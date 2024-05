Startseite Sabrina Voß verstärkt als neue Vertriebsleiterin das Team von resonio Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-05-14 05:50. resonio, eine innovative Marke der clickworker GmbH, spezialisiert auf digitale Marktforschungslösungen, freut sich, die Ernennung von Sabrina Voß zur neuen Vertriebsleiterin bekannt zu geben. Seit dem 1. Mai 2024 leitet Frau Voß den Vertrieb von resonio und wird die Entwicklung und Expansion der Marke im Bereich Online-Marktforschung nachhaltig vorantreiben. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Marktforschungsbranche bringt Sabrina Voß eine umfassende Expertise in den Vertrieb mit. Zuvor war sie als Vertriebsleiterin bei Dynata im Bereich Panel und zuletzt bei Forsta für qualitative und quantitative Marktforschung in der DACH-Region verantwortlich. Ihre umfangreichen Kenntnisse und ihre führende Rolle in den genannten Unternehmen haben sie zu einer geachteten Expertin in der Branche gemacht. "Mit Sabrina Voß haben wir eine herausragende Führungskraft gewonnen, die ein tiefes Verständnis für die Dynamik und Trends in der Marktforschung mitbringt", freut sich Christian Rozsenich, Geschäftsführer von clickworker. "Ihre umfangreiche Branchenerfahrung ermöglicht es uns, unser resonio Self-Service Marktforschungstool (https://www.resonio.de/marktforschungstool-so-funktionierts/) weiter zu entwickeln und noch fester im Markt zu etablieren. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, wertvolle Marktinformationen zu sammeln und ihre Geschäftsziele schneller zu erreichen." Weitere Informationen unter:

www.resonio.de (https://resonio.de/)

www.linkedin.com/company/resonio

www.twitter.com/resonio_de resonio ist eine Marke von clickworker, einem führenden, ISO-zertifizierten Anbieter von Paid Crowdsourcing mit mehr als 6 Millionen Freelancern weltweit. Mit resonio können Kunden quantitative Marktforschung einfach, schnell und günstig durchführen. Das Self-Service-Angebot umfasst eine umfangreiche, aber einfach zu bedienende Anwendung zur Umfrageerstellung, einen großen internationalen Pool an Umfrageteilnehmern sowie KI unterstützter Qualitätssicherung, automatisierten Reporting und Tracking der Ergebnisse. Kontakt

resonio powered by clickworker

Ines Maione

Theodor-Althoff-Str. 41

45133 Essen

02019597180

https://www.resonio.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten