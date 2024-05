SolarBank meldet einen Umsatz von 50,4 Mio. $ in drei Quartalen

- Umsatz für den Neunmonatszeitraum in Höhe von 50,4 Millionen $

- Nettoeinkommen für den Neunmonatszeitraum von 5,5 Millionen $ oder 0,20 $ pro Aktie (unverwässert)

- Aktualisierte Umsatzprognose von 56 bis 61 Millionen $ für das gesamte Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

Toronto, Ontario, 14. Mai 2024 / IRW-Press / SolarBank Corporation (Nasdaq: SUUN) (Cboe CA: SUNN) (FWB: GY2) (SolarBank oder das Unternehmen) meldet die Zwischenergebnisse für das dritte Quartal 2024. Alle Finanzzahlen sind in kanadischen Dollar und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) wie im konsolidierten Zwischenabschluss dargestellt.

Wichtigste Ergebnisse im bisherigen Jahresverlauf (alle Beträge beziehen sich auf den Neunmonatszeitraum)

- Umsatz in Höhe von 50,4 Millionen $;

- Nettoeinkommen von 5,5 Millionen $;

- Nettoeinkommen von 0,20 $ pro Aktie (unverwässert)

- Mechanische Konstruktion der im Rahmen einer Transaktion mit Honeywell International Inc. (Honeywell) im Wert von 41 Millionen USD erworbenen kommunalen Solarprojekte SB-1, SB-2 und SB-3 abgeschlossen. Der Bau der Projekte erfolgt gemäß einem Vertrag über die Planung, Beschaffung und Errichtung (EPC) mit SolarBank.

- Börsennotierung am Nasdaq Global Market erwirkt; und

- Börsennotierung an der Cboe Canada erwirkt.

Dr. Richard Lu, President und CEO von SolarBank, äußert sich dazu folgendermaßen: Mit diesen fantastischen Zahlen stellen wir erneut unsere Umsetzungsfähigkeit unter Beweis. In neun Monaten haben wir bereits das obere Ende der Umsatzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 überschritten. Mit wichtigen Meilensteinen wie der mechanischen Fertigstellung der Honeywell-Projekte sowie den Börsennotierungen am Nasdaq Global Market und an der Cboe Canada ist das Unternehmen weiterhin auf Erfolgskurs.

Zusammenfassung der Quartalsergebnisse (alle Beträge beziehen sich auf den Neunmonatszeitraum)

Quartal zum 31. März 2024 31. März 2023

Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung

Gesamtumsatz $ -50.400.013 $-9.152.242

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $-10.929.336 $-4.653.394

Nettoeinkommen $-5.522.702 $-3.426.589

Gewinn pro Aktie (unverwässert) $- 0,20 $- 0,13

Gewinn pro Aktie (verwässert) $- 0,15 $- 0,10

Das Unternehmen beendete das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 mit einem Umlaufvermögen in Höhe von 17,58 Millionen $, im Vergleich zu einem Umlaufvermögen von 22,05 Millionen $ zum Geschäftsjahresende am 30. Juni 2023. Der Rückgang ist hauptsächlich auf einen Rückgang der nicht in Rechnung gestellten Einnahmen zurückzuführen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen von 7,08 Millionen $ zum Geschäftsjahresende am 30. Juni 2023 auf 8,18 Millionen $ im aktuellen Quartal, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen ist.

Vollständige Details entnehmen Sie bitte dem ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und dem dazugehörigen Lagebericht (Management Discussion and Analysis) für die neun Monate zum 31. März 2024, die auf SEDAR+ ( www.sedarplus.com) verfügbar sind.

