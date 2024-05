Startseite Neue Garantiekostenversicherung für die Fördertechnik Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-15 14:41. Garantiekostenversicherung für gebrauchte Gabelstapler Die MF Versicherungs GmbH bietet ab sofort die Möglichkeit, für gebrauchte Nutzfahrzeuge, insbesondere Gabelstapler / Forklifts eine Versicherung gegen unerwartete Reparaturkosten abzuschließen. Mit dieser neuen Versicherungslösung profitiert nicht nur der Stationäre Handel mit Gabelstaplern, sondern auch der Unternehmer, der bereits über ein solches Gerät verfügt, bei dem die Herstellergarantie demnächst ausläuft. Die Versicherung kann auch bei Fahrzeugen die aus einem Mietpark kommen abgeschlossen werden. Die Gabelstapler-Händler können daher in Zukunft auch solche Geräte mit einer Garantiekostenversicherung verkaufen und somit einen deutlichen Mehrwert dem zufriedenen Kunden bieten. Weitere Vorteile unter: https://www.rkv-gabelstapler.de Über MF Versicherungs GmbH:

Wir garantieren für Bewegung! Europas erste Garantiekostenversicherung für den gewerblichen Handel mit gebrauchten Nutzfahrzeugen / Gabelstaplern. -- Sicher Planen, unbeschwert Arbeiten Mit dem Abschluss einer Garantiekostenversicherung, sind Sie nicht nur wahlweise 12 sondern sogar bis zu 24 Monate zuverlässig geschützt vor unerwarteten Reparaturkosten. Treffen Sie die richtige Entscheidung und kontaktieren Sie uns noch heute. Unsere RKF-Produkte sind für kleine bis mittelgroße Unternehmen die im B2B arbeiten als auch für Endkunden im gewerblichen Bereich konzipiert, die auf Ihr + an Sicherheit und Leistung nicht Verzichten möchten Alles Online Von der Antragstellung bis zur Schadensabwicklung. MF Versicherungen hat für Sie alles perfekt optimiert und bietet Ihnen den maximalen Schutz. . Kontakt

MF Versicherungs GmbH

Volker Schiebele

Brielhof 17

72379 Hechingen

-

https://www.rkv-gabelstapler.de/