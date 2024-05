Startseite NullAlkohol launcht G&T Classic alkoholfrei - Ready to Drink Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-14 11:42. Der G&T Classic alkoholfrei der Marke NullAlkohol ist ein fertig gemixter Premium-Cocktail aus alkoholfreiem Destillat und geschmacklich passendem Tonic. Trinkfertig in der praktischen 250 ml Dose. Dabei steht der G&T Classic für ein alkoholfreies Premium-Produkt mit natürlichen und transparenten Zutaten und Kräutern, handlich und to go. "Wir produzieren lokal in NRW, so nachhaltig wie möglich, aus 100 % natürlichen Zutaten, ohne Chinin, künstlichen Aromen oder Süßungsmitteln. Qualität, die man schmeckt und den Unterschied macht", so Gründerin Desiree Kleiner.

Der G&T Classic alkoholfrei riecht nach feinen Kräuternoten mit leichten Zitronenaromen. Schmeckt kraftvoll und würzig nach Wacholder und Wermut, wird abgerundet durch erfrischende Zitrusnoten mit sanften Nuancen vom Grünen Apfel. Der Abgang hält erstaunlich lange und hinterlässt eine feinherbe Bitterkeit. Gründerin Desiree Kleiner zur Rezeptentwicklung: "Um das perfekte Geschmackserlebnis auf Basis rein natürlicher Zutaten zu kreieren, haben wir seit letztem Sommer sehr intensiv, mit viel Herzblut und Zeit an der Rezeptur gearbeitet".

Dabei hat sich das Unternehmen bewusst für die trendige Slim Can entschieden. "Der RTD-Bereich ist einer der Wachstumstreiber in der Kategorie alkoholfrei und wir entsprechen zusätzlich dem Wunsch der Konsumenten nach To-Go Produkten, Genuss, Preis-Attraktivität und Nachhaltigkeit. Die Dose ist zu 100% recyclebar und hinterlässt auch im Transport einen deutlich geringeren CO2-Abdruck. Unser G&T Classic alkoholfrei ist der schnelle, unkomplizierte und preiswertere Einstieg in die alkoholfreie Welt, der dennoch Qualität und ein einzigartiges Geschmackserlebnis bietet", erklärt Gründerin Desiree Kleiner.

Null Alkohol ist der Shop für alkoholfreie Alternativen. Erst vor einem halben Jahr gegründet, konnte das Unternehmen den Online-Shop bereits erfolgreich etablieren und erweitert nun sein Sortiment um einen weiteren beliebten Drink.

Gründerin Desiree Kleiner hatte bereits zum Start angekündigt ein eigenes Getränk auf den Markt bringen zu wollen: "Wir arbeiten bereits an weiteren Geschmacksrichtungen und konzentrieren uns dieses Jahr auf das Branding von NullAlkohol. Unser Ziel ist es, das wichtige Thema alkoholfrei noch sichtbarer in der Gesellschaft zu machen und gleichwertige Alternativen zu schaffen, die Spaß im Glas machen und lecker schmecken. Dabei holen wir alkoholfrei aus der vermeintlich uncoolen und langweiligen Ecke. Wir machen alkoholfrei sexy".

Der G&T Classic alkoholfrei ist ab sofort im eigenen Onlineshop und ausgewähltem Handel verfügbar.

