Startseite Eningen freut sich über Re-Zertifizierung zur "Gesunden Gemeinde Plus" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-05-13 16:52. Der Landkreis war bei einer Gemeinderatssitzung vor Ort und übergab die neue Urkunde und gratulierte zur Re-Zertifizierung. Die Vertreter der Gemeinde Eningen freuten sich über das Zertifikat "Gesunden Gemeinde Plus mit der das überdurchschnittliche Engagement in der Gesundheitsförderung wertgeschätzt wird. Mit der Initiative "Gesunde Gemeinde - Gesunde Stadt" fördert der Landkreis im Rahmen der kommunalen Gesundheitskonferenz die Gesundheit, um die Lebensqualität in der Region zu erhalten und zu verbessern. Eningen ist von Anfang an Modellgemeinde und am Projekt beteiligt. Das erste Mal wurde die Achalmgemeinde bereits im Jahr 2015 für ihre außergewöhnlichen Maßnahmen ausgezeichnet. Neu ist, da die Gemeinde bereits drei dieser Zertifikate erhalten und die Re-Zertifizierungen geschafft hat, der Titel "Gesunde Gemeinde Plus" auf den die Beteiligten alle sehr stolz waren. Die Auszeichnung und das Zertifikat zur "Gesunden Gemeinde Plus" unterstreicht, dass das Thema Gesundheit in Eningen strukturell verankert ist. Die Gemeinde ergreift kontinuierlich und eigenständig Maßnahmen, um die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu erhalten und zu fördern. Eningen erfüllt somit alle Kriterien für diese Auszeichnung und dies wurde in der Rede von Frank Havlicek vom Kreisgesundheitsamt Reutlingen betont. Der AK Gesunde Gemeinde Eningen mit ihren Vorständen Dr. Barbara Dürr und Volker Feyerabend bemühen sich mit den Mitgliedern intensiv darum, die Gesundheitsangebote vor Ort zu stärken, auszubauen und die Bürger im großen Netzwerk und bei den Veranstaltungen zu beteiligen und regelmäßig zu informieren. Frank Havlicek vom Kreisgesundheitsamt erwähnte bei der Zertifikatsübergabe: "Es wird in Untergruppen zu Themen wie Demenz, Bewegung, Kopfschmerzen, Adipositas, Gesundheitsberatung für Migranten und vielem mehr gearbeitet." Im Arbeitskreis sind Vereine, Organisationen, Firmen, Therapeuten, Praxen, die Gemeindeverwaltung und die Bürger unterstützt. So ist ein wichtiger Partner des AK Gesunde Gemeinde der seit über 25 Jahre bestehende Verein- Gesundheitsforum Eningen e. V.. Gemeinsam werden vielfältige Veranstaltungen organisiert, z. B. im vergangenen Jahr die kostenfreie Veranstaltungsreihe Bewegung im Park, die interaktive Veranstaltung der Kopfweh-Konferenz Reutlingen oder die Arztvorträge zu Fettleber und Co. Darüber hinaus behandeln der Arbeitskreis und das Forum in verschiedenen Kursen spezifische Gesundheitsthemen, wie Adipositas oder die Rückenschule für Kinder. Für alle ist klar, die Gesundheitsförderung in Eningen wird weiterhin eine Vorbildfunktion haben und Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Weitere Informationen:

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.facebook.com/GesundeGemeindeEningen

www.instagram.com/GesundeGemeindeEningen

