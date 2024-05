Startseite Ehemalige Führungskraft von Microsoft, IBM und Compaq soll die APJ-Expansion für den GTDC leiten Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-05-15 03:08. Ein IT-Branchenveteran mit mehr als 30-jähriger Erfahrung wird die regionale Wachstumsstrategie für die Vertriebscommunity vorantreiben TAMPA, FL / ACCESSWIRE / 14. Mai 2024 / Der Global Technology Distribution Council (GTDC) hat Ananth Lazarus mit der Leitung der Mitgliederentwicklung und der Geschäftstätigkeit in den Regionen Asien/Pazifik und Japan (APJ) beauftragt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Industrieunterstützung und Ressourcen in der Region - sowie mit Anregung durch globale Erstausrüster, Independent Software Vendors (ISV) und Vertriebshändler - verstärkt der Verband in den kommenden Monaten seine Aktivitäten in diesem Gebiet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75579/GlobalTechnologyNR0514... Ananth Lazarus zeichnet für die Umsetzung des APJ-Expansionsplans des GTDC verantwortlich; dies umfasst die Rekrutierung von Mitgliedern, die Entwicklung und Kontaktpflege mit der Community und die Ressourcenbewertung. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung bei der Leitung der regionalen Strategien und Aktivitäten der weltweit größten Technologieunternehmen bringt Ananth Lazarus die Führungsqualitäten mit, die wir für diese Position benötigen, sagte Frank Vitagliano, CEO des GTDC. Die APJ-Repräsentanz ist in unserer Vertriebscommunity von kritischer Bedeutung. Ananth versteht die einzigartigen Bedürfnisse dieser komplexen Organisationen - sowie der ISV und Erstausrüster - und wird uns bei der Stärkung der weltweiten Reichweite, der Programme und Ressourcen des GTDC in der gesamten Region unterstützen. Die ehemalige Führungskraft von Microsoft, IBM und Compaq hat umfassende Erfahrung in den Bereichen End-to-End-Management, Vertrieb, Marketing, Gewinn- und Verlustrechnung und Marktentwicklung in Asien/Pazifik. Ananth Lazarus war federführend bei der Transformation des Cloud-Ökosystems für Microsoft in den APAC-Ländern und fungierte als Managing Director der Tochtergesellschaft des Unternehmens in Malaysia. Er half zahlreichen IT-Organisationen bei vergleichbaren Prozessen und unterstützte Enterprise-, kommerzielle, SMB- und Startup-Aktivitäten auf jedem Markt. Ich hatte die Möglichkeit, eine Reihe von aufstrebenden Technologieunternehmen beim Beschreiten neuer Wege in dieser Region und beim Erreichen von skalierbarem und nachhaltigem Wachstum zu unterstützen, sagte Ananth Lazarus. Ich freue mich darauf, Frank und das GTDC-Team dabei zu unterstützen, hier stärkere Beziehungen aufzubauen und weiterhin Ressourcen und Programme zu kreieren, die die Ziele der IT-Community der APJ-Region unterstützen sollen. Weitere Informationen über den GTDC und seine weltweite Tätigkeit finden Sie unter www.gtdc.org . Über den GTDC Der Global Technology Distribution Council ist das Industriekonsortium, das die weltweit führenden Tech-Vertriebsunternehmen vertritt. Die GTDC-Mitglieder erwirtschaften mit dem weltweiten Verkauf von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen über verschiedene Geschäftskanäle jährlich schätzungsweise 160 Milliarden $. Die GTDC-Konferenzen unterstützen die Entwicklung und den Ausbau strategischer Lieferkettenpartnerschaften, die kontinuierlich daran arbeiten, die sich rasch verändernden Marktbedürfnisse von Anbietern, Endkunden und Vertriebsunternehmen zu befriedigen. Zu den Mitgliedern des GTDC zählen unter anderem AB S.A., Arrow Electronics, CMS Distribution, Computer Gross Italia, D&H Distributing, ELKO, Esprinet, Exclusive Networks, Exertis, Infinigate, Ingram Micro, Intcomex, Logicom, Mindware, Siewert & Kau, SiS Technologies, Tarsus, TD SYNNEX, TIM AG und Westcon-Comstor. Medienkontakt

