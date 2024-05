Startseite Ein Jahr gelebte Vielfalt: Der MÜLLER & SCHULZ Podcast mit Haltung feiert sein Jubiläum Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-16 08:38. Ein Rückblick auf inspirierende Gespräche, Erkenntnisse und zukunftsweisende Perspektiven "Seit einem Jahr gibt es den Podcast mit Haltung. Ein Jahr, in dem wir 48 spannende, bedeutsame und manchmal auch traurige Folgen aufzeichnen konnten. Ich hätte nie gedacht, dass mich der Podcast so erfüllt und in meinem Horizont erweitert. Denn Haltung zu zeigen, ist mehr als nur ein Buzzword. Es ist die Einstellung zum Leben, eine Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen Menschen, die man selbst in die Hand nimmt", erklärt Elke Müller, Geschäftsführerin von compass international (https://www.compass-international.de/) in einem ihrer zahlreichen Blogbeiträge. 48 Folgen zum Thema Haltung, rund 19 Stunden Audiomaterial zum Hören und 1152 Minuten voller Diskussionen und wertvollem Austausch. Das ist die Erfolgsbilanz nach 52 Wochen MÜLLER & SCHULZ Podcast mit Haltung (https://muellerundschulz.podigee.io/). Für Elke Schulz von der Kommunikationskochschule und Elke Müller ist der regelmäßige Dialog ein Herzensprojekt. Jede Woche widmen sich die beiden Unternehmerinnen neuen Themen und spannen immer aufs Neue den Bogen zur eigenen Haltung. Ob Diversität, Zivilcourage oder Emanzipation, Elke und Elke knüpfen an gesellschaftspolitisch relevante Themen an und binden stets die eigene Erfahrung und Expertise mit ein. "Unser Ziel ist es, unseren Zuhörern zu zeigen, wie eine wertschätzende Haltung den anderen gegenüber in Verbindung mit der Fähigkeit zum Perspektivwechsel zu einer erfolgreichen Kommunikation, einem besseren Verständnis von Vielfalt und effektiver Führung führen kann", erklärt Elke Müller. Elke Schulz fügt hinzu, dass die einzelnen Episoden "auch persönliche Geschichten, Erfahrungen und Expertentipps enthalten, um unseren Zuhörer:innen praktische Werkzeuge und Inspiration zu bieten. Wir möchten, dass alle, die unseren Podcast hören, wertvolle Erkenntnisse mitnehmen können, die sie in ihrem Alltag anwenden können." "MÜLLER & SCHULZ - der Podcast mit Haltung" liefert informative und unterhaltsame Gespräche zwischen zwei engagierten Fachfrauen, die ihre Leidenschaft für Kommunikation, Vielfalt und Führung teilen. Jede Episode ermutigt dazu, die eigene Haltung zu überdenken und neue Blickwinkel einzunehmen. Elke Müller versteht sich selbst als Integrationshandwerkerin und bietet Workshops im Bereich der Antidiskriminierung und der Sensibilisierung für multikulturelle und internationale Unternehmen an. Elke Schulz ist Wirtschaftsmediatorin und Kommunikationsexpertin und unterstützt Führungskräfte mit passenden Rezepten für eine effektive Kommunikation. Diese besondere Konstellation ermöglicht es, Themen aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu beleuchten. Bei der Wahl ihrer Themen wechseln sich die beiden Frauen ab. So wird es ihnen möglich, sich gegenseitig neue Impulse zu setzen und den eigenen Horizont zu erweitern. "MÜLLER & SCHULZ - der Podcast mit Haltung" liefert informative und unterhaltsame Gespräche zwischen zwei engagierten Fachfrauen, die ihre Leidenschaft für Kommunikation, Vielfalt und Führung teilen. Jede Episode ermutigt dazu, die eigene Haltung zu überdenken und neue Blickwinkel einzunehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://muellerundschulz.podigee.io/ Der Kompass ist nicht nur ihr Logo, er ist die Versinnbildlichung von dem, was compass international für ihre Kund*innen sind: Sie lotsen Unternehmen und Auftraggebende durch den nicht immer einfachen Prozess der Internationalität hin zur Diversity. Sie zeigen Wege auf und bringen ans Ziel. Mit zwanzig Jahren Erfahrung, Wissen und Praxis sind sie die kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner*innen in Sachen Relocation, Integration, Diversity und interkulturelle Kompetenz. Ergänzt wird das Team im Bereich Relocation durch einen Pool freier Mitarbeiter*innen und im Bereich Training durch einen Trainerpool mit 60 Trainer*innen. Kontakt

