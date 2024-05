Startseite Wie Fertility Yoga den Hormonhaushalt in Balance Bringt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-21 08:13. Yoga bei Kinderwunsch - das Fertility Yoga Teacher Training mit Gyan Yog Breath München, 20. Mai 2024 - Yoga, eine uralte, medizinische Praxis, die ihren Ursprung in Indien hat, erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit. Mit über 400 Millionen Praktizierenden hat sich Yoga als ein kraftvolles Werkzeug etabliert, um sowohl körperliche als auch geistige Gesundheit zu fördern. Die Praxis von Yoga umfasst verschiedene Stile und Ansätze, von dynamischen Ashtanga und Vinyasa bis hin zu beruhigendem Yin und Restorative Yoga. Besonders hervorzuheben ist der therapeutische Ansatz des Yoga, der darauf abzielt, spezifische gesundheitliche Probleme zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Was ist Fertility Yoga?

Fertility Yoga (https://gyanyogbreath.com/fertility-yoga-teacher-training-in-india/), auch bekannt als Yoga bei Kinderwunsch, ist eine spezialisierte Form des therapeutischen Yoga. Diese Praxis beinhaltet spezifische Asanas (Positionen), die sich positiv auf den Reproduktionstrakt auswirken, die Durchblutung verbessern, Stress mindern und die weiblichen Hormone, wie Östrogen und Progesteron, aktivieren. Studien haben gezeigt, dass Fertility Yoga zu einer erhöhten Geburtenrate führen kann und somit teure und unnatürliche Eingriffe und Hormonbehandlungen vermieden werden können. Fertility Yoga bietet eine natürliche und ganzheitliche Methode, um den Körper auf eine Schwangerschaft vorzubereiten und den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Emotionale Unterstützung durch Fertility Yoga

Ein unerfüllter Kinderwunsch kann eine enorme emotionale Belastung darstellen. Fertility Yoga bietet nicht nur körperliche Vorteile, sondern auch emotionale Unterstützung. Durch die Praxis von Fertility Yoga lernen Frauen und Paare, wie sie mit Stress und Ängsten umgehen können, die oft mit dem Wunsch nach einem Kind verbunden sind. Die meditativen und entspannenden Techniken helfen, eine positive Einstellung zu bewahren und emotionalen Trost, auch nach einer Fehlgeburt, zu finden. Dies kann einen großen Unterschied in der Bewältigung der Herausforderungen und des emotionalen Stresses machen, der mit einem unerfüllten Kinderwunsch einhergeht. Die Wissenschaft hinter Fertility Yoga

Fertility Yoga basiert auf dem Verständnis, dass körperliches und emotionales Wohlbefinden eng miteinander verbunden sind. Stress ist ein bekannter Faktor, der die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann, indem er das hormonelle Gleichgewicht stört und die Funktion der Fortpflanzungsorgane beeinträchtigt. Durch gezielte Atemtechniken und Asanas, die Entspannung fördern, hilft Fertility Yoga, den Stresspegel zu senken und die körpereigenen Heilungsprozesse zu unterstützen. Dies kann dazu beitragen, den Menstruationszyklus zu regulieren und die Chancen auf eine erfolgreiche Empfängnis zu erhöhen. Vorteile von Fertility Yoga

Fertility Yoga ist nicht nur für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch geeignet, sondern auch für Frauen mit gesundheitlichen Problemen wie Polyzystisches Ovarialsyndrom, Endometriose und ausbleibender Menstruation. Diese Bedingungen können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, aber Fertility Yoga bietet Techniken, um die Symptome zu lindern und die Chancen auf eine natürliche Empfängnis zu erhöhen. Ein weiterer Vorteil von Fertility Yoga ist die Möglichkeit, Männer in den Prozess einzubeziehen. Stress und hormonelle Ungleichgewichte betreffen auch Männer, und spezielle Asanas können helfen, die Spermienqualität zu verbessern und den emotionalen Stress zu reduzieren. Gyan Yog Breath - Fertility Yoga Teacher Training in Indien Gyan Yog Breath, eine renommierte Yoga-Schule in Rishikesh, Indien, bietet als einzige Schule weltweit ein spezialisiertes Fertility Yoga Teacher Training (https://gyanyogbreath.com/fertility-yoga-teacher-training-in-india/) in Rishikesh, Indien an. Diese einzigartige Ausbildung wird von Dr. Vipul Kumar, einem Experten der Sanskrit Universität Haridwar (Indien), auf dem Gebiet der Yoga-Therapie und Fertility Yoga geleitet. Das Fertility Yoga Teacher Training in Indien bei Gyan Yog Breath richtet sich an Yogalehrer mit Unterrichtserfahrung, die ihre Kenntnisse vertiefen und Paaren auf ihrem Weg zur Elternschaft helfen möchten. Die Ausbildung bei Gyan Yog Breath umfasst umfangreiche theoretische und praktische Einheiten. Teilnehmer lernen, wie sie spezifische Asanas und Atemtechniken anleiten, die die Fruchtbarkeit fördern. Darüber hinaus wird vermittelt, wie man eine unterstützende und einfühlsame Umgebung schafft, die emotionalen Trost und neuen Mut schenkt. Dies ist besonders wichtig für Frauen und Paare, die einen unerfüllten Kinderwunsch erleben, eine der schmerzhaftesten Erfahrungen im Leben. Eine umfassende Ausbildung für Yogalehrer Das Fertility Yoga Teacher Training bei Gyan Yog Breath (https://gyanyogbreath.com) ist umfassend und deckt alle wichtigen Aspekte ab, die erforderlich sind, um effektiv und einfühlsam Fertility Yoga zu unterrichten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Ausbildung bei Gyan Yog Breath von einem deutschsprachigen Team von Mitarbeitern unterstützt wird. Dies bietet deutschen Teilnehmern eine komfortable Lernumgebung und erleichtert die Kommunikation und das Verständnis der Ausbildungsinhalte. Ausbildungsinhalte des Fertility Yoga Teacher Training Kurses bei Gyan Yog Breath

