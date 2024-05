Startseite HOMAG setzt AREAPLAN von DUALIS für Flächenkapazitätsplanung ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-16 09:21. Belegung der Montagefläche besser planen und optimieren Dresden, 16. Mai 2024 - Die Fertigung und Montage von Sondermaschinen will gut geplant sein - auch in Bezug auf die benötigte Fläche. Eine begrenzt verfügbare Montagefläche kann schnell einen entscheidenden Engpass darstellen. Zudem gilt es, variierende Liefer-, Montage-, Inbetriebnahme- und Demontagezeiten sowie Restriktionen wie Bauhöhe und Kranlasten zu berücksichtigen. Die DUALIS GmbH IT Solution hat daher die Software AREAPLAN zur digitalen Hallenplanung entwickelt. Die HOMAG Group AG setzt die Lösung an verschiedenen Standorten zur Flächenplanung in der Montage ein und löst damit die manuelle Excel-Lösung ab. Die HOMAG Group, eine Tochter des Dürr-Konzerns, ist Hersteller von Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie und das Handwerk. Das Unternehmen verfügt über 30 Prozent Weltmarktanteil und rund 7.000 Mitarbeitende. An 14 Standorten werden Maschinen für die Möbel- und Bauelemente-Fertigung und den Holzbau gefertigt. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die HOMAG Plattenaufteiltechnik GmbH in Holzbronn. An diesem Standort werden Plattenaufteilsägen für die Möbelindustrie gefertigt, von der Standardmaschine bis hin zur Sondermaschine. Diese benötigen bei der Montage unterschiedliche Flächenbelegungen. Excel weicht digitalem Flächenplanungstool

"Wir bauen am Standort Holzbronn rund 650 Maschinen jährlich. Daher haben wir in der Montage einen hohen und wechselnden Flächenbedarf. Eine kleine Maschine entspricht schon fünf bis sechs Metern in der Breite und kann vier bis fünf Meter in der Länge erreichen. Daher müssen die Montageflächen durchdacht geplant werden. Bisher erfolgte die Flächenplanung manuell in Excel, was jedoch verschiedene Schwierigkeiten mit sich brachte", erklärt Matthias Heldmayer, Montageleiter der HOMAG Plattenaufteiltechnik GmbH. Bei der Excel-Planung wurde die verfügbare Fläche in vordefinierte Vierecke eingeteilt, wodurch sich die verschiedenen Maschinenlayouts nur unzureichend abbilden ließen. Auch wurden keine Kollisionswarnungen angezeigt. Und Daten mussten manuell gepflegt und stetig kontrolliert werden. "Steht die Maschine noch oder wurde sie mittlerweile abgebaut? Wann wird sie voraussichtlich abgebaut? War danach eine andere Maschine eingeplant, die jetzt wieder verschoben werden muss, weil die Fläche noch länger belegt ist? In der Vergangenheit standen wir ständig vor derartigen Herausforderungen", sagt Matthias Heldmayer. Das Planungstool für Werksflächen AREAPLAN löste Excel ab und übernimmt jetzt die Flächenplanung - vom Erzeugen und Laden der Auftragsliste über die Generierung eines Projektes bis hin zur Einplanung der Maschinen auf der Montagefläche. Bauchgefühl weicht konkreter Prognose

Durch den Einsatz von AREAPLAN können die Montageflächen nun effizienter verplant und ausgelastet werden. Das Tool ermöglicht zum Beispiel eine Verschachtelung der Maschinen anhand des Maschinenlayouts. Matthias Heldmayer sagt: "Schon nach kurzer Einsatzzeit waren die ersten positiven Effekte spürbar. Inzwischen ist AREAPLAN fester Bestandteil unsere Montageflächenplanung. Wir können nun beispielsweise wesentlich schneller und transparenter umplanen, wenn ein Teil nicht rechtzeitig zugeliefert werden kann. Und auch die Qualität der Daten hat sich seit der Einführung deutlich verbessert. Hinzu kommt eine verbesserte Prognosefähigkeit zu Maschineneinplanungen in weiterer Zukunft. War es früher ein Bauchgefühl, können wir jetzt die Flächenverfügbarkeit sehr konkret prognostizieren." Aktuell werden die Auftragsdaten manuell aus SAP in Excel geladen und im Anschluss in die AREAPLAN-Software importiert. AREAPLAN erkennt Änderungen wie z. B. des Zeitraums automatisch, zeigt entsprechende Hinweise an und aktualisiert diese Werte in bereits eingeplante Projekte. Zukünftig soll der Datentransfer automatisiert über das MES/MOM der iTAC Software AG erfolgen, damit AREPLAN immer auf aktuelle Daten zugreifen kann. Die mit AREAPLAN geplante Hallenfläche soll anschließend ins SAP zurückgespielt werden. Ideale Ausnutzung räumlicher und zeitlicher Freiheitsgrade

Das Projekt ist 2022 am Standort Holzbronn gestartet. AREAPLAN kam initial hier zum Einsatz und wurde später auf weitere Standorte ausgerollt. Jens Held, Vice President Operations der HOMAG Plattenaufteiltechnik GmbH, berichtet: "Einige Standorte arbeiten heute ausschließlich mit AREAPLAN. Das Flächenplanungstool kann projektbezogen angepasst werden. Es unterstützt die ideale Ausnutzung unserer räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten. Über eine Zeitleiste lassen sich jederzeit zukünftige Projekte einsehen. Aussagen bezüglich der Liefertermine sind folglich fundierter und transparenter. Ein Planungstool, das in mehrere Richtungen mitdenkt - für uns eine starke Entlastung." Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution - eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns - hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die Softwarelösungen von DUALIS sind bei zahlreichen mittelständischen und großen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor im Einsatz. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum ab. Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse - vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,6 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat über 20.500 Beschäftigte sowie 142 Standorte in 32 Ländern und agiert mit fünf Divisions am Markt. Firmenkontakt

DUALIS GmbH IT Solution

Heike Wilson

Breitscheidstraße 36

01237 Dresden

+49 (0) 351-47791620

www.dualis-it.de Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

http://www.punctum-pr.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten