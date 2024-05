Startseite CIM verleiht Calibres Goldmine Valentine die John T. Ryan National Safety Trophy für eine herausragende Sicherheitsbilanz im Jah Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-05-14 23:24. Vancouver, British Columbia. - 14. Mai 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Goldmine Valentine (Valentine) am 13. Mai 2024 vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) mit der John T. Ryan National Safety Trophy 2023 für ausgewählte Minen ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung steht für eine herausragende Sicherheitsleistung im Kalenderjahr 2023 mit einer meldepflichtigen Verletzungsrate von Null und für einen kontinuierlichen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitsbilanz der Bergbauindustrie. Calibre teilt sich diese Auszeichnung mit Mosaic Potash Belle Plaine Operations und der North American Construction Group, Syncrudes Minengelände Aurora. Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: Ich bin sehr stolz auf das Valentine-Team für seine herausragenden Leistungen im Bereich der Sicherheit, die jetzt von der CIM durch die Verleihung des angesehenen John T. Ryan National Safety Award anerkannt wurden. Gut gemacht! Zur Reduzierung der Zahl der Verletzungen auf Null, ist ein umfassender Ansatz erforderlich, der strenge Sicherheitsprotokolle, Schulungsprogramme und ständige Wachsamkeit umfasst. Ein zentraler Wert von Calibre ist die Förderung einer Kultur der Gesundheit und Sicherheit unter den Mitarbeitern durch Kommunikation, Befähigung und das Verständnis, dass sichere Praktiken eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Unfällen spielen. Calibre teilt eine einheitliche Vision der Verantwortung für sichere und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken, um das Leben aller Mitarbeiter zu schützen. Über Calibre Mining Corp. Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen. Im Namen des Board of Directors Darren Hall

Darren Hall, President & Chief Executive Officer Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ryan King

SVP Corporate Development & IR

Tel.: 604.628.1012

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com Calibres Hauptsitz befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6. In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Calibre Mining Corp.

Edward Farrauto

413 - 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, BC

Kanada email : calibre@calibremining.com Pressekontakt: Calibre Mining Corp.

Edward Farrauto

413 - 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, BC email : calibre@calibremining.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten