Startseite Startschuss für den Pride Month: Key West feiert die LGBTQ+-Community Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-16 11:50. Der Juni steht jedes Jahr weltweit im Zeichen des "Pride Month" und feiert die LGBTQ+-Community mit bunten Paraden, lebhaften Partys sowie exklusiven Veranstaltungen. Ziel ist es, auf die mangelnde Gleichberechtigung und Akzeptanz aufmerksam zu machen. Auch auf den Florida Keys werden mit der jährlichen Key West Pride seit über 40 Jahren die Vielfalt und Diversität gewürdigt. Ab dem 5. Juni 2024 wird das südlichste Ende von Florida erneut Zentrum der LGBTQ+-Feierlichkeiten. Als Auftakt der Key West Pride 2024 findet bereits am Montag, dem 3. Juni 2024, eine Benefizveranstaltung namens "Real Men Do Drag" im AquaPlex Key West statt. In den kommenden Tagen folgt ein Höhepunkt auf den nächsten, von Theateraufführungen und Filmvorstellungen über Weinverkostungen, Segelausflüge zum Sonnenuntergang bis hin zu leckeren Food-Touren unter der Devise "Taste the Rainbow Tour", organisiert von Key West Food Tours. Partybegeisterte haben die Wahl zwischen verschiedenen Straßenfesten und Clubveranstaltungen mit lokalen DJs oder ausgelassenen Poolpartys. Auch unzählige Restaurants, Bars und Destillerien offerieren während der Key West Pride farbenfrohe Specials und feiern mit der gesamten Community. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag (9. Juni 2024) die große Key West Pride Parade. Kilometerlange Regenbogenflagge Um 17 Uhr setzt sich die Key West Pride Parade unter dem Motto "Celebrating the 70"s Disco Era" in Gang und hunderte Feiernde spannen die zwei Kilometer lange Regenbogenflagge über die berühmte Duval Street vom Golf von Mexiko bis zum Atlantischen Ozean. Sie bildet damit die längste Regenbogenflagge der Welt, deren Teile auch bei anderen Pride-Paraden rund um den Globus zum Einsatz kommen. Weitere Information sowie das vollständige Programm gibt es unter www.gaykeywestfl.com. Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die "schönste Sackgasse der Welt". Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler. Firmenkontakt