Ausblick auf das Jahresende 2024

Das Unternehmen korrigiert seine Prognose für den erwarteten Gesamtjahresumsatz für das Geschäftsjahr 2024 nach oben auf 56 bis 61 Millionen $. Der Finanzausblick soll Anlegern, Aktionären und anderen Personen helfen, bestimmte Finanzkennzahlen im Zusammenhang mit den erwarteten Finanzergebnissen für das Jahr 2024 zu verstehen, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten, und gilt zum Datum dieser Pressemeldung. Diese Informationen eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke. Informationen über die Prognosen des Unternehmens, einschließlich der verschiedenen Annahmen, die ihnen zugrunde liegen, sind zukunftsgerichtet und sollten in Verbindung mit den Zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung und den damit verbundenen Offenlegungen und Informationen über verschiedene wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene und aufsichtsrechtliche Annahmen, Faktoren und Risiken gelesen werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens von der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Finanzierungsvereinbarungen mit Dritten für das Unternehmen und seine Kunden abhängt und dass der künftige Erfolg des Unternehmens teilweise von seiner Fähigkeit abhängt, die Pipeline seines Energiegeschäfts in mehreren Schlüsselmärkten zu erweitern. Darüber hinaus könnten Regierungen Anreize und politische Unterstützungsprogramme für Solar- und Batteriespeicherkraft überarbeiten, reduzieren oder abschaffen, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens führen könnte. Außerdem könnte die prognostizierte MW-Kapazität eines Solarprojekts nicht erreicht werden. Weitere Informationen zu den Annahmen und Risikofaktoren, die mit den Aussagen in dieser Pressemeldung verbunden sind, finden Sie unter Zukunftsgerichtete Aussagen.

Über SolarBank Corporation

SolarBank Corporation ist ein unabhängiger Entwickler und Eigentümer von Projekten für erneuerbare und saubere Energien und konzentriert sich auf dezentrale und kommunale Solarprojekte in Kanada und den USA. Das Unternehmen entwickelt Solarprojekte, mit denen Strom an Versorgungsunternehmen sowie an gewerbliche, industrielle, kommunale und private Abnehmer verkauft wird. Das Unternehmen maximiert die Renditen über ein vielfältiges Portfolio von Projekten in mehreren führenden Solarenergiemärkten, unter anderem Projekte mit Versorgungsunternehmen, Netzbetreibern (Host-Off-Taker) sowie kommunalen Solaranlagen und virtuellen Net-Metering-Projekten. Das Unternehmen verfügt über eine potenzielle Entwicklungspipeline von mehr als einem Gigawatt und entwickelt Projekte mit erneuerbaren und sauberen Energien mit einer Gesamtleistung von über 70 Megawatt. Für weitere Informationen über SolarBank besuchen Sie bitte www.solarbankcorp.com .

Nähere Informationen erhalten Sie über:

