Startseite Juli 2024: Solo-Reiseangebote im Nova Maldives Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-05-15 07:04. Das Nova Maldives bietet ein vielseitiges Programm für Solo-Reisende Immer mehr Menschen leben alleine und reisen alleine, daher hat das Nova Maldives diesen Juli zum Monat der "Solo-Traveller" ausgerufen und für sie ein maßgeschneidertes Programm auf die Beine gestellt. Es gibt z. B. einen "Community Table" der aktiv dazu einlädt, an einem Tisch zusammenzukommen, gemeinsam zu essen und neue Kontakte zu knüpfen. Für die Soloreisenden stehen Meditations- und Yoga-Sessions oder Ausflüge zu den Giganten der Meere, den Walhaien im Nova Maldives auf dem Programm, um Körper, Geist und Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen und bei maledivischen Kochkursen können die exotischen Aromen der pazifischen Inselwelt erkundet werden. Flora und Fauna-Workshops klären über die Ökosysteme der Inseln und Korallenriffe auf und stellen eine tiefe Verbindung mit der Umwelt her. Beach Soccer und Volleyball-Turniere laden zum Kennenlernen und miteinander Spaßhaben ein. Gemeinsame Ausflüge auf die umliegenden Inseln, bei denen tief in die authentisch maledivische Kultur eingetaucht werden kann, oder gemeinschaftliche Angelausflüge bei Sonnenuntergang, stärken die Verbindungen weiter. Auf der Suche nach Achtsamkeit und gemeinschaftlichen Interessen wird im Nova die transformative Kraft der Kreativität genutzt und bei kreativitätsfördernden Kunstkursen mit lokalen Künstlern alle kulturellen Ketten gesprengt. Hier ist Kunst nicht nur ein Mittel der Selbstdarstellung, sondern eine Brücke zwischen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, aber einem gemeinsamen Ziel: ihre ganz persönlich beste Zeit des Lebens. Das Nova Maldives im Herzen des Süd-Ari Atolls, der Heimat der majestätischen Walhaie, bietet eine ideale Mischung aus Abenteuern, kreativem Ausdruck, unstillbarer Neugier und Ruhe und Selbstbesinnung. Ein Ort, an dem jeden Tag aufs Neue alle Türen offenstehen und Solo-Reisende ihren persönlich schönsten Tag erleben und eine neue Seite an sich erkennen können. Mehr Information unter: nova-maldives.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein "junges" All-Inclusive-Community-Konzept, ist der Resort Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadises für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport - und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

