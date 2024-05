Startseite Privatanleger erwarten Zinserhöhungen der Bank of Japan und zeigen sich im April optimistisch für den Yen und Nikkei Pressetext verfasst von tecommunications am Fr, 2024-05-17 11:32. Spectrum Markets („Spectrum“), der paneuropäische Handelsplatz für Privatanleger mit Sitz in Frankfurt, hat seine SERIX-Stimmungsdaten für europäische Privatanleger für den Monat April veröffentlicht. Der Stimmungsindex zeigt ein zinsbullisches Handelsverhalten für den japanischen Yen (JPY) gegenüber dem US-Dollar (USD), wobei die Stimmung für USD/JPY auf 71 und damit auf den niedrigsten Stand seit November 2019 gefallen ist. Diese Entwicklung ist auch bei anderen Yen-Währungspaaren zu beobachten, etwa gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund. Der Stimmungsindex der Privatanleger korreliert direkt mit dem Yen-Kurs, der sich Ende April von seinem Rekordtief erholte und am 26. April bei 0,0063 US-Dollar lag. Darüber hinaus zeigt der Spectrum-Index für die Stimmung der Privatanleger ein steigendes Interesse an dem japanischen Leitindex Nikkei. Der SERIX-Wert zeigt die Stimmung der Privatanleger an, wobei eine Zahl über 100 für eine optimistische Stimmung und eine Zahl unter 100 für eine pessimistische Stimmung steht. (Weitere Informationen zur Methodik siehe unten). Marktmeinung

„In den letzten Monaten verzeichnete der Yen einen bemerkenswerten Rückgang gegenüber dem US-Dollar, doch gegen Ende April erholte er sich kurzzeitig, möglicherweise als Reaktion auf erste Anzeichen bevorstehender Zinserhöhungen durch die Bank of Japan“, erklärt Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets. „Einer der Hauptfaktoren, die zum Kursrückgang des Yen beigetragen haben, ist die japanische Geldpolitik. Während die westlichen Zentralbanken die Leitzinsen zur Bekämpfung der Inflation kontinuierlich anhoben, hat die Bank of Japan ihren Leitzins im vergangenen Monat geringfügig von minus 0,1 % auf eine Spanne von 0 % - 0,1 % erhöht. Dies war eine Entscheidung, die seit dem Amtsantritt des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, im April letzten Jahres erwartet wurde", fügt Hall hinzu. „Die Tatsache, dass 64,4 % des Handels im Nikkei im April außerhalb der traditionellen europäischen Handelszeiten stattfand, unterstreicht die Nachfrage europäischer Privatanleger nach einem 24/5-Handel für den Zugang zu den internationalen Märkten“, so Spectrum abschließend. Spectrum April-Daten Im April 2024 belief sich der Orderbuchumsatz auf Spectrum auf 311 Mio. €, wobei 36,9 % der Trades außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (d. h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) stattfanden. 75,9 % des Orderbuchumsatzes entfielen auf Indizes, 14,3 % auf Rohstoffe, 3,8 % auf Aktien, 3,1 % auf Währungspaare und 2,9 % auf Kryptowährungen, wobei die drei am häufigsten gehandelten Märkte der DAX 40 (26,3 %), der NASDAQ 100 (21,1 %) und der DOW 30 (10 %) waren. Betrachtet man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten zugrundeliegenden Märkte, so stieg die Stimmung für den DAX 40 leicht von einem negativen Wert von 95 auf einen positiven Wert von 101. In ähnlicher Weise stieg der NASDAQ 100 leicht von einem neutralen Wert von 100 auf 101 und der DOW 30 von einem negativen Wert von 99 auf einen positiven Wert von 103. Über tecommunications Komplettes Benutzerprofil betrachten