SolarBank Corporation

Tracy Zheng

E-Mail: tracy.zheng@solarbankcorp.com

Tel: 416.494.9559

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie wird sich wahrscheinlich ergeben, wird erwartet, erwartet, wird fortgesetzt, nimmt an, geht davon aus, glaubt, schätzt, plant, beabsichtigt, plant, Prognose, Projektion, Strategie, Zielsetzung und Ausblick) sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Branchentrends und des allgemeinen Marktwachstums; die Wachstumsstrategien des Unternehmens; die erwartete Energieerzeugung des in der Pressemeldung erwähnten Solarstromprojekts; die Kapazität (in Megawatt) und die Art zukünftiger Solarprojekte; den Umfang der Entwicklungspipeline des Unternehmens und die Prognose des zukünftigen Umsatzes. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht vorbehaltlos verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen, die das Unternehmen vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die es für angemessen hält, getroffen hat, und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen verschiedene wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; die Einhaltung der behördlichen Anforderungen; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; den Wettbewerb auf dem Markt; die von den Konkurrenten des Unternehmens angebotenen Produkte und Dienstleistungen; dass die derzeitigen guten Beziehungen des Unternehmens zu seinen Dienstleistern und anderen Dritten aufrechterhalten werden; und dass die staatlichen Subventionen und Finanzierungen für erneuerbare Energien wie derzeit vorgesehen fortgesetzt werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, können sie sich als falsch erweisen, und das Unternehmen kann nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge mit den Erwartungen und Vorhersagen des Unternehmens übereinstimmen werden, unterliegt einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, zu denen auch die unter Forward-Looking Statements und Risk Factors im Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens für das jüngste Geschäftsjahr und anderen öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführten Faktoren gehören, einschließlich: der Möglichkeit, dass das Unternehmen von den volatilen Markt- und Branchenbedingungen für Solarenergie negativ beeinflusst werden kann; dass die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens von der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Finanzierungsvereinbarungen mit Dritten ab hängt; dass der künftige Erfolg des Unternehmens teilweise von seiner Fähigkeit ab hängt, die Pipeline seines Energiegeschäfts in mehreren Schlüsselmärkten zu erweitern; dass Regierungen Anreize und politische Unterstützungsprogramme für Solar- und Batteriespeicherkraft überarbeiten, reduzieren oder abschaffen können; dass die allgemeine Weltwirtschaftslage sich negativ auf unsere operative Leistung und unser Betriebsergebnis auswirken kann; dass die Projektentwicklungs- und Bauaktivitäten des Unternehmens nicht erfolgreich ausfallen könnten; dass die Entwicklung und der Betrieb von Solarprojekten das Unternehmen verschiedenen Risiken aussetzen; dass das Unternehmen mit einer Reihe von Risiken im Zusammenhang mit Stromabnahmeverträgen (PPAs) und Finanzierungsvereinbarungen auf Projektebene konfrontiert ist; dass Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, denen das Unternehmen unterliegt, technische, regulatorische und wirtschaftliche Hindernisse für den Erwerb und die Nutzung von Solarstrom darstellen können; dass die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Solarprojekten auswirken können; Wechselkursschwankungen; dass eine Änderung des effektiven Steuersatzes des Unternehmens erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit haben kann; dass saisonale Nachfrageschwankungen in Verbindung mit Bauzyklen und Wetterbedingungen die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende Cashflows zu generieren oder Zugang zu externer Finanzierung zu erhalten; dass das Unternehmen in Zukunft erhebliche zusätzliche Schulden machen kann; dass das Unternehmen Risiken aufgrund von Problemen in der Lieferkette unterliegt; Risiken im Zusammenhang mit der Inflation; unerwartete Garantiekosten, die möglicherweise nicht angemessen durch die Versicherungspolicen des Unternehmens abgedeckt sind; dass, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten, es möglicherweise nicht in der Lage ist, auf dem Markt für erneuerbare Energien effektiv zu konkurrieren; dass es nur eine begrenzte Anzahl von Abnehmern von Strom in großem Maßstab gibt; dass die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften teuer sein kann; dass die unternehmerische Verantwortung zusätzliche Kosten verursachen kann; dass die künftigen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen derzeit nicht bekannt sind; dass das Unternehmen nur einen begrenzten Versicherungsschutz hat; dass das Unternehmen von Informationstechnologiesystemen abhängig ist und schädlichen Cyberangriffen ausgesetzt sein kann; dass das Unternehmen Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten werden kann; dass es keine Garantie dafür gibt, wie das Unternehmen seine verfügbaren Mittel verwenden wird; dass das Unternehmen weiterhin Wertpapiere gegen Bargeld verkaufen wird, um den Betrieb, die Kapitalerweiterung, Fusionen und Übernahmen zu finanzieren, die zu einer Verwässerung der derzeitigen Aktionäre führen, und künftige Verwässerungen infolge von Finanzierungen. Darüber hinaus ist es schwierig, die finanziellen Ergebnisse und Leistungen des Unternehmens für künftige Zeiträume zu prognostizieren, insbesondere über längere Zeiträume, angesichts von Veränderungen in der Technologie und der Geschäftsstrategie des Unternehmens, sich entwickelnden Industriestandards, intensivem Wettbewerb und staatlicher Regulierung, die die Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, kennzeichnen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen Ergebnissen abweichen, zu beurteilen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

