Startseite collective avantgarde betreut Verkaufstransaktion der TMG GmbH Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-14 14:28. Die Dr. Födisch Beteiligungen GmbH aus Leipzig übernimmt die Temperaturmeßtechnik Geraberg GmbH (https://www.temperatur.com/)(TMG) am Standort Martinroda bei Ilmenau. Die TMG wurde 1990 als Spezialist im Bereich elektrischer Temperaturmesstechnik gegründet und ist auf dem deutschen und internationalen Markt etabliert. Für den gesamten Verkaufsprozess der TMG, von der Kontaktaufnahme über die Verhandlungen, Prüfungsmaßnahmen bis zum Kaufvertrag, war die auf Unternehmensverkaufstransaktionen im Mittelstand spezialisierte collective avantgarde corporate finance GmbH (https://collective-avantgarde.de/) aus Jena verantwortlich. Dazu initiierten die Jenaer M&A-Berater einen professionellen Findungsprozess mit Gesprächen und Sondierungen bei mittelständischen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften, so dass der Share Deal -Unternehmensverkauf von 100% der Gesellschafteranteile in einem zufriedenstellenden Zeitrahmen umgesetzt werden konnte. Durch den Unternehmensverkauf kann sich die TMG noch stärker auf die wichtigen Zukunftsgeschäftsfelder, d.h. Entwicklung und Produktion von technologisch anspruchsvollen Anwendungen in der industriellen Temperaturmesstechnik, konzentrieren. Barbara Irrgang, Geschäftsführerin der Temperaturmeßtechnik Geraberg GmbH: "Die strategische Entscheidung zum Verkauf beruht auf der Zielsetzung einer langfristigen und starken Partnerschaft mit der Unternehmerfamilie Dr. Födisch, um Wachstum, technologische Weiterentwicklung, Forschung und Entwicklung sowie Kontinuität am Standort in Ilmenau zu sichern.

Es war uns eine Herzensangelegenheit einen Käufer zu finden, der den Mitarbeitern eine berufliche Perspektive und unseren Kunden die bestmögliche Erfüllung der bestehenden Zusammenarbeit garantiert.

Mit der collective avantgarde arbeiten wir seit einigen Jahren zusammen und haben bei dieser für uns wesentlichen Transaktion einen verlässlichen und gut strukturierten Beratungspartner mit viel Erfahrung, der auf Augenhöhe mit dem Käufer die Zielsetzung der Gesellschafter in einem sicheren Zeitrahmen umsetzen konnte, gefunden." Dr. Holger Födisch, Geschäftsführer der Dr. Födisch Beteiligungen GmbH: "Wir freuen uns sehr, die Übernahme der Temperaturmeßtechnik Geraberg GmbH vollzogen zu haben. Die Gespräche und Verhandlungen mit den Gesellschaftern und der collective avantgarde waren fachlich fundiert, respektvoll und zielorientiert. Dass wir das Vertrauen der Käufer gewinnen konnten, freut uns sehr. Wir wünschen uns eine vertrauensvolle, zukunftsorientierte und erfolgreiche Zusammenarbeit." Die Gesellschaft begleitet und setzt seit 2009 Unternehmensver- und -zukäufe von der Strategiefindung über die Verhandlungen bis zum Kaufvertrag für Mandanten erfolgreich um. -34 Geschäftsjahre Beratungserfahrung

-seit 2009: 95 mittelständischen Unternehmenstransaktionen mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 225 Mio. Euro,

-Transaktionen in allen Branchen und Unternehmensgrößen Beratungsschwerpunkte:

-Umsetzung von Kauf- und Verkaufstransaktionen von Unternehmen

-Familieninterne Unternehmensnachfolgen

-Nationale und internationale Unternehmenstransaktionen

-Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen von mittelständischen Unternehmen

