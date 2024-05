Startseite Thorsten Maurer und die precon real value GmbH - Ein Wegbereiter für traditionswerte und innovative Immobilieninvestments Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-17 16:21. Thorsten Maurer und die precon real value GmbH stehen für eine innovative Herangehensweise, die zugleich auf traditionelle Werte setzt. Thorsten Maurer (https://www.precon.ag/) und sein Team bei precon real value GmbH haben sich dem Anspruch verschrieben, Kunden ausschließlich Immobilien zu präsentieren, die in Sachen Renditechance, Substanz und Lage umfassend geprüft wurden. Dieses Engagement für Qualität und eine ganzheitliche Beratung bietet Investoren nicht nur Sicherheit, sondern auch ein sorgloses Anlageerlebnis. Kunden können sich auf Grundlage fundierter Informationen entspannt zurücklehnen, während alle Details, von der Finanzierung und Steueroptimierung in Abstimmung mit dem persönlichen Steuerberater bis hin zur Liegenschaftsverwaltung, professionell gemanagt werden. Das Portfolio von precon real value GmbH umfasst eine vielfältige Auswahl an Immobilien, darunter Neubauten, Bestandsobjekte, Teildenkmäler und prädikatierte Denkmalschutzimmobilien, exklusive Loftetagen und luxuriöse Wohnobjekte bis hin zu globalen Anlageimmobilien. Diese Bandbreite sichert Anlegern Zugang zu einer Palette von Investitionsmöglichkeiten, die traditionelle mit zukunftsorientierten Elementen verbinden. Die integrierte Dienstleistung, einschließlich Bau, Projektentwicklung, Logistik, Organisation und Abnahme, ermöglicht es Kunden, sich auf einen kompetenten Partner zu verlassen, der sämtliche Aspekte rund um die Immobilie abdeckt. Thorsten Maurer erklärt die Unternehmensphilosophie und Anlagestrategie Die Unternehmensphilosophie von Thorsten Maurer und der precon real value GmbH vereint innovatives Anlegen mit traditionellen Werten. Eine maßgeschneiderte Immobilienanlage, die auf den Kunden abgestimmt ist, steht im Zentrum ihrer Strategie. Standortanalyse und Kundenabstimmung Die gründliche Standortanalyse ist der Ausgangspunkt für die Immobiliensuche und -auswahl. Hierbei achtet das Unternehmen darauf, dass das Objekt den Anlagezielen und Wertvorstellungen des Kunden entspricht. Kein Anleger ist wie der andere, und so wird bei der precon real value GmbH großen Wert auf individuelle Betreuung gelegt. Angebot und Immobilientypen Das Immobilien-Portfolio umfasst eine Vielfalt an Objekttypen. Die Kunden können aus Neu- und Bestandsimmobilien, Teildenkmälern, Prädikat-Denkmalschutz Immobilien, exklusiven Loftetagen, Luxus-Immobilien bis hin zu Global-Objekten wählen. Alle Immobilien werden hinsichtlich ihrer potenziellen Renditechance, Substanz und Lage sorgfältig geprüft. Vier Säulen der Firmengruppe Die precon real value GmbH stützt sich auf vier Säulen: Bau, Projektentwicklung, Vermarktung und Verwaltung. Sie bietet ein umfassendes Dienstleistungsspektrum an, befasst mit Bau- und Ausbauvorhaben, sowie mit der gesamten Projektleitung inklusive Logistik und Organisation. Neben der Objektentwicklung widmet sich das Unternehmen auch der Finanzierung, Steueroptimierung in Kooperation mit dem Steuerberater des Kunden und der Verwaltung der Immobilien. Umfassende Betreuung und Serviceleistungen Thorsten Maurer und die precon real value GmbH bieten ihren Kunden ein umfängliches Servicepaket, das von der Finanzierung bis zur Steueroptimierung sowie dem Objektmanagement alle Aspekte einer Immobilieninvestition abdeckt. Finanzierung und Steueroptimierung Die Finanzierung ist ein kritischer Bestandteil beim Erwerb einer Immobilie. Die precon real value GmbH arbeitet eng mit erfahrenen Finanzexperten zusammen, um ihren Kunden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten. Spezialisten analysieren Ihre finanzielle Situation, um das optimale Finanzierungskonzept zu entwickeln. -Steuerliche Beratung: In Zusammenarbeit mit Steuerberatern sorgt die precon real value GmbH dafür, dass ihre Kunden von einer umfassenden Steueroptimierung profitieren können. