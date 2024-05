Startseite Paessler erreicht ISO 9001-Zertifizierung Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-16 09:21. Nürnberg, 16. Mai, 2024 - Paessler AG, führender Anbieter von IT-, OT- und IoT-Monitoring-Lösungen aus Nürnberg, ist jetzt nach ISO 9001, der weltweit anerkannten Norm für Qualitätsmanagement, zertifiziert. Die DIN EN ISO 9001 ist die am weitesten verbreitete Norm für Qualitätsmanagementsysteme, herausgegeben von der Internationalen Organisation für Normung. Mit einem Katalog verschiedener Anforderungen dient sie als Rahmen für Organisationen, um eine nachhaltige, konstante Qualität, Kundenzufriedenheit und reibungslos funktionierende Prozesse zu gewährleisten. "Bei Paessler war es für uns schon immer ein zentrales Ziel, den Kunden die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen jetzt mit der ISO 9001-Zertifizierung offiziell anerkannt werden", sagte Evren Erisen, Team Lead Quality bei Paessler, der den Vorbereitungsprozess leitete. Bei den externen Zertifizierungsaudits im Paessler Headquarter in Nürnberg wurden die Prozesse auf der obersten Managementebene sowie in verschiedenen Abteilungen wie Produktentwicklung, Finanzen, Vertrieb und Partnermanagement auf Herz und Nieren geprüft. Nach dreitägigen Audits durch die DQS wurde Paessler erfolgreich zertifiziert. "Wir freuen uns insbesondere, dass die Auditoren nicht eine einzige Abweichung von der Norm gefunden haben, was für eine Erstzertifizierung besonders ist", so Evren. "Das ist ein großer Schritt für Paessler, auf dem wir weiter aufbauen werden. Die Vorbereitungen für weitere Zertifizierungen haben bereits begonnen." Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren - für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen. Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren. Im Jahr 2023 übernahm Paessler die qbilon GmbH, ein Unternehmen, das Lösungen zur automatischen Erfassung, Analyse und Optimierung hybrider IT-Landschaften entwickelt. In Zeiten, in denen digitale Transformation und IT-Wachstum in großen Organisationen zum zentralen Thema werden, möchte Qbilon mit seinen Softwarelösungen Qbilon Cloud und Qbilon Ultimate seinen Beitrag dazu leisten, IT effizient und überschaubar zu gestalten. Erfahren Sie mehr über Paessler - und wie Monitoring Ihnen helfen kann - unter www.paessler.de Firmenkontakt

Paessler AG

Maximilian Bauer

Thurn-und-Taxis-Str. 14

90411 Nürnberg

+49 (0)911 93775-0

https://www.paessler.de Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Dillmann

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600

https://www.sprengel-pr.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten