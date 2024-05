Startseite SNP und smartShift: Globale strategische Partnerschaft beschleunigt digitale Transformationen mit RISE with SAP Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2024-05-17 10:38. Heidelberg, 17. Mai 2024 - SNP SE, führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, und smartShift, führender Anbieter von KI-gestützten Automatisierungslösungen für die Extraktion, Analyse, Transformation und Sicherheit von SAP Custom Code, haben eine globale strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, die digitale Transformation von Unternehmen weltweit zu beschleunigen. Die Kombination der leistungsstarken Data Transformation Plattform CrystalBridge von SNP mit der Intelligent Automation Plattform von smartShift ermöglicht es den Partnern, integrierte Lösungen anzubieten, die Transformationen, Migrationen und Modernisierungen im SAP-Umfeld vereinfachen, optimieren und Risiken reduzieren. Kunden profitieren von mehr Automatisierung sowie Simplifizierung bei sinkendem Risiko und insgesamt schnelleren SAP-Transformationsprojekten: Die Refactoring- und Dual-Maintenance-Fähigkeiten von smartShift sowie der BLUEFIELD-Ansatz von SNP für selektive Datenmigrationen und Carve-outs ergeben in Summe einen modernen, digitalen SAP-Transformationsansatz. In den Lösungen von SNP und smartShift steckt jeweils das Know-how und die Entwicklungsarbeit aus mehr als vier Jahrzehnten. Die Zusammenarbeit von SNP und smartShift bedeutet für Kunden zudem einen entscheidenden Schritt in Richtung Clean Core in SAP S/4HANA und RISE with SAP. Da die Code- und die Datenqualität gleichzeitig verbessert werden, erhalten Unternehmen noch schneller noch mehr Nutzen. Als erste gemeinsame Lösung stellen die Partner auf der kommenden SAP Sapphire in Orlando ein Tool für umfassende System-Metaanalysen vor. Dieses bietet detaillierte Einblicke in Daten und Anpassungen sowie Strategien zur Risikominderung und Optimierung. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit smartShift. Gemeinsam können wir unseren Kunden einen noch umfassenderen Ansatz für ihre SAP-Transformation anbieten", sagt Lutz Lambrecht, Global VP of Partner Management der SNP-Gruppe. "Kunden wie Diageo, Heidelberg Materials und die Loh-Gruppe profitieren bereits von dem Mehrwert der Kooperation. Zusammen mit smartShift treiben wir die Entwicklung innovativer Lösungen für den globalen SAP-Markt konsequent voran." "Als Partner nehmen wir die aktuellen Herausforderungen des SAP-Markts ins Visier: Erfolgsgarantie und volle Kostentransparenz", sagt Vyom Gupta, President und COO von smartShift. "Das tiefe Expertenwissen von SNP und smartShift rund um die Analyse und Transformation ist die Basis für umfangreiche Mehrwerte für unsere Kunden - beispielsweise für die Automatisierung kostspieliger und risikoreicher manueller Ansätze." SNP Schneider-Neureither & Partner SE

