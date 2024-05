Startseite Exklusive Immobilie in Angerberg, Tirol, sonniges Anwesen in Top-Lage Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-15 11:36. Tirol/Österreich - Angerberg, hochwertige Liegenschaft in ruhiger, sonniger Traumlage, sensationeller Blick auf die Tiroler Bergwelt und das Inntal, luxuriöse Ausstattung, in einer bevorzugten Lage. Der Angerberg, auf dem sonnigen, idyllischen Plateau oberhalb der Stadt Wörgl mit seinem urbanen Umfeld, liegt die Gemeinde Angerberg ein durch seine Lage sehr besonderer Ort. Der Angerberg ist gut gelegen, zur Staatsgrenze nach Bayern sind es nur ca. 16 km, in wenigen Minuten ist man auf der Inntal Autobahn dem Tor nach Italien und der Schweiz, die Städte Kufstein und Wörgl offerieren mit ihrer Infrastruktur vielfältige Möglichkeiten in Sachen Kultur, Freizeit, Sport und Shopping. Die benachbarte Tiroler Bergwelt ist im Winter als auch im Sommer das Highlight, die Seen in unmittelbarer Nähe faszinieren auf einzigartige Weise. Die sonnige Gemeinde im Tiroler Unterland birgt in seiner näheren Umgebung viele attraktive Schätze, die Nähe zu großzügigen Skigebieten, allen voran Kitzbühel, Golfplätze und Wanderrouten, Tirol ist freundlich, gemütlich, sehenswert und dabei modern und wirtschaftlich auf der Höhe. Der Angerberg steht für gehobenes Wohnen in einer unbeschreiblichen Natur und doch am Puls der Zeit, dort zu leben ist privilegiert, die besondere Lage ist nicht nur bei Einheimischen sehr gefragt, der Angerberg ist eine exponierte Lage. Die sonnige Gemeinde im Tiroler Unterland birgt in seiner näheren Umgebung viele attraktive Schätze, die Nähe zu großzügigen Skigebieten, allen voran Kitzbühel, Golfplätze, Wanderrouten, Tirol ist lebendig, freundlich, gemütlich, sehenswert und dabei modern und wirtschaftlich auf der Höhe. Der Angerberg steht für gehobenes Wohnen in einer unbeschreiblichen Natur und doch am Puls der Zeit, dort zu leben ist privilegiert, die besondere Lage ist nicht nur bei Einheimischen sehr gefragt, der Angerberg ist eine exponierte Lage. Auf einer Höhe von 650m liegt das prachtvolle Areal und bietet eine einmalige Panoramaaussicht über das Inntal, die Anbindungen nach Rosenheim, München, Innsbruck sind ideal, Bahn- und Flugverbindungen, in einer Reichweite von 70 - 145 km gut erreichbar über die A93. Wohntraum in Angerberg

Willkommen in Ihrem neuen Zuhause in Angerberg! Es gibt viele Wege sich einen Wohntraum in einer Urlaubsregion zu verwirklichen, hier handelt es sich um eine besonderes Lebensareal, da es diverse Aspekte miteinander verbindet. Wir wissen um den einzigartigen Freizeitwert der Region und können gleichzeitig darauf bauen, dass es sich hier gut arbeiten lässt, denn auch diese Komponente spielt eine große Rolle, ob als Selbstständiger oder als Angestellter, als Grenzgänger oder für einen kommenden Altersitz, hier gibt es den passenden Rahmen. In idyllischer Sonnenlage gelangt dieses 1994 errichtete Zweifamilienhaus mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 280m² auf einem ca. 1031m² großen Grundstück zum Verkauf. Naturnah und geprägt durch den herrlichem Ausblick wartet diese Traumimmobilie auf eine Großfamilie. Endlich Platz für alle! Durch die Hanglage ist der Platz optimal genutzt. Das Haus wird mit Öl beheizt und zwei Kachelöfen sorgen für wohlige Wärme an frostigen Tagen. Ein ultimatives Highlight ist die urige "Jagastubn" - dort kann man in toller Atmosphäre mit seinen Freunden Feste feiern. Genießen Sie die vielen Sonnenstunden. Die Highlights dieser Liegenschaft

- wunderschönes, großzügiges Grundstück mit freiem Blick auf das Bergpanorama

- optimale, ruhige Sonnenlage

- durchdachte Raumaufteilung

- 3 Wohneinheiten gesamt (ca. 140m², ca. 80m², ca. 60m²);

- alle Wohnungen sind mit separater Küche und Bädern ausgestattet

- 2 Garagenplätze, 2 Carportplätze & 3 Abstellplätze im Freien Wir haben Ihr Interesse geweckt? Sehr gerne können Sie sich die Immobilie vorab über einen 3D-Rundgang anschauen. https://www.immowelt.at/expose/2evvc54 https://www.immobilienscout24.at/expose/661f94c6137e0d719eb7f5c0 Ihr Partner für diesen Lebensraum Seit 20 Jahren beschäftigen wir uns mit den Themen Finanzieren und Absichern. Die ersten Immobilienerfahrungen sammelten wir mit Immobilien als Kapitalanlage. Aufgrund der Kombination aus Finanzberatung - Immobilien und Baufinanzierung kennen wir sowohl die Eigentümer-, als auch die Interessenten- und die Bankenseite. Dies ermöglicht uns ein optimales Handeln für unsere Kunden. Wir bieten Ihnen den besten Service rund um die Immobilie. Weitere Informationen und Besichtigungen vor Ort können Sie direkt bei uns vereinbaren. Hannes u. Brigitte u. Isabella Stocker (https://www.stockerundpartner.at/), Dorf 3d, 6210 Wiesing Tel. 05244 62840 Fax 05244 62841 office@stockerundpartner.at www.stockerundpartner.at FN 317167y - Immobilientreuhänder GISA 29531578 Versicherungsagent GISA 22457417 Vermögensberater GISA 22570901 Bezirksgericht Schwaz ATU 64614215 Immobiliensuche, Finanzierungsvermittlung und Absicherung Das Stocker & Partner Team hat sich auf den ganzheitlichen Service rund um Ihre Immobilie und Ihr Eigentum spezialisiert. Kontakt

Stocker & Partner Finanzservice OG

Hannes Stocker

Dorf 3d

6210 Wiesing/Tirol

+43 (0) 5244 62840

https://www.stockerundpartner.at/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten