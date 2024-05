Startseite Hotel Investments AG: Hotelverpachtung mit KI-basierter Softwarelösung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-22 09:53. Hotel Investments AG setzt auf Künstliche Intelligenz für optimiertes Hotelbetreiber-Matching Hotelverpachtung mit KI-basierter Softwarelösung: Hotel Investments AG setzt auf Künstliche Intelligenz für optimiertes Hotelbetreiber-Matching Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch), ein bekannter Akteur in der Hotelimmobilienbranche, gibt die Entwicklung einer innovativen Softwarelösung bekannt, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) die Vorauswahl geeigneter Hotelbetreiber übernimmt. Diese bahnbrechende Technologie wurde in Zusammenarbeit mit asiatischen KI-Spezialisten entwickelt und verspricht eine erhebliche Verbesserung im Matching-Prozess. Die neu entwickelte Software integriert eine Vielzahl von Faktoren, um die ideale Übereinstimmung zwischen Hotelimmobilien und potenziellen Hotelbetreibern sicherzustellen. Vorteile der KI-basierten Softwarelösung für optimiertes Hotelbetreiber-Matching für Investoren, Bauträger und Hoteleigentümer "Die innovative KI-basierte Softwarelösung bietet bedeutende Vorteile für unsere Partner, Hotelinvestoren, Bauträger und Eigentümer von Hotelimmobilien. Investoren profitieren von einer präzisen und automatisierten Vorauswahl potenzieller Hotelbetreiber, die auf umfangreichen Datenanalysen basiert, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen und rentablen Verpachtung steigt. Bauträger und Projektentwickler erhalten maßgeschneiderte Empfehlungen für Hotelbetreiber, die optimal zu den spezifischen Anforderungen und Zielen ihrer Projekte passen, was den Wert und die Attraktivität der Hotelimmobilien steigert. Für Eigentümer von Hotelimmobilien bedeutet die Nutzung der Lösung eine diskrete und sichere Vermittlung, die effizient und schnell geeignete Hotelbetreiber findet, welche die Visionen und Betriebsziele des Eigentümers teilen." Die KI-Technologie ermöglicht eine verbesserte Entscheidungsfindung für ein optimiertes Hotelbetreiber-Matching, beschleunigte Prozesse und eine höhere Erfolgsquote bei der Betreibervermittlung, was langfristig zu einer gesteigerten Wertschöpfung und Zufriedenheit aller Beteiligten führt. Hotel Investments AG: Diskrete Vermittlung von Hotelbetreibern für Investoren, Bauträger und Hoteleigentümer mit KI-basierter Softwarelösung Die Hauptmerkmale der KI-basierten Software umfassen: 1.Erweiterte Datenanalyse: Nutzung umfangreicher Datenpools zur Analyse und Bewertung potenzieller Hotelbetreiber hinsichtlich ihrer Eignung und Erfolgsaussichten. 2.Automatisierte Vorauswahl: Intelligente Algorithmen, die eine präzise und schnelle Vorauswahl treffen, wodurch der Prozess der Betreiberfindung erheblich verkürzt wird. 3.Diskretion und Sicherheit: Gewährleistung eines vertraulichen und sicheren Vermittlungsprozesses für alle beteiligten Parteien. 4.Individuelle Anpassung: Berücksichtigung spezifischer Anforderungen und Präferenzen der Hotelimmobilien, um maßgeschneiderte Betreiberlösungen zu bieten.

"Die Implementierung dieser KI-basierten Software ist ein bedeutender Schritt für die Hotel Investments AG. Sie ermöglicht es uns, den Matching-Prozess zu optimieren und sicherzustellen, dass unsere Partner die bestmöglichen Betreiber für ihre Immobilien finden", erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. "Diese Innovation unterstreicht unser Engagement, durch modernste Technologien Mehrwert für unsere Partner zu schaffen." Die Hotel Investments AG sieht in der KI-gestützten Lösung nicht nur eine Möglichkeit, ihre Marktposition zu stärken, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der gesamten Hotelbranche. Mit dieser Technologie werden Prozesse effizienter gestaltet und gleichzeitig eine höhere Erfolgsquote bei der Betreibervermittlung erzielt. Verpachtung von Hotelimmobilien: Maßgeschneiderte Lösungen für Investoren, Bauträger und Hoteleigentümer Die Hotel Investments AG bietet umfassende Dienstleistungen zur Verpachtung von Hotelimmobilien, die speziell auf die Bedürfnisse verschiedener Interessengruppen zugeschnitten sind. "Für Investoren stellt die Verpachtung eine attraktive Möglichkeit dar, stabile und langfristige Renditen zu erzielen, ohne sich um den operativen Betrieb kümmern zu müssen. Bauträger und Projektentwickler profitieren von unserer Expertise, indem wir sie bei der Identifikation und Ansprache geeigneter Hotelbetreiber unterstützen, um den Wert ihrer Immobilienprojekte zu maximieren. Hoteleigentümer, die ihre Immobilien verpachten möchten, können sich auf unsere diskreten Vermittlungsdienste und unser umfangreiches Netzwerk verlassen, um den idealen Betreiber zu finden, der ihre Vision teilt und die Betriebsführung effizient übernimmt. Mit der neuen KI-basierten Softwarelösung gewährleisten wir eine präzise und schnelle Vermittlung, die auf die spezifischen Anforderungen und Ziele unserer Partner abgestimmt ist." Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die Hotel Investments AG Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelimmobilien, das sich auf die Identifikation, Akquisition und Verpachtung von hochwertigen Hotelobjekten spezialisiert hat. Mit einem umfangreichen Portfolio und einer starken internationalen Präsenz bietet die Hotel Investments AG maßgeschneiderte Lösungen für Investoren, Bauträger, Projektentwickler und Hoteleigentümer. Das Ziel ist es, durch innovative Technologien und fundierte Marktkenntnisse nachhaltige Werte zu schaffen und den Partnern optimale Ergebnisse zu liefern. Die Hotel Investments AG setzt auf moderne Ansätze und bewährte Strategien, um die Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden Hotelbranche zu erfüllen. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