Die Teilnehmer lernen, wie sie Yoga Asanas und Techniken in Relation zur Fruchtbarkeit einsetzen können. Sie erwerben ein tiefes Verständnis für die Wirkung von Yoga-Posen, Pranayama und Shatkarma auf die Fruchtbarkeit beider Geschlechter.

Ein zentraler Bestandteil des Kurses ist das Strukturieren und Gestalten von Yoga für Fruchtbarkeitsklassen. Dabei werden verschiedene medizinische Bedingungen sowie ungeklärte Unfruchtbarkeit berücksichtigt. Die Ausbildung umfasst das Design von Yoga-Sessions zur Förderung der Gesundheit des endokrinen Systems, die Behandlung von Endometriose und PCOS sowie Variationen und Modifikationen der Posen, die speziell auf eine erhöhte Fruchtbarkeit abzielen. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch der Anpassung und Ausrichtung der Posen, dem Einsatz von Hilfsmitteln und geeigneten Haltungen für jede Phase des Zyklus. Kontraindikationen und Techniken, die vermieden werden sollten, werden ebenfalls behandelt. Die Teilnehmer lernen zudem, wie sie sowohl Einzel- als auch Gruppensitzungen effektiv gestalten und unterrichten können. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Trainings ist Ayurveda, Detox und Kräuterempfehlungen. Die Teilnehmer lernen, wie Ayurveda Fruchtbarkeit versteht und natürliche Empfängnis sowie moderne Fruchtbarkeitsbehandlungen wie IVF unterstützt. Sie erfahren, wie man den Körper entgiftet und Toxine freisetzt, und lernen ayurvedische Heilmittel und wichtige Nahrungsergänzungsmittel kennen. Die Ausbildung umfasst auch das Wissen um die Kraft von Nahrungsmittelkombinationen und die richtige Ernährung zur Verbesserung der Fruchtbarkeit. Die Teilnehmer lernen, wie sie Diäten entsprechend dem Zyklus anpassen und fruchtbarkeitsfördernde ayurvedische Mahlzeiten zubereiten können.

Diese umfassenden Inhalte und die Kombination aus traditionellem Yoga-Wissen und modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen machen das Fertility Yoga Teacher Training bei Gyan Yog Breath zu einer einzigartigen und wertvollen Ausbildung für angehende Yogalehrer, die Paaren auf ihrem Weg zur Elternschaft unterstützen möchten. Für weitere Informtionen, besuchen Sie www.gyanyogbreath.com Die Yoga-Lehrerausbildungsschule Gyan Yog Breath in Rishikesh, Indien, ist eine renommierte Einrichtung, die eine umfassende Ausbildung in Yoga anbietet. Die Schule ist von der Yoga Alliance zertifiziert, was bedeutet, dass ihre Abschlüsse international anerkannt sind. Zusätzlich sind die Ausbildungen bei Krankenkassen anerkannt, was den Absolventen die Möglichkeit bietet, Yoga als Therapie anzubieten und von Versicherungen erstattet zu werden. Ein besonderes Merkmal der Schule ist ihr deutschsprachiges Team von Mitarbeitern, was deutschen Teilnehmern eine komfortable Lernumgebung bietet. Die Ausbildungen umfassen auch spezialisierte Kurse wie Pränatalyoga, Kinderyoga und therapeutisches Yoga, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen gerecht zu werden. Mit einer Kombination aus traditionellem Wissen und modernen Lehrmethoden bietet Gyan Yog Breath eine erstklassige Ausbildung für angehende Yogalehrer. Kontakt

Gyan Yog Breath

Bipin Kumar

Eichendorffstrasse 74

66386 St Ingbert

017650268968

