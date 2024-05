Startseite Jens Taubel aus Königswinter will unter die Top20 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-17 12:52. Germany's next SpeakerStar 2024 - Business im Einklang Kinder- und Umweltfreundlichkeit Toller Erfolg aus dem Rheinland!

Jens Taubel aus Königswinter hat es geschafft und sich beim Vorentscheid zu Germany's next SpeakerStar 2024 gegen fast 400 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt.

Jetzt kämpft er um einen Platz unter den Top 20, um bei der ersten Live-Audition am 10. August auf der Bühne zu stehen.

Seine Botschaft an die (Business-)Welt lautet:

Warum Verkäufer und Kunden mehr romantische Beziehungen haben sollten. Eine spannende und unkonventionelle Idee, die sicherlich für Gesprächsstoff sorgen wird.

Die Speaker Stars Allianz um Katja Kaden veranstaltet diesen Wettbewerb bereits zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit der GSA - German Speakers Association und der 5 Sterne Redner Agentur.

Nun gilt es, die Jury und das Online-Publikum zu überzeugen. Das Publikum hat die Möglichkeit, die Vortragsvideos im Internet anzuschauen und abzustimmen.

Jede gültige Stimme bedeutet einen gepflanzten Baum - eine umweltfreundliche Aktion mit einem besonderen Twist. Denn jeder Baum kann benannt und sein Wachstum live im Internet verfolgt werden.

Darüber hinaus unterstützt die Veranstaltung die Hakuna Matata Foundation um Ute Simon & Dr. Christof Knebel, die sich für die Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Augenkrankheiten an Schulen in Kenia einsetzt. Eine tolle Initiative, die zeigt, dass jeder Beitrag zählt und Unterstützung verdient.

Die Aufregung ist groß, weil Jens Taubel sich fleißig auf die Live-Audition vorbereitet.

Sein Vortrag über die Notwendigkeit von romantischen Beziehungen zwischen Verkäufern und Kunden sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen. Die Idee einer solchen Bindung zwischen Käufer und Verkäufer ist ungewöhnlich, aber Taubel ist überzeugt, dass sie zu einer intensiveren und langfristigen Kundenbindung führen kann und so den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen nachhaltig sichert. Wird er es schaffen, die Jury und das Online-Publikum von seinem Konzept zu überzeugen? Jede Stimme für ihn bedeutet nicht nur eine Chance auf den Titel des Germany's next SpeakerStar 2024, sondern auch einen Beitrag zur Kundenzufriedenheit, wirtschaftlichen Sicherheit von Unternehmen, Umweltschutz und Gesundheitsvorsorge in Kenia.

Die Bühne ist bereit für Jens Taubel und er ist es auch - wird er es schaffen, sein Publikum zu begeistern und einen Platz unter den Top 20 zu ergattern und so den begehrten Titel ins Rheinland holen?

Coaching, Training, Keynote-Speaking

Die neue Realität von Erfolg.

Für Verkauf I Führung I Business I

Machen Sie mehr aus Ihrer unternehmerischen Zukunft!

Seit 10 Jahren betreut Taubel Consulting kleine, mittlere und große Unternehmen aus verschiedensten Branchen mit innovativen und praxiserprobten Methoden zur Steigerung des Erfolgs. Kontakt

Jens Taubel Consulting

Jens Taubel

Im Sönning 6

53639 Köningswinter

01772582580

