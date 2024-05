Lancaster Resources erhält vom BLM die Bohrgenehmigung für das Lithium-Sole-Projekt Alkali Flat

Vancouver, British Columbia - 15. Mai 2024 / IRW-Press / Lancaster Resources Inc. (CSE:LCR) (OTCQB:LANRF) (FWB: 6UF0) (Lancaster) gibt bekannt, dass das United States Department of the Interior Bureau of Land Management (BLM) Lancaster die Genehmigung für den Betriebsplan für das Phase-1-Bohrprogramm auf dem Lithium-Sole-Projekt Alkali Flat erteilt hat. Dies folgt auf die am 30. April 2024 bekannt gegebene Genehmigung der New Mexico Mining and Minerals Division (MMD).

Die Genehmigung unseres Betriebsplans durch das BLM ist ein weiterer Beweis für Lancasters Vision, nachhaltige und möglichst wenig belastende kritische Minerale für die Energiewende bereitzustellen, so Andrew Watson, VP Engineering & Operations von Lancaster. Wir machen rasche Fortschritte, um unsere erste Explorationsbohrung bei Alkali Flat niederzubringen und das beträchtliche potenzielle Lithium-Sole-Vorkommen in den unterirdischen Grundwasserleitern aufzuzeigen, die im Rahmen unseres geophysikalischen Programms im Jahr 2023 ermittelt wurden.

Der im September 2023 beim BLM eingereichte Betriebsplan wurde nun gemäß den BLM-Vorschriften 43 CFR 3715 formell genehmigt. Mit dieser Genehmigung kann das Unternehmen bis zu drei Bohrungen in der Playa absolvieren, was ein beschleunigtes behördliches Verfahren ermöglicht, bis die Ergebnisse der ersten Bohrung im zweiten Quartal 2024 vorliegen. Zusätzlich zur Genehmigung gibt es Bedingungen für den Zugang, die Sicherheit und den Umweltschutz, an denen das BLM und Lancaster sehr eng zusammengearbeitet haben. Lancaster beabsichtigt, alle Anforderungen zu erfüllen oder zu übertreffen, um die Sicherheit und den Schutz der Umwelt und aller Beteiligten zu gewährleisten.

Wie bereits bekannt gegeben, muss Lancaster ein finanzielles Sicherheitsinstrument in Höhe von 63.783 USD hinterlegen, das gemeinsam vom BLM und MMD gehalten wird. Sobald die finanzielle Sicherstellung vorliegt und die Genehmigung des New Mexico Office of the State Engineer vorliegt, erhält Lancaster Zugang zu der Playa (ausgetrockneter Salzsee) und kann mit den Bohrungen beginnen.

Das Lithiumprojekt Alkali Flat ist auf eine geschlossene Solelagerstätte im Bereich einer Playa gerichtet. Das Projektgelände liegt verkehrsgünstig neben einer großen Eisenbahnlinie und einer Fernstraße (Interstate Highway), wodurch es bestens erreichbar ist. Das Gebiet, für das eine Bohrgenehmigung beantragt wurde, befindet sich rund 8 Meilen nördlich der berühmten 15-MW-Lightning Dock Known Geothermal Resource Area (KGRA).

Schätzungen zufolge sind rund 58 % der weltweiten Lithiumressourcen in geschlossenen Solelagerstätten enthalten. Der einzige Lithiumproduktionsbetrieb, der derzeit in den Vereinigten Staaten aktiv ist, ist der Solebetrieb im Clayton Valley in Nevada.

Qualifizierter Sachverständiger

Andrew Watson, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Watson ist der VP, Engineering and Operations von Lancaster.

Über Lancaster Resources Inc.

Lancaster Resources (CSE:LCR | OTCQB:LANRF | FWB:6UF0) ist mit der Exploration von Lithium und anderen kritischen Mineralen befasst. Sein Lithiumprojekt Alkali Flat in Lordsburg im US-Bundesstaat New Mexico erstreckt sich über rund 5.200 Acres und umfasst 260 Mineralien-Claims, die das Herz der Alkali Flats Playa in der Nähe von Lordsburg, Mexiko, abdecken, wo Lancaster ein unterirdisches Lithium-Sole-Ziel erkundet. Lancaster will bei Alkali Flat durch den Einsatz von direkter Lithiumextraktion (DLE) und Solarenergie eine emissionsfreie Lithiumproduktion erreichen. Lancaster bemüht sich auch darum, fortschrittliche satellitengestützte hyper-spektrale Datenerfassung, georäumliche Datenaggregation und KI-basierte Vorhersagemodelle für die Exploration einzusetzen.

Das Projektportfolio von Lancaster umfasst den 100-prozentigen Besitz des Goldkonzessionsgebiets Piney Lake in Saskatchewan und die Rechte zum Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiets Trans-Taiga, das sich im Lithiumgebiet James Bay in Quebec befindet. Lancaster besitzt auch eine 100-prozentige Beteiligung an den Uranprojekten Catley Lake und Centennial East im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Außerdem hält Lancaster eine Minderheitsbeteiligung an Nelson Lake Copper Corp., einem nicht börsennotierten Emittenten, der 100 % des Kupferprojekts Nelson Lake in Saskatchewan (Kanada) besitzt. Lancaster wird von einem kompetenten Management- und Technikteam geleitet, das gemeinsam an über 40 Mineralentdeckungen beteiligt war und über umfangreiche Erfahrungen bei der Ermittlung von Lithium-Sole-Zielen sowie bei der Exploration und Erschließung von Explorationsprojekten in ganz Kanada, dem amerikanischen Westen, Mexiko und Südamerika verfügt.

Penny White, President und Chief Executive Officer, Lancaster Resources Inc.

penny@lancasterlithium.com

Tel: 604 923 6100

www.lancaster-resources.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung von Lancaster. Die Verwendung der Worte könnte, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf Lancasters gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können davon erheblich abweichen. Insbesondere die Fähigkeit von Lancaster, seine Explorationspläne umzusetzen, eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiet Trans Taiga abzuschließen, wichtige Mitarbeiter zu halten, hochwertige mineralienreiche Konzessionsgebiete zu identifizieren, zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln sowie nachhaltige Energiequellen und innovative Technologien für eine klimaschonende Ressourcenproduktion zu integrieren, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Lancaster lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt.