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf die Maximierung der steuerlichen Vorteile unter Berücksichtigung individueller finanzieller Umstände. Objektmanagement und Kundenkommunikation Das Management der Immobilien umfasst sowohl die Verwaltung als auch die Renovierung und Instandhaltung. Kunden erhalten regelmäßige Updates zum Zustand der Substanz ihrer Objekte und werden über die Entwicklung der Lage informiert. -Kundenbetreuung: Ein proaktiver Ansatz in der Kundenkommunikation stellt sicher, dass die Anleger stets über alle relevanten Details informiert sind. Die Verbindung von professionellem Projektmanagement und persönlichem Kundenservice ermöglicht eine transparente und vertrauensvolle Beziehung zwischen der precon real value GmbH und ihren Kunden. Durch die intensive Qualitäts-Prüfung garantiert die precon real value GmbH, dass nur Immobilien mit hohem Renditepotenzial und nachhaltiger Wertentwicklung Teil ihres Portfolios werden. Rechtliche und formale Unternehmensinformationen In diesem Abschnitt erhalten Sie detaillierte Informationen über den rechtlichen Status und die formalen Aspekte der Thorsten Maurer, precon real value GmbH. Dabei wird insbesondere auf den Handelsregistereintrag und das damit verbundene Netzwerk eingegangen. Handelsregistereintrag und Netzwerk Die precon real value GmbH ist unter der Nummer HRB 23629 beim Amtsgericht Wiesbaden eingetragen. Dies belegt die offizielle Registrierung und den rechtlichen Status des Unternehmens in Deutschland. Die Gesellschaft formiert sich als eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) und ist als solche eine juristische Person des privaten Rechts. Partner und Netzwerke der precon real value GmbH sind von essenzieller Bedeutung für die Bereitstellung umfassender Dienstleistungen in den Bereichen Bau-, Projektentwicklung und Liegenschaftsverwaltung. Zusätzliche Leistungen und Kundenentwicklung precon real value GmbH bietet über die Kernkompetenzen im Immobilienbereich hinaus, weitere Leistungen die zur Kundenentwicklung beitragen. Diese Angebote sind speziell für das Wachstum und die Weiterbildung der Kunden konzipiert. Schulungen und Coaching-Angebote Im Rahmen der Projektentwicklung und Planung stellt precon real value GmbH umfangreiche Schulungen sowie Coaching-Angebote bereit. Diese sind darauf ausgerichtet, Kunden in den Bereichen Immobilienmanagement und Investitionsstrategien zu unterstützen und zu befähigen. Kunden erhalten ein vertieftes Verständnis für den Markt und die Handhabung ihrer Investitionen. Zusammenarbeit und Geschäftsentwicklung Ein essentieller Aspekt der Unternehmensberatung von Thorsten Maurer (https://precon.ag/) und der precon real value GmbH ist die enge Zusammenarbeit mit den Kunden zur Förderung der Geschäftsentwicklung. Durch gezielte Beratung und individuell abgestimmte Planungsprozesse werden Kunden in die Lage versetzt, ihre Ziele effizient zu erreichen. Die precon real value GmbH ist Ihr Partner für zukunftsgerichtete Projektentwicklung und Realisierung im Immobilienmarkt. Seit der Gründung im Jahr 2008 setzt diese als Geschäftsführung der Firmengruppe Maßstäbe in Sachen Kompetenz und Engagement. Kontakt

precon real value GmbH

Thorsten Maurer

Ibellstrasse 23

65232 Taunusstein

+49 (0) 202 496 570 – 12

https://www.precon.ag/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten