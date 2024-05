Startseite UTA Edenred zum vierten Mal bester Dienstleister für den Mittelstand Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-15 00:49. -Zum vierten Mal in Folge Sieger im Segment Tankkarten

-Spitzenposition unter 15 Wettbewerbern Kleinostheim - UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, ist zum vierten Mal in Folge als bester Mittelstandsdienstleister in der Sparte Tankkarten ausgezeichnet worden. Im Ranking der WirtschaftsWoche hat sich UTA Edenred gegen 15 Wettbewerber durchgesetzt. Das Marktforschungsinstitut ServiceValue ermittelt jedes Jahr für das Wirtschaftsmagazin die besten Mittelstandsdienstleister. Dieses Jahr wurden dafür 18.143 Führungskräfte, Einkäufer und Nutzer zu 593 Dienstleistern aus 48 Branchen online befragt. Insgesamt kamen so 41.068 Kundenurteile zusammen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 79 Punkten platzierte sich UTA Edenred auf der Spitzenposition und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 71 Punkten. Im Ranking der beliebtesten Services liegt die Tankkarten-Branche dieses Mal auf Platz zwei. "Bei unseren Mobilitätslösungen steht die Perspektive unserer Kunden immer an erster Stelle", sagt Richard Röhr, Director Commercial Road Transportation bei UTA Edenred. "Die Auszeichnung als bester Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand freut uns sehr. Unser Engagement für das bestmögliche Kundenerlebnis wurde damit erneut belohnt. Gleichzeitig motiviert uns der Preis, uns auch weiterhin stetig zu verbessern." Mit seinem über 83.000 Akzeptanzstellen in ganz Europa umfassenden Netz und dem breiten Spektrum an Produkten und Services rund um die Mobilität bietet UTA Edenred Lösungen für die Anforderungen von Flotten unterschiedlichster Größen. Neben Benzin und Diesel können UTA Kunden auch alternative Kraftstoffe wie LNG, CNG, Biodiesel oder HVO100 beziehen und an über 612.000 öffentlichen Ladepunkten ihre Elektrofahrzeuge laden. Auch im Bereich digitaler Lösungen wie Telematik, Tankplanung, Flottenmanagement oder der digitalen Tankkarte hat UTA Edenred passende Produkte im Angebot, um die Mobilität seiner Kunden effizienter und einfacher zu machen. UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 83.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot. UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum "Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand" gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE. Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258

www.uta.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten