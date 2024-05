Startseite Silicon Valley Europe startet europaweites Qualitätssiegel für "TOP Companies" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-15 12:23. Hochkarätige Jury steht fest Das Silicon Valley Europe gibt eine exklusive Jury für sein Qualitätssiegel "TOP-Companies" bekannt. Die Jury setzt sich aus renommierten Branchenexperten, Geschäftsführern und Innovatoren zusammen, die ihre umfassende Erfahrung und ihr Know-how einbringen, um die besten Produkt- und Serviceanbieter im europäischen Technologiesektor zu identifizieren und auszuzeichnen. Zu den Jury-Mitgliedern gehören: Dr. Rolf Werner: Der Senior Vice President und Head of Mobile Networks Europe bei Nokia leitet dort Vertrieb, Marketing, Business Management und Operations. Zuvor verantwortete er bei Cognizant Technology Solutions als CEO Deutschland die DACH-Region. Björn Radde: Vice President Digital Marketing & Innovation bei T-Systems , Koryphäe in Digital Marketing und Social Media. Er veröffentlicht regelmäßig Artikel und ist Interviewpartner für die Fachpresse. Dan Bauer: Vorsitzender der Kommission Digitalisierung im Senat der Wirtschaft, herausragender Speaker, Buchautor und Initiator von Mission TOP5 sowie dem MARKTFÜHRER-PROGRAMM. Dr. Andreas Kohne: Senator des Europäischen Wirtschaftssenats e.V. sowie ein ausgewiesener Fachmann für Innovation, Transformation und Kommunikation.

Prof. Dr. Gerald Lembke: Profunder Kenner im Bereich digitale Medien und Kommunikation. Als Autor, Hochschulmanager und Unternehmensberater ist er zudem auf die Nutzung digitaler Medien und KI spezialisiert. Das internationale Synergie-, Kooperations- und Kompetenznetzwerk Silicon Valley Europe startet die Einführung eines Qualitätssiegels für die besten IT-Unternehmen beziehungsweise Digitalisierungsprovider in Europa. Auszeichnungen von unabhängigen Stellen mit fachlicher Expertise bieten transparente (Markt-)Orientierung und schaffen Vertrauen bei relevanten Zielgruppen. Unternehmen haben ab sofort die Möglichkeit, sich für das Qualitätssiegel zu bewerben und von deren Vorteilen zu profitieren.

"Das Silicon Valley Europe-Qualitätssiegel signalisiert bei den Prämierten nicht nur die herausragende Güte ihres jeweiligen Lösungs- oder Leistungsspektrums, sondern auch eine anhaltende positive Customer Experience. Es ist ein klares Statement für den außergewöhnlichen Wert des Angebots und des Unternehmens. Wir laden alle führenden IT-Unternehmen in Europa ein, sich zu bewerben und ihre Qualitäten hervorzuheben." So Michael Mattis, Initiator und CEO des Silicon Valley Europe. Weitere Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten unter https://silicon-valley-europe.com/bewerbung-top-companies Über AMC Media Network und das Silicon Valley Europe: Silicon Valley Europe ist ein neu gegründetes IT-Cluster, das darauf abzielt, die europäische IT-Branche zu vernetzen und zu stärken. Das Netzwerk bietet individuelle Unterstützung für Mitgliedsunternehmen, fördert die Zusammenarbeit und Bildung und strebt an, die Wettbewerbsfähigkeit der IT-Industrie in Europa zu steigern. AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehört neben der dikomm - Zukunft Digitale Kommune u.a. die größte Anwender-Kongressmesse zum Thema Digitalisierung für den Mittelstand in Hessen, NRW und Bayern, der DIGITAL FUTUREcongress. Daneben wird seit Februar 2021 das DIGITAL FUTUREmag - das erste interaktive Online-Magazin für die Digitale Transformation im Mittelstand - herausgegeben. Die Plattform DICOO ist neu im Portfolio und bietet als virtuelle Messeplattform effektives Netzwerken für Unternehmen.

