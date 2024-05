Startseite Leistungsstarke Service-Desk-Lösung HEINZELMANN.Service.Desk von FCS Fair Computer Systems GmbH aus Nürnberg Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-05-17 07:17. Fair Computer Systems präsentiert den HEINZELMANN Service.Desk - eine leistungsstarke, benutzerfreundliche und kosteneffiziente Full-Service-Management-Software, die das IT-Management revolutioniert. HEINZELMANN Service.Desk: Die umfassende Lösung für effizientes IT- und Service-Management Die FCS Fair Computer Systems GmbH stellt den HEINZELMANN Service.Desk vor - eine leistungsstarke, benutzerfreundliche und kosteneffiziente Full-Service-Management-Software, die das IT-Management revolutioniert. Mit intuitiven Oberflächen, automatisierbaren Prozessen und leistungsstarken Workflows wird das Management von IT-Anfragen vereinfacht. Und das Beste: Der HEINZELMANN verzichtet auf versteckte Customizing-Kosten, wodurch Sie volle Kostentransparenz und Kontrolle behalten. Schlüsselfunktionen und Vorteile Der HEINZELMANN Service.Desk bietet eine breite Palette an Funktionen, die speziell darauf ausgelegt sind, IT- und Serviceprozesse zu optimieren: * Flexibilität und Skalierbarkeit: Verfügbar als plattformunabhängige Web-Anwendung sowohl On-Premise als auch als SaaS.

* Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Eignet sich für IT-Services, HR-Management, Facility Management und Customer Service.

* Effizienz durch Automatisierung: Automatisierte Workflows und Prozesse steigern die Effizienz und Qualität der Serviceleistungen.

* Benutzerfreundliches Self-Service-Portal: Erhöht die Nutzerzufriedenheit durch einfache Bedienbarkeit und schnelle Problemlösung.

* ITIL- und ISIS12-kompatibel: Erfüllt alle Anforderungen der ITIL- und ISIS12-Normen ohne versteckte Kosten.

* Keine versteckten Customizing-Kosten: Volle Transparenz bei den Anpassungskosten, keine unfairen Zusatzgebühren. Vielfältige Einsatzbereiche und Funktionen Der HEINZELMANN Service.Desk ist eine umfassende und kostengünstige Lösung für verschiedene Service-Management-Bedürfnisse: * Helpdesk-Software: Effektive Erfassung und Verwaltung von Serviceanfragen und Störungen.

* Multi-Channel-Kommunikation: Integrierte E-Mail- und Chat-Funktionalitäten für nahtlose Kommunikation.

* IT-Asset-Management: Verwaltung der gesamten IT-Infrastruktur, inklusive Fehlerreporting und Supportaufwandserfassung.

* Wissensmanagement: Zentralisierte Verwaltung von Wissen und Lösungen für wiederkehrende Probleme.

* Workflow-Management: Automatisierte Standardprozesse zur Steigerung der Effizienz und Servicequalität. Einfacher Einsatz und Benutzerfreundlichkeit Die Implementierung des HEINZELMANN Service.Desk ist unkompliziert und eignet sich für den unternehmensweiten Einsatz. Die benutzerfreundliche Oberfläche und anpassbare Dashboards machen umfassende Schulungen überflüssig. Einsatzmöglichkeiten und Sprachunterstützung Der HEINZELMANN Service.Desk ist für Unternehmen jeder Branche und Größe geeignet. Die Lösung wird in Nürnberg entwickelt und unterstützt sowohl Deutsch als auch Englisch. Über 100 zufriedene Kunden aus verschiedenen Industrien und öffentlichen Verwaltungen bestätigen die Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Software. Diese Zufriedenheit spiegelt sich auch in den zahlreichen Auszeichnungen wider, die der HEINZELMANN bereits erhalten hat. Kostenlose Testversion und Online-Demo verfügbar Interessierte Unternehmen können den HEINZELMANN Service.Desk kostenlos testen oder eine Online-Demo anfordern, um die Leistungsfähigkeit der Software unverbindlich kennenzulernen. Auszeichnungen und Anerkennungen Der HEINZELMANN Service.Desk hat sich als Spitzenkandidat in der IT-Servicedesk-Branche etabliert und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Als Champion "IT-Servicedesk" wurde der HEINZELMANN in einer Umfrage von techconsult (Gartner) in fast allen Bewertungskriterien mit Bestnoten ausgezeichnet. Die Studie bestätigte die signifikante Verbesserung der IT-Service-Qualität und Kostensenkung durch den Einsatz des HEINZELMANN. * Lösungsnutzen: Deutliche Verbesserung der IT-Service-Qualität und signifikante Kostensenkung.

* Innovation: Systematische Verbesserung neuer Features und Produktinnovationen.

* Service und Support: Hohe Kompetenz, Erreichbarkeit und effektive Problemlösung.

* Benutzerfreundlichkeit: Spitzenbewertungen in Konfigurierbarkeit, Dokumentation, Implementierung und Bedienbarkeit der Nutzeroberfläche. In der Kategorie "Loyalität" gaben die Kunden an, dass sie den HEINZELMANN erneut kaufen und weiterempfehlen würden. Auch in den Bereichen "Performance", "Ausfallsicherheit", "Stabilität", "Wartung und Updates", "Flexibilität und Skalierbarkeit" sowie "Verfügbarkeit von Schnittstellen" erzielte der HEINZELMANN hervorragende Bewertungen. Zusätzlich ist der HEINZELMANN Service.Desk auf der IT-Bestenliste vertreten, die die besten Lösungen der ITK-Branche in 38 Kategorien auflistet. Auch 2024 sind Asset.Desk und der HEINZELMANN Service.Desk von FCS in dieser renommierten Liste vertreten. Über FCS Fair Computer Systems GmbH Die FCS Fair Computer Systems GmbH ist ein führender Anbieter von IT- und Service-Management-Lösungen. Mit dem HEINZELMANN Service.Desk bietet das Unternehmen eine moderne, flexible und kosteneffiziente Lösung, die die Effizienz und Qualität von IT-Management-Aufgaben signifikant steigert. Kontakt Für weitere Informationen, Demo-Anfragen oder ein individuelles Angebot kontaktieren Sie: * Website: www.fair-computer.de

* E-Mail: vertrieb@fair-computer.de

* Telefon: +49 (0)911 810 8810 Mit dem HEINZELMANN Service.Desk setzen Sie auf eine zukunftssichere Lösung, die Ihr IT-Management effizienter, flexibler und kosteneffektiver gestaltet. Fordern Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion an und entdecken Sie die Vorteile einer umfassenden Service-Management-Software. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: FCS Fair Computer Systems

Frau Stefanie Schiwek

Ostendstraße 132

90482 Nürnberg

Deutschland fon ..: 09118108810

web ..: https://www.fair-computer.de/

email : s.schiwek@fair-computer.de FCS Fair Computer Systems GmbH ist ein deutsches Softwareunternehmen, welche sich auf die Entwicklung innovativer betrieblicher Software spezialisiert hat. Die Software-Lösungen haben bereits mehrfach unterschiedliche Auszeichnungen erhalten. Pressekontakt: FCS Fair Computer Systems

Stefanie Schiwek

Ostendstraße 132

90482 Nürnberg fon ..: 091181088155

