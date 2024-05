Startseite FPT INDUSTRIAL ERÖFFNET SEINE CUSTOMER SERVICE-AKADEMIE IN TURIN Pressetext verfasst von mepax am Do, 2024-05-16 13:19. Ein moderner Multimedia-Bereich, der dem praktischen Lernen aller Geheimnisse im Bereich Wartung und Reparatur – auch aus der Ferne – von industriellen Motoren, sowie e-Achsen und Batterien gewidmet ist. Das ist der neue Motor-Demontagebereich, der von FPT Industrial im Motorenwerk in der Via Puglia, Turin, eröffnet wurde. Der neue 3.000 m2 große Customer Service-Bereich umfasst ein Schulungszentrum für die theoretische und praktische Diagnose, für Präsenz- und Fernkurse, ein hochmodernes Diagnoselabor und den Demontagebereich, wo Motoren und andere Komponenten, die vom Einsatz zurückkommen, mit Hilfe einer entsprechenden digitalen Plattform analysiert werden. In diesem Bereich werden auch sechs der wichtigsten Motoren in der Geschichte von FPT Industrial sowie eine Reihe von Infotafeln, die über 100 Jahre Markenentwicklung zusammenfassen, gezeigt.

FPT Industrial hat beschlossen, diesen neuen Bereich nicht nur als Schulungszentrum mit Spezialisierung auf Diagnose und Reparatur sondern auch als Bereich, der eine direkte Erfahrung für Kunden, Händler und Studierende liefern kann, zu nutzen. Sie werden also die Möglichkeit haben, zu sehen, was es bedeutet, Hightech-Produkte zu zerlegen, zu reparieren und wieder zusammen zu bauen. Zu den Aktivitäten, die angeboten werden, gehört die Qualitätskontrolle für den neuen XC13, den ersten Multifuel-Basismotor von FPT Industrial, die Montage eines der Produkte, die im nahegelegenen ePowertrain-Werk, dem „Zuhause“ der e-Achsen und Batterien von FPT Industrial, gefertigt werden, und schließlich die Fernreparatur eines von der Marke angetriebenen Fahrzeugs. Der Motor-Demontagebereich ist ein globales Projekt, an dem nicht nur das Werk in Turin, sondern auch die Werke in Sete Lagoas (Brazil), York (USA) und Pune (Indien) beteiligt sind. Der Umfang dieses Projekts ist in der Tat von großer Bedeutung: Mehr als 300 Technikerinnen und Techniker sind für technischen Schulungen für Fortgeschrittene angemeldet, mehr als 4900 Schulungsmodule für Fortgeschrittene werden entweder persönlich oder online angeboten, mehr als 28 Länder sind beteiligt, von Europa bis zum Mittleren Osten und Afrika, und 5 Schulungsstufen sorgen für ein reibungsloses und effektives Onboarding. „Wir haben diesen Bereich eingerichtet, um Theorie und Praxis nahtlos und an einem Ort für unsere Schulungs- und Entwicklungsaktivitäten zu verschmelzen“, erklärte Leonardo Zecchini, Head of Customer & Product Support and Digital bei FPT Industrial, „sodass ein Pfad mit lebenslangem Lernen und kontinuierlicher Verbesserung entstanden ist, der als Qualitätsmultiplikator für unseren Customer Service agieren muss.“ FPT Industrial ist eine Marke der Iveco Group N.V. (EXM: IVG) die sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Antriebssträngen und Lösungen für On- und Offroad-Fahrzeuge sowie für Einsatzgebiete in der Schifffahrt und der Stromerzeugung spezialisiert hat. FPT Industrial beschäftigt weltweit über 8.000 Mitarbeiter an zehn Produktionsstandorten und in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren. Das Unternehmen ist in fast 100 Ländern aktiv, seine weltweiten Verkaufs- und Customer Service-Abteilung unterstützen alle Kunden der Marke. Das umfangreiche Produktangebot beinhaltet sechs Motorfamilien mit einer Leistungsabgabe von 42 PS bis 1.000 PS, Getriebe mit einem maximalen Drehmoment von 500 Nm und Vorder- und Hinterachsen mit einer Bruttoachslast von 2,45 bis 32 t. FPT Industrial liefert das umfassendste Angebot an Motoren mit Erdgasantrieb auf dem Markt für industrielle Einsatzgebiete, mit einer Leistungsabgabe von 50 PS bis 520 PS. Eine eigene ePowertrain-Geschäftseinheit beschleunigt den Weg zur emissionsfreien Mobilität mit elektrischen Antriebssträngen, Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen. Mit diesem umfangreichen Produktportfolio und der starken Ausrichtung auf die Bereiche Forschung & Entwicklung ist FPT Industrial ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Antriebstechnik und -lösungen. Mehr Informationen unter www.fptindustrial.com. FPT Industrial S.p.A.

