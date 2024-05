Adcore meldet Rekord-Bruttogewinn für das erste Quartal 2024

Robuster Anstieg des Bruttogewinns um 13% im Vergleich zum Vorjahr & organisches Wachstum setzt sich weltweit fort

TORONTO, ON / 15. Mai 2024 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform für müheloses und zugängliches digitales Marketing ("Effortless Marketing"), gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bekannt.

Omri Brill, Gründer und CEO von Adcore, kommentierte: "Wir freuen uns, über eine starke Leistung im ersten Quartal 2024 berichten zu können, in dem unser Fokus auf operative Effizienz und strategisches Wachstum eindeutig Früchte getragen hat. Insbesondere stieg unser Bruttogewinn um 13 % auf 3,1 Millionen CAD$ und unsere Bruttomarge verbesserte sich deutlich von 40 % auf 45 %, was unser Engagement für Rentabilitätssteigerung und Wertschöpfung widerspiegelt. Darüber hinaus verzeichnete unser bereinigtes EBITDA einen außergewöhnlichen Anstieg von 196 %, was unsere Fähigkeit unterstreicht, operative Gewinne in substanzielle finanzielle Ergebnisse umzuwandeln. Diese Ergebnisse sind das Ergebnis der harten Arbeit unseres Teams und unseres kontinuierlichen Engagements für Spitzenleistungen im Dienste unserer Kunden in allen Märkten. Brill fuhr fort: "Wir betrachten das erste Quartal als Frühindikator für den Rest des Jahres und erwarten eine anhaltend starke globale Expansion sowie weitere Verbesserungen der operativen Effizienz.

Herr Brill fuhr fort: "Wir freuen uns auch, bekannt geben zu können, dass wir unser Verkaufspersonal seit Anfang des Jahres weltweit aufgestockt haben. Unsere verbesserte operative Effizienz und unsere gesunde Bilanz versetzen uns in eine starke Position, um unser Geschäft rasch aus eigener Kraft auszubauen.

Highlights des ersten Quartals

- Der Umsatz für die drei Monate, die am 31. März 2024 endeten, betrug 6,9 Millionen CAD$ im Vergleich zu 6,8 Millionen CAD$ für die drei Monate, die am 31. März 2023 endeten, was einem Anstieg von 1 % entspricht.

- Der Bruttogewinn für die drei Monate, die am 31. März 2024 endeten, betrug 3,1 Millionen CAD$ im Vergleich zu 2,7 Millionen CAD$ für die drei Monate, die am 31. März 2023 endeten, was einem Anstieg von 13 % entspricht.

- Die Bruttomarge für die drei Monate, die am 31. März 2024 endeten, betrug 45 % im Vergleich zu 40 % für die drei Monate, die am 31. März 2023 endeten, was einem Anstieg von 13 % entspricht.

- Das bereinigte EBITDA für die drei Monate bis zum 31. März 2024 betrug 201.000 CAD$ im Vergleich zu 68.000 CAD$ für die drei Monate bis zum 31. März 2023, was einer Steigerung von 196 % entspricht.

- Der Umsatz in Nordamerika belief sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 auf 2,0 Millionen CAD$ im Vergleich zu 1,5 Millionen CAD$ in den drei Monaten bis zum 31. März 2023, was einer Steigerung von 30 % entspricht.

- Der Umsatz in der Region EMEA belief sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 auf 2,7 Millionen CAD$ im Vergleich zu 3,3 Millionen CAD$ in den drei Monaten bis zum 31. März 2023, was einem Rückgang von 18 % entspricht.

- Der Umsatz in der Region APAC belief sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 auf 2,1 Millionen CAD$ im Vergleich zu 1,94 Millionen CAD$ in den drei Monaten bis zum 31. März 2023, was einem Anstieg von 8 % entspricht.

- Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit für die drei Monate bis zum 31. März 2024 belief sich auf 13 Tausend CAD$ verglichen mit 1.051 Tausend CAD$, die in den drei Monaten bis zum 31. März 2023 für die betriebliche Tätigkeit verwendet wurden.

- Die kumulierten NCIB-Käufe des Unternehmens (Aktienrückkäufe/ "Normal Course Issuer Bid") bis zum 30. April 2024 beliefen sich auf insgesamt 1.969.500 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 0,26 CAD$, insgesamt 520 Tausend CAD$ was einer Reduzierung der ausstehenden Aktien um 3,1 % entspricht.

- Das Betriebskapital für die drei Monate bis zum 31. März 2024 betrug 7,5 Mio. CAD$ im Vergleich zu 7,6 Mio. CAD$ am 31. Dezember 2023.

Die Original-Pressemeldung in Englisch enthält weitere Informationen wie eine Zusammenfassung der G&V bzw. der Bilanz. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: money.tmx.com/quote/ADCO/news/7599867348811754/Adcore_Reports_Record_Gross_Profit_for_First_Quarter_2024

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führendes Unternehmen für KI-basierte Marketingtechnologie.

Durch die Kombination von umfangreichem Branchenwissen und Erfahrung mit seiner proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die es Unternehmern und Werbetreibenden ermöglicht, ihre E-Commerce-Shop-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment zu gewährleisten. Adcore ist zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner, Verified Amazon Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in seinen Niederlassungen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte www.adcore.com/investors/ , www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen dem Leser nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: Adcore Inc.

