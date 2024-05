Startseite 1A Pflegedienst. Intensivpflegedienst und Heimbeatmung GmbH bietet neue Versorgungsform an. Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-05-15 12:11. Statt in einer Wohngemeinschaft versorgt zu werden, haben Kunden die Möglichkeit, in den Wohnungen des Pflegedienstes eine 1:1 Versorgung zu erhalten. Es ist eine Alternative zur Intensiv WG. Der 1A Pflegedienst ist ein ambulanter Pflegedienst in Hannover, der sich auf Intensivpflege und Heimbeatmung spezialisiert hat. Gegründet wurde er im Jahr 2015 von Herrn Daniel Olschanskij mit dem Ziel, die Zufriedenheit der Mitarbeiter in der Intensivpflege zu erhöhen. Denn nur zufriedene Mitarbeiter können die Qualität und Zufriedenheit der Patienten gewährleisten. Einzugsgebiet und Mitarbeiter: Der Pflegedienst deckt das Einzugsgebiet im Raum Hannover, Salzgitter, Braunschweig, Nienburg und Hildesheim ab. Mit mehr als 130 Mitarbeitern bietet der 1A Pflegedienst hochwertige und qualitative außerklinische Intensivpflege für Erwachsene und Kinder. Schwerpunkt auf außerklinischer Intensivpflege: Der Schwerpunkt liegt auf der außerklinischen Intensivpflege. Die Tatsache, dass Patienten in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können und aktiv am Familienleben teilhaben können, ist bewundernswert. Neue Versorgungsform: Der 1A Pflegedienst bietet eine Alternative zu intensivpflegerischen Wohngemeinschaften an. Intensivpflichtige Patienten erhalten die Möglichkeit, eine eigene frisch renovierte Wohnung zu beziehen. Dies ist eine großartige Initiative, insbesondere für Patienten, deren häusliche Umgebung die erforderliche Versorgung nicht zulässt. Statt in einer Wohngemeinschaft versorgt zu werden, haben Kunden die Möglichkeit, in den Wohnungen des Pflegedienstes eine 1:1 Versorgung zu erhalten. Zielgruppe: Das Angebot richtet sich an Patienten, die aufgrund ihrer Wohnsituation keine 1:1 Versorgung in den eigenen vier Wänden genießen können, aber dennoch von einem eigenen Team versorgt werden möchten. Auch Familien mit intensivpflegebedürftigen Kindern profitieren von diesem Service. Die schnelle Übernahme im Raum Hannover ist sicherlich ein großer Vorteil für die Patienten und ihre Angehörigen. Ein ausgereiftes Überleitmanagement, insbesondere vom 1A Pflegedienst, trägt dazu bei, die bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an den Pflegedienst wenden: - 1A Pflegedienst. Intensivpflegedienst und Heimbeatmung GmbH

- Adresse: Verdener Platz 2, 30419 Hannover

- Telefon: 0511 56967707

