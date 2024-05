Startseite i40 wird zur "Top 10 Corporate Online Training Company in Europe 2024" ernannt. Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-05-17 06:56. Manage HR Magazine ernennt i40 - the future skills company

""Top 10 Corporate Online Training Company in Europe 2024" i40 - the future skills company (i40) wurde von Manage HR Magazine als "Top Corporate Online Training Company in Europe 2024" ausgezeichnet. Das Manage HR Magazine ist ein internationales gedrucktes und digitales Magazin, das Einblicke in das HR-Business und die HR-Technologie, qualitativ hochwertige, aktuelle und informative Nachrichten zu HR-Themen, aufschlussreiche Meinungen und Best-Practice-Ratschläge bietet. Das Magazin enthält auch Beiträge von HR-Expertinnen und -Experten führender Unternehmen wie beispielsweise AEG Europe, Procter & Gamble, Nestlé, Heineken, Ferrari, Allianz, Benetton Group, adidas, Shell, Miele, BP, Swiss Re, Deutsche Bank, Coca-Cola HBC, L'Oréal, PepsiCo, Fossil Group, National Express, BASF, Hilti usw. Grundlage für die Auszeichnung von i40 sind die innovativen KI-Lernstrategien und -lösungen sowie die Lernprogramme für Digital Skills, Future Skills, Green Skills, Transformation und Cybersecurity Awareness auf allen Organisationsebenen, die i40 - the future skills company für mehr als 750.000 Lernende in Unternehmen weltweit in mehr als 50 Themenbereichen mit Inhalten in 20 Sprachen - sowohl online als auch vor Ort - entwickelt und durchführt. Dr. Philipp V. Ramin, CEO, i40 - the future skills company: "Als Anbieter von zukunftsorientierten Lernlösungen sind wir bei i40 ständig bestrebt, die effektivsten Lernlösungen für Future Skills und Digital Skills zu entwickeln und zentrale Lernthemen wie GenAI so spannend zu vermitteln, damit die Motivation zum dauerhaften Lernen nachhaltig gegeben ist. Gleichzeitig sind es die Menschen, ohne die großartige Lernlösungen einfach nicht möglich sind, die Future Learning wirklich besonders machen! Deshalb möchten wir unseren fantastischen, innovativen Kunden dafür danken, dass sie uns ihre innovativen und zukunftsgerichteten Lernstrategien und -Lösungen für Digital Skills, und Future Skills anvertraut haben. Es sind die motivierten Lernenden auf der ganzen Welt, die mit ihrer Begeisterung unsere Lernlösungen ausprobieren, die unser komplettes i40-Team immer wieder dazu motivieren, ihr eigenes Wissen ständig auf dem neuesten Stand zu halten und sich selbst stets weiterzubilden, um wichtige Trends zu antizipieren, um für die kommenden Trainingsherausforderungen unserer Kunden fit zu bleiben. Wir sind stolz zur "TOP 10 Corporate Online Training Company Europe 2024" ernannt worden zu sein und nehmen diese Auszeichnung als Motivation weitere innovativen Ideen für "Cutting Edge-Learnings" der Zukunft zu entwickeln." Wir danken Manage HR Magazine für diese Anerkennung. Weitere Informationen finden sich hier: https://www.managehrmagazine.com/i40-the-future-skills-company Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: i40 - the future skills company

Mit über 750.000 Lernenden in Unternehmen weltweit aus mehr als 14 Branchen, mehr als 50 Themen und Lernin¬halten in 20 Sprachen, ist i40 - the future skills company der führende internationale Future Skills und Lernlösungs-Anbieter für die digitale Transformation, KI, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Industrie 4.0 und Manufacturing X. Im Jahr 2022 wurde i40 mit dem renommierten eLearning Journal Award Projekt des Jahres zusammen mit Continental für "Instructional Design" ausgezeichnet und gewann erneut im Jahr 2023 den eLearning Award Projekt des Jahres für eine 3D Lernwelt für die digitale Transformation für BMW Group. Zusammen mit der Schaeffler Gruppe gewann i40 den eLearning Award 2024 in der Kategorie Video. Auch im Jahr 2024 wurde i40 - the future skills company mit dem "Top 10 Corporate Online Training Company in Europe 2024" des US-Magazins Manage HR ausgezeichnet.

