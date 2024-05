Startseite Zacatecas Silver mit Update zum El Cristo Projekt in Zacatecas Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-05-15 00:21. Zacatecas Silver mit Update zum El Cristo Projekt in Zacatecas Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC - 14. Mai 2024 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche Feldarbeiten auf seinem Grundstück Zacatecas abgeschlossen hat. Dazu gehörte auch eine detaillierte petrographische Überprüfung des früheren Diamantbohrkerns bei El Cristo. Das Adersystem El Cristo ist die nordwestliche Streichenerweiterung des produktiven und bekannten Adersystems Veta Grande, das in der Vergangenheit eine gemeldete, jedoch nicht bestätigte Produktion von 200 Moz AgEq aufwies. Das Adersystem El Cristo weist auf dem Grundstück des Unternehmens eine Streichenlänge von über 3 km auf und umfasst mehrere Adern, die innerhalb eines bis zu 650 m breiten Dilatationsjochs gebildet wurden (Abbildung 1). Zuvor hatte das Unternehmen die oberflächennahe Tiefenerweiterung von relativ kleinen Bereichen des sehr ausgedehnten Adersystems EL Cristo ins Visier genommen. Das Programm bestand aus 28 Erkundungsbohrungen, mit denen die oberflächennahe Tiefenerweiterung ausgewählter Adern über eine Streichenerweiterung von mindestens 2 km erprobt werden sollte. In 22 von 28 Bohrlöchern wurde eine Silber-Basismetall-Mineralisierung entdeckt, was darauf hindeutet, dass es sich bei den Adern um die NW-Streichverlängerung des Systems Veta Grande handelt (siehe Pressemitteilung vom 30. August 2022). Die petrographische Studie des Unternehmens bestätigte, dass die meisten Bohrlöcher oxidiertes Adermaterial durchschnitten - d.h. die oberen Teile der Adern, in denen abwärts sickerndes Regenwasser zu einer Zersetzung von primären Sulfidmineralien zu Eisenoxiden und sekundären Silber-Blei-Zink-Mineralien geführt hat. Die Tiefe des Oxid-Sulfid-Übergangs ist unregelmäßig, scheint sich jedoch zwischen 70 und 110 m von der Oberfläche zu erstrecken. In der Regel kommt es in oxidierten Adern zu einer Auslaugung des Metallgehalts. Tiefere Abschnitte in nicht oxidierten sulfidischen Adern wiesen höhere Silberäquivalentgehalte auf. In Bohrloch CRI-2022-022 wurde beispielsweise auf 0,65 m eine Quarzsulfidader mit einem Gehalt von 829 g/t Ag-Äquivalent (565 g/t Ag, 1,2 g/t Au, 2,7 % Zn und 1,3 % Pb) auf 55,15 m durchschnitten (siehe Pressemitteilung vom 30. August 2023). Basierend auf den jüngsten petrographischen Arbeiten wird das Unternehmen für die drei in Abbildung 1 grün markierten Gebiete eine Bohrlochgenehmigung beantragen, um die tieferen Teile der Adern unterhalb des aktuellen Oxidationsgrades zu erproben. Der Gehalt scheint sich in der Tiefe zu erhöhen, und man geht davon aus, dass diese Ziele ein geringes Risiko und eine hohe Rentabilität aufweisen. Das Adersystem EL Cristo ist in alle Richtungen offen und stellt ein sehr großes und bedeutendes Explorationsziel dar. Die Bohrgenehmigung wird voraussichtlich zwischen 6 und 8 Wochen dauern. Abbildung 1: Karte von El Cristo, auf der die Spuren der Bohrlöcher von Zacatecas in Blau dargestellt sind. Historische Bohrlochspuren sind ebenfalls dargestellt (schwarz). Die Basis der Karte ist ein digitales Höhenmodell in Graustufen. Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_05_14_ZAC_News_1_7361c6b13c.png Die Pressemeldung des Unternehmens vom 30. August 2022 enthält eine vollständige Zusammenfassung der Bohrergebnisse bei El Cristo. Qualifizierte Person Der Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Chris Wilson, B.Sc. (Hons), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, Chief Operating Officer von Zacatecas, geprüft und genehmigt. Dr. Wilson ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101. Über Zacatecas Silver Corp. Das Unternehmen verfügt über zwei wichtige Projekte. Das Goldprojekt Esperanza im mexikanischen Bundesstaat Morelos und das Silberprojekt Zacatecas im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas. Esperanza ist ein fortgeschrittenes, attraktives Wachstumsprojekt im mexikanischen Bundesstaat Morelos mit niedrigen Kosten, geringer Kapitalintensität und geringem technischem Risiko. Alamos hat das Projekt durch fortgeschrittene technische Arbeiten, einschließlich metallurgischer Arbeiten, vorangetrieben und sich gleichzeitig auf die Einbindung der Interessengruppen, einschließlich des Aufbaus von Beziehungen zu den Gemeinden, konzentriert. Das Unternehmen meldete eine Mineralressourcenschätzung bei Esperanza, bestehend aus einer gemessenen und angezeigten Mineralressourcenschätzung von 30,5 Millionen Tonnen mit 0,97 g/t AuEq für 956 Tausend Unzen AuEq und einer abgeleiteten Mineralressourcenschätzung von 8,7 Millionen Tonnen mit 0,98 g/t AuEq für 277 Tausend Unzen AuEq (siehe Pressemitteilung vom 16. November 2022). Das Silberprojekt Zacatecas befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst viel versprechenden Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt ein 7.826 Hektar (19.338 Acres) großes Gebiet, das sehr vielversprechend für eine niedrig- und intermediär-sulfidierte Silber-Basismetall-Mineralisierung und eine potenziell niedrig-sulfidierte, golddominierte Mineralisierung ist. Das Unternehmen gab eine Mineralressourcenschätzung bei der Lagerstätte Panuco bekannt, die 2,7 Millionen Tonnen mit 187 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) (171 g/t Silber (Ag) und 0,17 g/t Gold (Au)) für 16,4 Millionen Unzen AgEq (15 Millionen Unzen Silber und 15.000 Unzen Gold) umfasst (siehe Pressemitteilung vom 14. Dezember 2021). Das Grundstück liegt 25 Kilometer (km) südöstlich der Mine Juanicipio von MAG Silver Corp. und der Mine Fresnillo PLC von Fresnillo. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, das sich im Besitz von Endeavour Silver befindet. Im Namen des Unternehmens

