Startseite So werfen Sie weniger Lebensmittel weg Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-21 23:37. VERBRAUCHER INITIATIVE sagt, wie sich Verschwendung vermeiden lässt Berlin, 22. Mai 2024. Keine Frage, Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in die Tonne. Dennoch werden im Haushalt reichlich Lebensmittel weggeworfen, die noch genießbar gewesen wären. Das kostet Ressourcen und Geld. Die VERBRAUCHER INITIATIVE gibt Tipps für einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln. Die Lebensmittelverschwendung in den privaten Haushalten hat drei wesentliche Gründe: die Produkte wurden falsch gelagert, es wurde zu viel eingekauft und Reste wurden nicht verbraucht. "Diese Faktoren sind gleichzeitig Ansatzpunkte, um Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren", betont Alexandra Borchard-Becker von der VERBRAUCHER INITIATIVE und rät Verbraucherinnen und Verbrauchern, die folgenden Empfehlungen zu beachten: -Planen Sie sorgfältig: Überlegen Sie, was Sie essen möchten und erstellen Sie einen Speiseplan. Prüfen Sie, welche Lebensmittel Sie dafür vorrätig haben. Schreiben Sie die Zutaten auf, die Sie zusätzlich benötigen. -Gehen Sie mit Liste einkaufen: Halten Sie sich daran und gehen Sie ohne Hunger los. So können Sie planlose und überflüssige Spontankäufe vermeiden. Sie belasten das Budget und landen zudem häufig im Müll. -Wählen Sie sorgfältig aus: Nehmen Sie sich Zeit, die Lebensmittel zu prüfen. Achten Sie darauf, dass sie unversehrt sind und werfen Sie einen Blick auf die Haltbarkeitsdaten. Vor allem beim Gemüse und Obst kann ein prüfender Blick dazu beitragen, dass sie zu Hause länger frisch bleiben. -Lagern Sie Lebensmittel richtig: Achten Sie auf Übersicht und auf die Ansprüche der Produkte an die Lagerung, z. B. kalt, kühl oder dunkel. Stellen Sie Produkte, die schon länger lagern oder bereits geöffnet sind, ins Blickfeld. Verbrauchen Sie weniger lange haltbare Produkte zügig. -Verwerten Sie Reste konsequent: Reste von gekochten Mahlzeiten, angeschrumpeltes Obst und Gemüse, altbackenes Brot oder Milchprodukte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben - mit Phantasie, Kreativität und Anregungen aus dem Internet oder Kochbüchern lassen sich daraus wieder neue Gerichte zubereiten. Mehr über Lebensmittelverschwendung und weitere Maßnahmen zum Genießen statt entsorgen bietet das Themenheft "Teller statt Tonne" der VERBRAUCHER INITIATIVE. Die 16-seitige Broschüre kann für 2,00 Euro (zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com (https://verbraucher.com/essen-und-trinken/themenhefte-der-verbraucher-in...) bestellt oder heruntergeladen werden. Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit. Kontakt

