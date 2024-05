Startseite NYO3 - Die weltweit führende Online-Marke für Krillöl debütiert auf der Vitafoods Europe 2024 Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2024-05-21 12:13. Am 14. Mai in Genf, Schweiz, präsentierte NYO3, eine norwegische Premium-Marke für Ernährungsprodukte, die durch das neue Omega-3 repräsentiert wird, eine vollständige Palette von 32 hochwertigen Nahrungsergänzungsprodukten. Alle Produkte wurden auf der Vitafoods Europe 2024 in der Schweiz ausgestellt. Gleichzeitig fand die globale Markteinführungskonferenz von NYO3 statt. Das neue Produkt NYO3 Royal-Boost Antarctic Krill Oil wurde vorgestellt. Jede Kapsel enthält bis zu 1300 mg Krillöl. Durch die exklusive und innovative wasserlösliche Technologie (Löslichkeit mariner Phospholipide) wird die Absorptionsrate erheblich verbessert. Diese bahnbrechende Innovation läutet eine neue Ära der Zellernährung ein. Matts Johansen, CEO von Aker Biomarine, dem strategischen Partner von NYO3, betonte auf der Pressekonferenz, dass ihre umfassende Wertschöpfungskette nachhaltigen Krillfang in den unberührten Gewässern der Antarktis umfasst. NYO3 nutzt Aker Biomarine's fortschrittliche patentierte Fischereitechnologie und Extraktionstechnologie für antarktischen Krill, um die Frische und reine Qualität des NYO3-Krillöls von der Quelle zu gewährleisten. Auf der Pressekonferenz stellte Svein Erik Haugmo, CEO von ORIVO, einer als Autorität anerkannten Testorganisation für Omega-3-Qualitätstests, vor, dass sie die weltweit führende Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) zur Verifizierung der Echtheit von Rohstoffen und Herkunft der Produkte weltweit einsetzen. Durch rigorose Tests hat NYO3 drei Jahre in Folge eine 100%ige Qualitätszertifizierung erhalten und rangiert seit drei Jahren an erster Stelle in der globalen Krillölindustrie in Bezug auf Qualität .Derzeit hat die Krillölindustrie breite Marktchancen. Frau Julija Skolnikovc von Moojing erklärte, dass NYO3 im Jahr 2023 den ersten Platz im globalen Online-Verkauf von Krillöl belegt. Gleichzeitig führt NYO3 den Marktanteil an und seine Marktgröße übertrifft bei weitem die anderer Marken. Neben Qualität und Verkauf berücksichtigt NYO3 auch die Nachhaltigkeit und ökologisch ausgewogene Entwicklung der antarktischen Ressourcen. Auf der Pressekonferenz überreichte AWR ein Spendenzertifikat an NYO3 und dankte NYO3 für die Spende an den Antarctic Wildlife Research Fund (AWR). 121.000 NOK werden verwendet, um gemeinsam die Forschung zum antarktischen Ökosystem zu unterstützen, die vernünftige Nutzung der antarktischen Krillressourcen sicherzustellen und die Nachhaltigkeit und ökologisch ausgewogene Entwicklung der antarktischen Ressourcen zu erhalten. Das Wachstum in Qualität und Menge ist auf das grundlegende Prinzip von NYO3 zurückzuführen: "Aus Norwegen, rein und einfach". Durch die tiefgehende Erforschung des Nährwerts des antarktischen Krills hat NYO3 das Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln erheblich erweitert und ein Cluster in der Krillölindustrie geschaffen. In Zukunft wird NYO3 weiterhin globale medizinische und pharmazeutische Standards, die Qualität natürlicher Rohstoffe und Konzepte der nachhaltigen Entwicklung einhalten, Norwegens einzigartige Nahrungsergänzungsmittel entwickeln und das norwegische Konzept eines gesunden Lebensstils vermitteln. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten