Startseite Pressemitteilung GEZE: Hermetisch, modular und zertifiziert: das neue Schiebetürsystem GEZE MCRdrive Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-14 09:25. Leonberg, 14. Mai 2024 - Mit dem GEZE MCRDdrive präsentiert GEZE ein neues modulares Schiebetürsystem, das speziell für den Einsatz in Gebäudebereichen mit hermetischen Luftdichtigkeitsanforderungen konzipiert wurde. Das System erfüllt Luftdichtigkeitsanforderungen für Innentüren nach DIN EN 12207 und wirkt schallisolierend nach gesetzlichen Normen. Mit einem innovativen Gesamtkonzept bietet das GEZE MCRdrive Schiebetürsystem maximale Individualität, eine einfache Montage und ein ansprechendes Design bei funktionaler Produktsicherheit. Höchste Normklassen für Räume mit speziellen Funktionen

Gebäudebereiche, in denen der Eintrag von luftgängigen Keimen ausgeschlossen werden muss, stellen besondere Anforderungen - besonders an neuralgischen Punkten im Zugangsbereich. Das gilt für Operationssäle und intensivmedizinische Bereiche in Krankenhäusern, Labor- oder Reinräume in Forschungsinstitutionen sowie in der Lebensmittel- oder Chemie-Industrie. Mit dem neuen Schiebetürsystem GEZE MCRdrive bringt der Systemanbieter aus Leonberg eine Lösung auf den Markt, mit der sich Hygieneanforderungen nach DIN EN 12207 umsetzen lassen. Zudem ist das Öffnen der Türen über Bodensensor-Steuerung, Taster oder Bewegungsmelder möglich, so dass auch bei der Ansteuerung höchste Hygieneanforderungen erfüllt werden. Darüberhinaus erfüllt die Anlage Schallschutzvorgaben nach DIN EN 4109. Das System verfügt über eine Zulassung nach DIN 18650 / EN 16005 und einen Strahlenschutz mittels Bleieinlage nach DIN 6834-1. Optimiert für den Krankenhausbetrieb - vielfältig einsetzbar

GEZE MCRdrive bietet funktionale Produktsicherheit durch ein normkonformes und zertifiziertes Gesamtsystem mit einem umlaufenden Dichtungssystem mit Dichtungsecken. Durch Absenken und Anpressen des Türflügels an die Zargenkonstruktion ist eine hermetische Abdichtung möglich. Die Öffungsweiten sind für den Krankenhausbetrieb optimiert und betragen 800 bis maximal 2.500 Millimeter. Bei einem maximal bewegbarem Gewicht von 200 Kilogramm werden Ausführungen in Glas (ISO oder Mono), HPL und auch Edelstahl angeboten. Nach Kundenwunsch individualisierbar

Das neue GEZE MCRdrive ist modular aufgebaut und besteht aus der GEZE MCRdrive Antriebseinheit und dem GEZE MCRdrive Flügelsystem. Diese modulare Bauweise ermöglicht maximale Kundenindividualität und bietet einen frei wählbaren Dienstleistungsgrad: umfängliches GEZE MCRdrive System, GEZE MCRdrive Antriebskit oder wählbare Zusatzkomponenten. Architekten und Planer können so auf die konkreten Anforderungen der Installationssituation eingehen. Dank eines filigranen Profilsystems können schmale Konturen und große Glasflächen realisiert werden. So erfüllt das GEZE MCRdrive auch die Anforderungen von Bauobjekten mit modernen und ansprechenden Design-Konzepten. Einfache Installation und Handhabung

Ein einfaches Produktkonzept garantiert eine geringe Bestell- und Verarbeitungskomplexität. Auch eine schnelle Montage des GEZE MCRdrive ist aufgrund von Montagetoleranzen problemlos möglich. Mittels offenem BACnet Standard ist das Schiebetürensystem in die Gebäudeautomation integrierbar und kann mit einem Konfigurationstool leicht konfiguriert werden. GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis seit 160 Jahren herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service. Firmenkontakt

