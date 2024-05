Startseite Multiples: Unternehmensbewertung für Praktiker Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-14 14:35. Multiples sind zentrale Kennzahlen zur Bewertung von Unternehmen. Sie zeigen das Verhältnis zwischen dem Unternehmenswert und verschiedenen Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn oder EBITDA auf. Investoren nutzen Multiples, um die Attraktivität einer Investition zu bewerten und Vergleiche zwischen Unternehmen anzustellen. Diese Kennzahlen sind branchen- und unternehmensspezifisch und ermöglichen eine schnelle Bewertung der Performance und des Potenzials eines Unternehmens. Durch die Anwendung verschiedener Multiples können Investoren fundierte Entscheidungen treffen und Risiken besser abschätzen. Ausführliche Beschreibung unter https://www.ipo-mantelgesellschaft.de/multiples-bewertung-fuer-praktiker... Im April 23 ist die Yggdrasil SPAC 1 AG gegründet worden, die als SPAC/Mantelgesellschaft am 9. Oktober 2023 an die Börse Düsseldorf ging. Für eine interessierte und geeignete Technologiegesellschaft bietet sich die Möglichkeit durch eine Einbringung in diesen Börsenmantel einen Börsengang zeitsparend und kostengünstig umzusetzen. Kontakt

Yggdrasil SPAC 1 AG

Werner Weiß

Berliner Allee 26a

86153 Augsburg

089-20300-6353

