Startseite AVILOO EV-Batterietests: neue Diagnose-Ära Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-21 08:13. Transparenz durch Vergleich: AVILOO Batterietests für Elektrofahrzeuge eröffnen eine neue Diagnose-Ära durch Benchmark-Analyse Bisher boten Batterietests einen individuellen Einblick in den absoluten Zustand der Batterie eines Elektrofahrzeugs, ohne einen Vergleich mit anderen Fahrzeugen zu ermöglichen. Während dies einen Meilenstein in der Objektivierung des Remarketings von gebrauchten Elektrofahrzeugen darstellte, war ein Vergleich der Werte mit einer Peergroup bisher nicht möglich. AVILOO Battery Diagnostics hat eine revolutionäre Lösung entwickelt, die nicht nur den State of Health (SoH) der Batterie präzise erfasst, sondern gleichzeitig auch einen Vergleich mit ähnlichen Fahrzeugen ermöglicht. Diese wegweisende Entwicklung markiert einen weiteren Meilenstein in der Batteriediagnose von Elektrofahrzeugen.

Eine herausragende Neuerung ist die Darstellung der State of Health (SoH) Werte eines spezifischen Elektrofahrzeuges im Vergleich zu den SoH Werten aller anderen gleichartigen Fahrzeugmodelle, sowohl grafisch als auch numerisch. Zudem ermöglichen vergleichende Analysen Einblicke in weitere relevante Kategorien wie den Innenwiderstand und die Batterie-Performance. Besonders bemerkenswert sind auch die Informationen zum Lade- und Fahrverhalten von Elektrofahrzeugen, welche den Einfluss des Fahrverhaltens auf die Batteriegesundheit verdeutlichen. Außerdem werden Kunden von AVILOO erstmals Zugang zu grafischen Darstellungen der Signale haben, die während dynamischer Tests aufgezeichnet und analysiert werden.

Diese neue Art der Ergebnisdarstellung erhöht die Sicherheit der Kunden, indem sie grafisch und numerisch über den Zustand der einzelnen Zellebenen informiert werden. Im Falle einer Batterieauffälligkeit enthält das PREMIUM Test Zertifikat und der FLASH Test Report eine detaillierte Analyse.

Um präzise und relevante Benchmark-Ergebnisse zu liefern, hat AVILOO neue Algorithmen eingeführt und das Berichtssystem der PREMIUM und FLASH Tests umstrukturiert. Nikolaus Mayerhofer, AVILOO CTO, betont, dass eine vergleichende Benchmark-Analyse nur bei einer unabhängigen Batteriediagnose möglich sei, die nicht die aus der Batterie ausgelesene Daten nutzt, sondern vor allem auf gemessenen und analysierten Daten basiert: "Die AVILOO-Batterie-Datenbank ist die weltweit umfangreichste und ermöglicht den Vergleich von Fahrzeugen unterschiedlicher Marken und Modelle und unterstreicht damit die absolute Notwendigkeit einer unabhängigen Batteriediagnose."

Dr. Marcus Berger, CEO von AVILOO, hebt die Bedeutung dieser Entwicklung für den Gebrauchtwagenmarkt von Elektrofahrzeugen hervor: "Durch den Vergleich eines Fahrzeugs mit vielen anderen Fahrzeugen derselben Fahrzeugvariante geben wir eine einfache und verständliche Antwort darauf, wie gut die Batterie eines Elektrofahrzeugs im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen gleichen Modells, Alters und Kilometerstands ist. Dies ist die Antwort auf viele Fragen, sowohl von Verkäufern als auch von Käufern und wird das Remarketing gebrauchter Elektrofahrzeuge deutlich erleichtern."

Die Weiterentwicklungen am PREMIUM Test Zertifikat und am FLASH Test Report werden schrittweise in mehreren Phasen im dritten Quartal 2024 eingeführt. Die AVILOO GmbH ist Weltmarktführer in der Batteriediagnostik für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge. Als österreichisches Unternehmen mit weltweitem Tätigkeitsbereich zeichnet sich AVILOO durch unabhängige und zuverlässige Technologie aus. Die Batterietests sind benutzerfreundlich und individuell an die Bedürfnisse jedes Nutzers angepasst. Der PREMIUM Test, der genaueste und umfassendste Test, ist TÜV-zertifiziert, während der FLASH Test, der schnellste umfassende Test auf dem Markt, CARA-bestätigt ist.

AVILOO arbeitet mit namhaften Partnern wie TÜV Süd, Arval, ADAC, AXA Versicherung, Hyundai Motor Deutschland, Maverick, Viking, Norsk Elbilforeningen, Diagno, au2part, Applus, VAA, ÖAMTC, ARBÖ, VAB, Elgersma und vielen anderen zusammen.

