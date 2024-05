Startseite Sneaker, Uhren, Whisky oder Kunst: Timeless Investments startet weltweit ersten Sparplan für Sachwert-Investitionen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-16 09:21. Berlin, 15.05.24 - Timeless Investments führt ab dem 17. Mai 2024 einen Sparplan ein, der es Nutzern der Timeless-App ermöglicht, regelmäßig in eine Vielfalt von tokenisierten Sammlerstücken zu investieren. Zu den verfügbaren Asset-Kategorien zählen Uhren, Kunst, Autos und Whisky. Dieser Plan stellt eine systematische Investitionsmöglichkeit dar und öffnet den Anlegern den Zugang zu einem bisher schwer erreichbaren Marktsegment. "Mit der Einführung unseres Sparplans reagieren wir auf das wachsende Interesse an physischen Anlagewerten und bieten eine innovative Plattform, die es jedem ermöglicht, in diese sonst schwer zugängliche Assetklasse zu investieren. Unser Ziel ist es, Investitionen in Sammlerstücke so einfach und zugänglich zu machen wie den Kauf von Aktien", erklärt CEO Malte Häusler. Der Sparplan von Timeless Investments erlaubt es den Nutzern, ihre Investitionen zu automatisieren und zu personalisieren. Kunden können die Höhe ihrer monatlichen Investition ab 50 Euro festlegen und die gewünschten Asset-Kategorien auswählen. Der hinterlegte Algorithmus übernimmt anschließend die Auswahl der Investments basierend auf den Präferenzen des Nutzers. Diese Struktur bietet eine einfache Möglichkeit zur Diversifizierung des Portfolios und zur regelmäßigen Kapitalanlage in Sammlerstücke. Transparente Kosten und einfache Diversifizierung des Portfolios Die Investition in den Sparplan ist mit zwei Hauptkostenpunkten verbunden: Eine Service-Pauschale, die die Kosten für die Tokenisierung der Sammlerstücke, die Dokumentation und die Speicherung der vertraglichen Details abdeckt. Eine Management-Gebühr, die für den Transport, die Lagerung, die Wartung, die Versicherung und die Bewertung des Assets anfällt. Die genauen Kosten variieren je nach Asset-Kategorie und werden vor dem Kauf transparent dargestellt. Attraktive Performance und Renditen Timeless Investments hat bisher beeindruckende Renditen in verschiedenen Kategorien erzielt. Uhren erzielten im Durchschnitt eine Rendite von 48,39%, mit einer durchschnittlichen Haltedauer von etwa 10 Monaten. Andere Kategorien, wie Kunst und Whisky, haben ebenfalls hohe Renditen verzeichnet, was das Potenzial für Kapitalwachstum durch diese Anlageklasse unterstreicht. Timeless Investments mit Sitz in Berlin hat sich der Mission verschrieben, der europäische Marktführer für Investitionen in seltene Sammlerstücke zu werden und diese zugänglich, erschwinglich und handelbar zu machen. Als eines der ersten Unternehmen weltweit ermöglicht es Timeless durch den Einsatz der Blockchain-Technologie über eine digitale Plattform bereits ab 50 EUR pro Anteil in Sammlerstücke zu investieren und so zukünftig an deren Wertentwicklung zu partizipieren. Der Kauf der Anteile erfolgt bequem über die Timeless-App, wobei die digitalen Transaktionen zuverlässig, sicher und nachvollziehbar dokumentiert werden. Timeless übernimmt hierbei für die Kunden zudem die Auswahl, Verifizierung, Lagerung, Pflege und Versicherung der Assets. Mit seinem revolutionären Geschäftsmodell demokratisiert Timeless die Anlageklasse der Sammlerstücke und macht diesen attraktiven Markt - darunter Uhren, Kunst, Fahrzeuge, Sneaker, Wein, Trading Cards und Memorabilia - für alle zugänglich. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2018 von Jan Karnath, Andreas Joebges und Malte Häusler, die Plattform Timeless wurde im Februar 2021 gelauncht. Bislang hat Timeless Investment über 560 Sammlerstücke mit einem Gesamtwert von mehr als 25 Millionen Euro tokenisiert. Die aktuellen Investoren von Timeless Investments sind u.a. Porsche Ventures, EQT Ventures, SevenAccelerator, C3 Tech VC sowie LA ROCA Capital. Kontakt

Timeless Investments

Daniela Gefgen

Goltsteinstraße 87

50968 Köln

0221

34 80 38 37

