Goldpreis trotzig

Zwar gelingt die Inflationsbekämpfung in den USA noch nicht so richtig, aber dem Goldpreis kann dies kaum was anhaben, selbst wenn es mit den avisierten Zinssenkungen noch etwas länger dauern sollte. Jedenfalls sind laut Fed-Chef Powell Zinserhöhungen nicht in Sicht. Mit dieser Positionierung sorgte der Fed-Chef für eine positive Stimmung an den Börsen. So geht wohl die Mehrheit von einer ersten Zinssenkung der Fed im Juli aus. Sinkt die Inflation weiterhin nicht so recht, könnte eine zweite Zinssenkung auf Jahresende verschoben werden. Die Zentralbanken haben bezogen auf ein erstes Quartal im Jahr so viel wie noch nie an Gold zugekauft, rund 290 Tonnen. Im ersten Quartal 2024 war die Schmucknachfrage zwar etwas schwächer, jedoch in US-Dollar gerechnet, so hoch wie seit 2013 nicht mehr. Bei Goldbarren und -münzen zeigte sich China sehr stark und auch Indien und die Türkei langten wieder vermehrt zu. Der Westen kann da in Sachen Kauffreudigkeit nicht mithalten. Die Notenbanken halten weltweit laut dem World Gold Council knapp 36.000 Tonnen Gold. Gemäß einer Umfrage vom letzten Jahr, wollen 24 Prozent der Zentralbanken ihre Goldschätze vermehren. Denn Gold steht für Unabhängigkeit vom US-Dollar und für Schutz vor Sanktionen. 2023 war das Jahr der höchsten weltweiten Goldnachfrage, einschließlich der Zentralbanken. Fast 4.500 Tonnen Gold wurde letztes Jahr insgesamt nachgefragt. Selbst wenn es mal etwas abwärts mit dem Goldpreis geht, etwa durch Gewinnmitnahmen, so gehen doch viele prominente Banken wie etwa die BayernLB davon aus, dass der Goldpreis im Lauf des Jahres steigt. Zu Goldinvestments gehören die Werte der Goldunternehmen. Fury Gold Mines - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-l... - verfügt in Quebec und Nunavut über hochwertige Projekte sowie über ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver. Karora Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resourc... - wird mit Westgold Resources fusionieren, zum Vorteil für die Aktionäre. Es entsteht ein mittelgroßer Goldproduzent, tätig allein in Westaustralien.

