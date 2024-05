Startseite Canada Nickel erzielt ersten metallurgischen Erfolg auf dem Grundstück Mann Northwest Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-05-13 16:39. Höhepunkte - Die ersten beiden metallurgischen Tests bei Mann liefern eine starke Ausbeute und Konzentratqualität:

o Gesamtnickelausbeute von 58 % und 59 %.

o Nickel- und Magnetitkonzentrate entsprechen den Erwartungen. TORONTO, 13. Mai 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV:CNC) (OTCQX:CNIKF) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc... - freut sich, robuste Ergebnisse hinsichtlich der Gewinnung und der Qualität des Konzentrats aus der ersten Reihe von metallurgischen Tests an Proben des Grundstücks Mann Northwest bekannt zu geben. Die Ergebnisse wurden unter Verwendung des Standardflussdiagramms erzielt, das für das Nickelsulfidprojekt Crawford ("Crawford") entwickelt wurde. Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Wir sind sehr erfreut über die ersten Tests bei Mann Northwest, bei denen eine Gesamtnickelausbeute von 58 % und 59 % erzielt wurde und die erwarteten Nickel- und Eisenkonzentratgehalte erreicht wurden. Diese ersten Ergebnisse bei Mann Northwest sowie unser früherer Erfolg bei Reid, bei dem das für Crawford entwickelte Standardflussdiagramm zum Einsatz kam, zeigen das Potenzial, unsere Erschließungsarbeiten bei Crawford auf das gesamte Zielportfolio im Nickeldistrikt Timmins auszuweiten." Canada Nickel ist dabei, den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an der Liegenschaft Mann abzuschließen, wobei die verbleibenden 20% im Besitz von Noble Mineral Exploration Inc. sind. Die Liegenschaft befindet sich 22 km östlich von Crawford, 20 km südlich von Cochrane und 45 km nordöstlich von Timmins und umfasst die Mann Township. Innerhalb des Grundstücks gibt es drei große ultramafische Körper, von denen jeder eine geophysikalische Zielfläche hat, die größer ist als die 1,6 km2 von Crawford. Mann Northwest hat eine Zielfläche von 6,0 km2 ; Mann Central ist 3,1 km2 und Mann Southeast ist 4,1 km2 . Zur Unterstützung der laufenden Explorationsarbeiten auf dem Grundstück Mann wurden metallurgische Testarbeiten eingeleitet. Tabelle 1 fasst die Gewinnungsergebnisse der ersten beiden offenen Kreislauftests auf dem Grundstück Mann Northwest mit Proben mit einem Nickelgehalt von 0,29 % und 0,30 % zusammen. Die Proben wurden in einem externen Labor getestet, um das metallurgische Potenzial des Grundstücks zu bewerten. Beide Proben lieferten eine starke Gewinnungsleistung mit einer Gesamtnickelgewinnung von 58 % und 59 % und einer Eisengewinnung von 44 % und 48 %. Die Kobaltgewinne betrugen 15 % bzw. 28 % und die Chromgewinne lagen in beiden Tests bei 10 %. Mehr als die Hälfte des gewonnenen Nickels wurde zu Nickelkonzentraten mit einem durchschnittlichen Gehalt von mehr als 38 % Nickel zurückgewonnen. Der Gehalt an Eisenkonzentrat betrug in den beiden Versuchen durchschnittlich 58 % bzw. 62 % Eisen. Das Unternehmen wird ein ähnliches metallurgisches Programm wie bei Crawford durchführen und mit einem variablen Testprogramm im offenen Kreislauf beginnen, um die Betriebsparameter und die Leistung zu bestätigen, und anschließend mit abgeschlossenen Zyklustests beginnen, um die metallurgische Leistung sowie die Konzentratgehalte und die Gewinnung zu bestätigen, die in zukünftigen technischen Studien verwendet werden sollen. Tabelle 1. Ergebnisse des Leerlauftests Kopfnoten Erholung

Ni Co S Fe Cr Ni Co Fe Cr

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Muster 1 0.29 0.012 0.04 6.3 0.37 59 28 44 10

Beispiel 2 0.30 0.011 0.13 6.4 0.50 58 15 48 10 Die Proben wurden als hochgradigere, gut serpentinisierte Dunitproben ausgewählt und bestätigten das Potenzial, den metallurgischen Prozess von Crawford auf die ultramafische Nickelmineralisierung von Mann zu übertragen. Es wurde das Standardtestverfahren aus dem Machbarkeits-Variabilitätsprogramm von Crawford verwendet, einschließlich der Mahlgrößen, der Strategien zur Dosierung der Reagenzien und des Flowsheet-Layouts. Beispiel Standort Abbildung 1 zeigt die Draufsicht auf die Grundstücke von Mann, wobei die "X"-Markierungen anzeigen, wo die Proben entnommen wurden. Probe 1 wurde aus dem Bohrloch MAN23-03 auf einer Länge von 200 bis 273 Metern und Probe 2 aus MAN23-02 auf einer Länge von 112 bis 164 Metern entnommen. Abbildung 1 - Planansicht von Mann - Bohrergebnisse und Probenstandorte überlagert mit der magnetischen Gesamtintensität#

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75537/13052024_DE_CANADANick... Qualifizierte Person und Datenüberprüfung Arthur G. Stokreef, P.Eng (ON), Manager of Process Engineering & Geometallurgy und eine qualifizierte Person" gemäß der Definition des National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt. Über Canada Nickel Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Vorsichtiger Hinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das metallurgische Potenzial der Grundstücke von Mann, einschließlich der Ausbeute und der Konzentratqualität, die wirtschaftliche Rentabilität der Bohr- und Explorationsergebnisse des Grundstücks Mann in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit zur Fortsetzung der Bohrungen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, den Zeitplan und den Abschluss (wenn überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

Kanada email : markselby@canadanickel.com Pressekontakt: Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

