Startseite AGT Kabelloser Akku-Poolreiniger-Roboter PRR-100 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-14 09:25. Säubert den Pool automatisch, mit voller Bewegungsfreiheit dank Akku - Kabelloser Betrieb dank Akku mit bis zu 90 Minuten Laufzeit

- Reinigt bis zu 80 m²

- Einfache Bedienung über nur eine Taste

- Fährt selbstständig zum Beckenrand bei niedrigem Akkustand

- Inklusive Schwimmer zum einfachen Herausholen aus dem Wasser

- Waschbarer Filter und großer Schmutzbehälter mit 2.500 ml Kapazität Völlig kabellos kann sich der Akku-Poolreiniger-Roboter (https://www.pearl.de/mtrkw-12400-akku-poolreiniger-roboter.shtml) von AGT (https://www.pearl.de/ar-2-1.shtml) dank integrierter Batterie frei über

den Beckenboden bewegen, um Schmutz und Verunreinigungen aufzusaugen. Zwei Bürsten lösen die

Ablagerungen vom Boden und sorgen für bis zu 90 Minuten ununterbrochene Reinigung. So einfach

war Poolreinigung noch nie. Die Entnahme des Roboters aus dem Becken ist denkbar simpel: Nach dem Einschalten gleitet der

Reiniger am Griff ins Wasser und beginnt sofort mit der Reinigung. Bei niedrigem Akkustand fährt der

Roboter automatisch an den Beckenrand, wo er mit Hilfe des Schwimmers bequem herausgezogen

werden kann. Mit einem Gewicht von nur 3,4 kg ist er leicht zu handhaben. LEDs zeigen den Betriebszustand und den Akkustand des Poolroboters an, so dass sofort erkennbar

ist, ob er aufgeladen werden muss oder einsatzbereit ist. - Kabelloser Betrieb dank Akku

- Schwimmen und Pool-Reinigen ist gleichzeitig möglich

- Saugt Schmutz und Verunreinigungen von ebenen Pool-Böden mit bis zu 80 m²

- 2 Bürsten lösen Ablagerungen vom Pool-Boden

- Einfache Bedienung über 1 Taste

- Indikator-LEDs für Betriebsstatus und Akkustand

- Fährt bei niedrigem Akkustand selbstständig an den Beckenrand

- Schwimmer mit 2-m-Seil zum einfachen Entnehmen des Roboters aus dem Wasser

- Großer Schmutzbehälter: 2.500 ml Kapazität

- Waschbarer Filter

- Griff für bequeme Handhabung

- Wasserdicht: IPX8

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 5.200 mAh für bis zu 90 Minuten Laufzeit, lädt per Netzteil

- Maße: 32,4 x 32,1 x 16,6 cm, Gewicht: 3,4 kg

- Reinigungsroboter PRR-100 inklusive Netzteil, Schwimmer mit 2-m-Seil, 2 Ersatzräder, 2 Bürsten

und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107430081 Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7533-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7533-4261.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/R3CgKAGPafTA7PZ PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten