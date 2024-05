Startseite Ivalua erhält die TISAX-Zertifizierung für Sicherheits-Exzellenz in der Automobilindustrie Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-16 09:12. Ausdruck von Ivaluas wachsender Stärke im Automobilsektor Ivalua, (https://www.ivalua.com) ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, ist stolz darauf, den Erhalt der TISAX (https://enx.com/tisax)-Zertifizierung bekanntgeben zu können. TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange, eingetragenes Warenzeichen) ist ein international anerkannter Standard für das Informationssicherheits-Management in der Automobilindustrie. Er wurde durch eine gemeinsame Initiative von VDA (deutscher Verband der Automobilindustrie) und ENX (Zusammenschluss europäischer Automobilhersteller, -zulieferer und -verbände) geschaffen, um die spezifischen Sicherheitsanforderungen im Automobilsektor zu bewältigen und einen einheitlichen, qualitativ hochwertigen Standard für Informationssicherheit zu entwickeln. Ivalua erhielt das Zertifikat TISAX Level 2 (AL2) nach einer Bewertung verschiedener Anforderungen zu Informationssicherheit und Datenschutz. Die Ergebnisse können im ENX-Portal (https://portal.enx.com/de-de/TISAX/tisaxassessmentresults/) abgerufen werden. TISAX und die TISAX-Ergebnisse sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Ivalua ist heute die bevorzugte Spend Management-Plattform für die Automobilhersteller und bedient mehr als 20 Kunden aus der Fahrzeug- und Teilefertigung, darunter Marktführer wie Volkswagen, Hutchinson, Cummins-Meritor, DRÄXLMAIER, GKN, PSA Groupe, BorgWarner, Northvolt, Grupo Antolin und viele andere.

Ivaluas Fähigkeit zur Unterstützung aller Ausgabenarten, einschließlich direkter und indirekter Ausgaben sowie Anlagegüter und Werkzeuge, bietet eine ausgezeichnete Lösung für die Automobilunternehmen. Zudem kann Ivalua nicht nur traditionelle Source-to-Pay-Prozesse effektiv digitalisieren, sondern auch einmalige oder für Automobilhersteller strategisch wichtige Prozesse, wie Produktlaunches und Stücklistenmanagement (BOM). Ivaluas äußerst sichere Plattformarchitektur ist ein weiterer Schlüsselfaktor, dem es Ivalua verdankt, weltweit der bevorzugte Anbieter für viele Unternehmen und Regierungen mit dem höchsten Sicherheitsbewusstsein zu sein. "Angesichts der gewaltigen Veränderungen, vor denen die Automobilbranche steht - vom Umstieg auf Elektrofahrzeuge bis zum Wandel der Geschäftsmodelle und Vorschriften -, zusammen mit der Notwendigkeit nach ständiger Innovation, spielt Technologie eine immer entscheidendere Rolle. Robuste technische Kompetenzen müssen auf die Sicherheitsstandards beim Datenschutz und Schutz des geistigen Eigentums abgestimmt werden", erläutert Franck Lheureux, Chief Revenue Officer (CRO) bei Ivalua. "Die TISAX-Bewertung ist ein wichtiger Meilenstein für Ivalua und beweist unseren fortwährenden Einsatz für die Gewährleistung der Sicherheitsstandards in der Automobilindustrie." Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns auf LinkedIN (https://www.linkedin.com/company/ivalua) und X (https://x.com/ivalua). Firmenkontakt

https://de.ivalua.com

