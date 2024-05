Startseite Im Zeichen der Regenbogenflagge: Die Capital Pride ab dem 31. Mai ist das größte Fest der LGBTQ+-Community in Washington, DC Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-15 10:18. Zehntägiges LGBTQ+-Veranstaltungsprogramm - 50-jähriges Jubiläum der World Pride in Washington, DC 2025 Die Capital Pride in Washington, DC wird dieses Jahr vom 31. Mai bis 9. Juni 2024 mit der großen Eröffnungsparty, der Pride Parade und vielen Konzerten gefeiert. Das diesjährige Motto lautet "Total Radikal" und soll an die geschichtlichen Hindernisse durch die Politik und an die zukünftige Stärkung der Toleranz in der Gesellschaft erinnern. Die wilden Siebziger Das Motto "Total Radikal" soll durch den Style und die Dekorationen an die wilden 70er erinnern. Am 7. Juni startet das Capital-Pride-Wochenende mit der Eröffnungsparty RIOT! (Auf Deutsch: AUFSTAND!) mit spektakulärer Dragqueen-Performance sowie einem Line-Up bekannter Dragtänzer und DJs. Eines der Highlights am darauffolgenden Tag stellt die Pride Parade dar, bei der sich mehr als 200 schrill kostümierte Gruppen, Organisationen und grell geschmückte Umzugswagen den Zuschauern präsentieren. Die beliebte Tradition würdigt die LGBTQ+-Geschichte sowie die Entwicklung der LGBTQ+-Viertel in Washington, DC, respektiert aber gleichzeitig die Ursprünge und die Bedeutung des Kampfes für Gleichberechtigung. Am 9. Juni wird beim Pride Festival auf der historischen Pennsylvania Avenue als zentralem Mittelpunkt ausgelassen getanzt. Für Unterhaltung ist gesorgt: Auf drei Bühnen können Besucher Live-Acts zuhören und bei den mehr als 300 Ausstellern leckeres Essen und lokale Schätze entdecken. Der Eintritt zur Capital Pride sowie zum Pride Festival sind frei und öffentlich zugänglich. "Das Motto der Capital Pride 2024 feiert den tapferen Geist, die unerschütterliche Stärke und die Widerstandsfähigkeit, welche die LGBTQ+-Gemeinschaft während der 1980er und 90er Jahre ausmachten", so Ryan Bos, Executive Director der Capital Pride Alliance. "Es geht darum, unsere Authentizität frei zu entfalten, Grenzen zu überwinden und sich für eine Welt einzusetzen, in der jeder seine Wahrheit ohne Angst oder Diskriminierung ausleben kann." 2025: World Pride zelebriert 50-järiges Jubiläum in der US-Hauptstadt Es gibt etwas zu feiern: In Washington, DC laufen die Vorbereitungen auf das 50-jähirge Jubiläum der World Pride im nächsten Jahr auf Hochtouren. Veranstalter ist The Capital Pride Alliance, die ein lebendiges und innovatives Veranstaltungsprogramm mit der Einbindung der Vielfalt von Washington, DC auf die Beine stellt. Bei den Feierlichkeiten können Besucher die bunte Welt der Gemeinschaft kennenlernen und erfahren, warum die US-Hauptstadt eine der meist gefeierten und berühmtesten LGBTQ+-Zentren der Welt ist. Unter anderem ist Washington, DC die Stadt mit dem höchsten Anteil an LGBTQ+-Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Die World Pride findet vom 23. Mai bis 8. Juni 2025 statt. Mehr Informationen zur World Pride 2025 gibt es unter worldpridedc.org. Capital Region USA - Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands - die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein. Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 - 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden. Firmenkontakt

