tIK_YD.... Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite. Firmenkontakt

