Startseite INQA - Arbeitsbedingungen Organisationsstrukturen verbessern Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-21 12:06. INQA unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitskulturen sowie Organisationsstrukturen und ist förderungsfähig. [Mülheim], den 21. Mai 2024 - Das INQA-Projekt (Initiative Neue Qualität der Arbeit) verstärkt seine Bemühungen, die Arbeitsbedingungen und Organisationsstrukturen in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) zu optimieren. Ziel ist es, durch einen umfassenden Kulturwandel die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen zu sichern und zu stärken. Im Mittelpunkt des INQA-Programms stehen zentrale Themen wie Leitbild, Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation, Führung und Personalpolitik. Durch bewährte Maßnahmen und kontinuierliche Anpassung der Unternehmenskultur unterstützt INQA die KMUs dabei, sich erfolgreich im Markt zu behaupten. Einige der bewährten Maßnahmen umfassen: Veränderungswille fördern: Führungskräfte sollten bereit sein, Prozesse zu hinterfragen und Ressourcen bereitzustellen.

Mitarbeiterbefragungen durchführen: Anonyme Befragungen der Mitarbeiterinnen helfen, Verbesserungswünsche aufzudecken und konkrete Maßnahmen abzuleiten.

Kernteams bilden: Projektbezogene Gruppen aus verschiedenen Abteilungen und Hierarchieebenen arbeiten gezielt an festgelegten Zielen. Obwohl das Projekt "INQA-Prozess Kulturwandel 2023" abgeschlossen ist, unterstützt INQA auch weiterhin Unternehmen dabei, eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur aufzubauen. Diese Kultur ist entscheidend für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft, Resilienz und Motivation der Mitarbeiter*innen. Zusätzlich fördert INQA im Rahmen der Experimentierräume Projekte zur Qualifizierung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Damit sollen grundlegende KI-Kenntnisse vermittelt und Führungskräfte sowie Beschäftigte in KMUs im Veränderungsprozess unterstützt werden. Um tiefergehende Einblicke in das INQA-Projekt und dessen Auswirkungen zu erhalten, laden wir Sie herzlich ein, das exklusive Interview mit Oliver Schuster, einem erfahrenen INQA-Coach, zu lesen. Im Interview teilt Herr Schuster wertvolle Erkenntnisse und praktische Tipps zur erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen in KMUs. Für weitere Informationen und um herauszufinden, wie Ihr Unternehmen von INQA profitieren (https://www.etrado.de/tag/INQA) kann, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und darauf, Ihnen mit weiteren Informationen zur Verfügung zu stehen.

e-Trado GmbH

Igor Adolph

Gewerbeallee 15-19

45478 Mülheim

0208 30 550 60 67

https://www.etrado.de/tag/coaching Pressekontakt

