In Südafrika, einem Land, in dem wirksame Bildung der Schlüssel zur Überwindung von jahrhundertelanger Benachteiligung und Unterdrückung ist, zielen die Scientology-Fortbildungsseminare für Pädagogen darauf ab, einen bedeutenden Wandel herbeizuführen.

„Ich hatte den Beruf des Lehrers eigentlich aufgegeben und fand keine Freude mehr daran“, gab ein Pädagoge zu, der ein Seminar auf Schloss Kyalami in Midrand, Südafrika, besuchte. „Ich bin mir bewusst genug, um zuzugeben, dass ich nur aus Pflichterfüllung unterrichtete und eigentlich niemandem damit half. Nachdem ich die Scientology-Werkzeuge für das Leben gesehen habe, habe ich meine Bestimmung als Lehrer wiederentdeckt und weiß jetzt, was ich tun muss. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Sie für mich getan haben.“

Im November 2023 wurde in einem Bericht der Harvard University mit dem Titel „Growth Through Inclusion in South Africa“ (Wachstum durch Inklusion in Südafrika) hervorgehoben, wie schwer es dem Land fällt, den Optimismus der Post-Apartheid-Ära in Ergebnisse umzusetzen. „Das Pro-Kopf-Einkommen ist seit über einem Jahrzehnt rückläufig“, heißt es darin. „Die Arbeitslosigkeit ist mit über 33 Prozent die höchste der Welt, und die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 60 Prozent. Die Armut ist, gemessen an der nationalen Armutsgrenze, auf 55,5 Prozent gestiegen.“

Unabhängig von anderen Faktoren, die zu dieser dramatischen Entwicklung beitragen, ist wirksame Bildung von entscheidender Bedeutung, um diese Zustände umzukehren und einen persönlichen und sozialen Wandel zu fördern. Aus diesem Grund sind diese Seminare für ehrenamtliche Geistliche so wichtig.

„Dies ist das umfassendste Paket an Lebenskompetenzen, das mir je begegnet ist“, sagte einer der Teilnehmer nach Abschluss des Seminars. „Das wird für den Bildungssektor von großem Nutzen sein. Ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin.“

„Ich habe Jahre damit verbracht zu lernen, wie ich meine Schüler besser unterrichten kann“, sagte eine Teilnehmerin, die einen Master-Abschluss in Pädagogik anstrebt. „Alles, was ich für den Unterricht brauche, ist in den Scientology-Werkzeugen fürs Leben enthalten.“

„Dies ist der beste Workshop, den ich je besucht habe“, sagte ein anderer.

Schloss Kyalami wurde am Neujahrstag 2019 vom Oberhaupt der Scientology-Kirche, David Miscavige, eingeweiht. Etwas mehr als ein Jahr später, während der Pandemie, wurde das Schloss zum Zentrum der ehrenamtlichen Scientology-Geistlichen und ihres Kreuzzuges, um die Sicherheit der Menschen in Südafrika zu gewährleisten.

Südafrikas ehrenamtliche Scientology-Geistliche leisteten während der Pandemie Millionen von freiwilligen Arbeitsstunden an vorderster Front und arbeiteten mit den Behörden zusammen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Seitdem haben sich die ehrenamtlichen Geistlichen des Landes darauf konzentriert, in allen Bereichen der Gesellschaft tätig zu werden. Sie nutzen die Technologie, die vom Scientology-Gründer L. Ron Hubbard für das Programm der ehrenamtlichen Geistlichen entwickelt wurde und die in den Scientology-Werkzeugen für das Leben enthalten ist. Mehr als 26.000 neue ehrenamtliche Geistliche haben diese 19 Kurse in Südafrika abgeschlossen und setzen das Gelernte ein, um das Leben von Freunden, Familien, Mitarbeitern und Gemeinden zu verbessern.

Es sind Pädagogen, die künftige Generationen unterrichten, daher können diese Seminare zur Befähigung von Pädagogen einen Welleneffekt persönlicher und sozialer Verbesserungen bewirken, der sich auf alle Ebenen der Gesellschaft auswirkt. Auf diese Weise werden sie dazu beitragen, die Vision von L. Ron Hubbard für die Zukunft dieses Landes zu verwirklichen. Er glaubte: „Aus dem südlichen Afrika wird die nächste große Zivilisation auf diesem Planeten hervorgehen.“

