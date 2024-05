Startseite Der World of Data 2024 - zurück in München Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-14 08:49. Von Data Analytics bis AI - Datenexpert:innen treffen sich im Juni am Nockherberg München, 14. Mai 2024 - Der World of Data kehrt nach München zurück. Nach einem Ausflug in die Schweiz lädt die Unternehmensberatung b.telligent am 6. Juni 2024 alle BI-Visionäre, Datenex-pert:innen und Softwarehersteller zu ihrer Datenmesse auf den Nockherberg nach München ein. Zum Informieren, Netzwerken und Feiern. Spannende Vorträge, Case Studies namhafter Kunden, innovative Break Talks zu Big Data, Business Intelligence, IoT & Cloud, Data Science, AI & Data Visualization sowie Customer Intelligence warten auf die Besucher:innen. Ursprünglich in München gestartet, findet der World of Data (WoD) nun jährlich abwechselnd in München und in der Schweiz statt. Viele Insights in die Welt der Datennutzung

Der World of Data ist eines der Highlights der Datensaison. So erwartet b.telligent gut 850 Teilnehmer:innen, die sich bei rund 30 Vorträgen und mehr als 20 Austellern über die aktuellen Trends der Datenwelt informieren können. "Das Schönste am World of Data ist für mich, dass wir jedes Jahr die ganze Daten-Community zusammenbringen, um über die neuesten Entwicklungen zu diskutieren, Erfah-rungen auszutauschen und von Best Practices großer Unternehmen zu lernen", so Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. Und Klaus Blaschek, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer, ergänzt: "Dass wir immer wieder neue hochkarätige Partner und Kunden gewinnen können, beweist uns, dass wir mit unserer Idee, Wissen zu bündeln und eine Plattform zum Austausch zu schaffen, absolut richtig liegen." So sind auch in diesem Jahr wieder viele namhafte Unternehmen und Partner beim WoD am Start: ProSiebenSat.1 Media, Renk, Miele, die DFL Digital Sports, der FC Bayern München und viele mehr. Spitzenfußball trifft Rockstars

Passend zur Fußball-EM in München konnte b.telligent für die Eröffnung des WoD einen besonderen Coup landen: "Dass wir mit Stefan Mennerich, dem Direktor Medien und Kommunikation des FC Bayern München, einen tollen Eröffnungsredner für den WoD gewinnen konnten, freut nicht nur die Fußballfans im Team", sagt Klaus-Dieter Schulze, Geschäftsführer von b.telligent. Mit Annabell Whitney präsentiert das Event zudem eine international gefragte Unternehmerin und Keynote-Speakerin, die einen spannenden Vergleich zwischen Unternehmen, Daten und Rockstars ziehen wird. Noch bis zum 17. Mai gibt es für interessierte Besucher:innen das Early-Bird-Ticket.

Alle Infos, Tickets und die Agenda gibts unter https://www.worldofdata.com. smart data. smart decisions. b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte technologieunabhängige Beratung. Mit über 300 Mitarbeiter:innen an neun Standorten in Deutschland, Rumänien und in der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen in sämtlichen Projektphasen, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zu Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Das Wirtschaftsmagazin brandeins Wissen zeichnete b.telligent 2022 zum siebten Mal in Folge als einen der besten Berater Deutschlands in der Kategorie "Data Analytics & Big Data" aus. FOCUS Business kürte b.telligent 2021 und 2022 als einen der Top-Berater in den Bereichen Analytics & Big Data, Digitalisierung, IT-Beratung und IT-Implementierung sowie für zahlreiche Branchen, darunter Automotive, Banken und Private Equity sowie Handel (inkl. E-Commerce) und Versicherungen. Mehr unter www.btelligent.com. Firmenkontakt

