Startseite Tudor Gold beginnt 2024 mit Explorationsbohrprogramm in Treaty Creek, Nordwest-British Columbia Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-05-13 15:24. Vancouver, British Columbia, Kanada - 9. Mai 2024 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass die Mitarbeiter vor Ort sind, um das Lager und die Bohrstellen für das bevorstehende Explorationsprogramm 2024 des Unternehmens auf seinem Vorzeigeprojekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia vorzubereiten. Zwei Diamantbohrer wurden am 7. Mai und 8. Mai zum Projekt transportiert und die Bohrungen werden voraussichtlich am 9. Mai beginnen. Phase 1 des Explorationsprogramms 2024 wird voraussichtlich etwa 10.000 Meter (m) an Diamantbohrungen in der Lagerstätte Goldstorm umfassen. Das Hauptziel des Phase-1-Bohrprogramms ist die Erweiterung und Aktualisierung der vor kurzem veröffentlichten Mineralressourcenschätzung (Pressemitteilung vom 8. April 2024). Mehrere Bohrlöcher wurden als Step-out-Bohrungen zum hochgradigen System Supercell One (SC-1) konzipiert, das im Jahr 2023 identifiziert wurde (Pressemitteilung vom 1. Februar 2024). Supercell One ist ein golddominanter, quarzsulfidhaltiger, brekziöser Strukturkorridor, der in Richtung Nordwesten, Norden und Osten offen ist. Zu den früheren Bohrergebnissen von Supercell One gehören die folgenden hochgradigen Goldabschnitte: - GS-23-176-W1: 15,00 m @ 15,64 Gramm/Tonne (g/t) AuEQ (14,89 g/t Gold (Au), 4,72 g/t Silber (Ag), 0,60% Kupfer (Cu)) - GS-22-134: 25,50 m @ 9,96 g/t AuEQ (9,66 g/t Au, 1,23 g/t Ag, 0,24 % Cu)

o einschließlich 4,50 m mit 20,86 g/t AuEQ (20,61 g/t Au, 1,50 g/t Ag, 0,20% Cu) - GS-23-179: 12,00 m @ 10,07 g/t AuEQ (9,78 g/t Au, 1,35 g/t Ag, 0,23 % Cu) Klicken Sie auf die folgenden Links, um die entsprechenden SC-1-Grundrisskarten und Bohrprofile anzuzeigen. Die Bohrungen werden von zwei Bohrplattformen aus durchgeführt, die im letzten Herbst in Vorbereitung auf dieses Programm errichtet wurden. Ein Bohrgerät befindet sich unmittelbar hinter der nördlichen Grenze der bekannten Mineralisierung und das zweite Bohrgerät befindet sich an der nordöstlichen Grenze der Lagerstätte Goldstorm. Die Bohrungen werden sich auf ein Gebiet konzentrieren, das sich zwischen 200 und 250 m nordöstlich der aktuellen Mineralressourcengrenze befindet. - Diamantbohrer 1 soll zu Pad 12 (Abschnitt A) mobilisiert werden, um drei Bohrungen durchzuführen. Die Bohrlöcher 12A und 12B werden die 100 m neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung der Domäne CS-600 und die Projektion des Systems SC-1 nach Norden und in die Tiefe weiter erproben. Bohrloch 12C ist ein Infill-Bohrloch, das die Kontinuität erprobt und an die beeindruckenden Ergebnisse der Bohrlöcher GS-23-176-W1 (1,23 g/t Au, 2,93 g/t Ag, 0,12 % Cu auf 601,5 m) und GS-23-179 (1,16 g/t Au, 2,25 g/t Ag, 0,19 % Cu auf 223,5 m) anschließt. Unser geplantes Bohrloch 12C wird schätzungsweise etwa 140 m östlich von GS-23-176-W1 und 120 m westlich von GS-23-179 durchteuft. - Diamantbohrer 2 soll zu Pad 13 (Abschnitt B), dem derzeit am weitesten nordöstlich gelegenen Step-Out auf der Lagerstätte, mobilisiert werden, um vier Bohrlöcher zu bohren. Alle vier Bohrlöcher zielen auf die nordöstliche Erweiterung der Domäne CS-600 und das verschachtelte System SC-1 in einem regelmäßig angeordneten Bohr-Fence ab. Die Bohrlöcher 13A und 13B zielen auf eine nördliche Erweiterung der unteren Domäne CS-600 um 200 m nordwestlich und östlich von Bohrloch GS-23-179 um etwa 120 m ab. Die Bohrlöcher 13C und 13D sollen die Bohrdichte erhöhen und die Ressourcenkategorie in den Domänen CS-600 und DS5 seitlich und in der Tiefe von "abgeleitet" auf "angezeigt" hochstufen. Ken Konkin, President & CEO von Tudor Gold, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, mit dem Diamantbohrprogramm 2024 weit über die bekannten nördlichen und nordöstlichen Grenzen der Lagerstätte Goldstorm hinaus beginnen zu können. Ich möchte unseren Feldteams zu einem sicheren und effizienten Start des Programms gratulieren, das darauf abzielt, Gebiete zu durchbohren, die als hochgradige Goldziele in dem neu identifizierten Brekziensystem Supercell One (SC-1) identifiziert wurden. Drei weit auseinander liegende Bohrlöcher haben zuvor einen tektonischen Strukturkorridor durchteuft, der feinkörniges, sichtbares, einheimisches Gold beherbergt, das in Bohrloch GS-22-134 mit 20,86 g/t AuEq auf 4,5 m (20,61 g/t Au, 1,5 g/t Ag, 0,20 % Cu) innerhalb von 25,5 m mit 9,96 g/t AuEQ (9,66 g/t Au, 1,23 g/t Ag, 0,24 % Cu) identifiziert wurde. Anschließende Explorationsbohrungen durchschnitten dieselbe goldhaltige, hydrothermale Brekzienzone im Spätstadium mit den Bohrlöchern GS-23-176-W1 mit 15,64 g/t AuEQ auf 15,0 m (14,89 g/t Au, 4,72 g/t Ag, 0,60% Cu) und GS-23-179 mit 10,07 g/t AuEq auf 12,0 m (9,78 g/t Au, 1,35 g/t Ag und 0,23% Cu). Diese drei Bohrlöcher identifizierten ein geologisches Ziel, das entlang einer 400 m abfallenden Projektion in der Nähe des oberen Kontaktbereichs der Domäne CS-600 liegt. Neben der Erprobung der hochgradigen Brekzie SC-1 sollen die vorgeschlagenen Phase-1-Bohrlöcher einen Großteil der abgeleiteten Mineralisierung innerhalb der Domänen CS-600 und DS5 erweitern und umwandeln, die schätzungsweise etwa sechs Millionen Unzen goldäquivalente Ressourcen mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEq enthalten. Unser Konzept ist es, so viele hochgradige Unzen zu unserer aktuellen geschätzten Mineralressource von 26,9 Millionen Unzen mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEq hinzuzufügen. Nach Abschluss des diesjährigen Programms erwarten wir die Veröffentlichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung unserer Goldstorm-Lagerstätte, die für Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals 2025 geplant ist." Qualitätssicherung und -kontrolle Ken Konkin, P.Geo, President und CEO von Tudor Gold, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die für das Projekt verantwortlich ist. Herr Konkin hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt. Über Treaty Creek Das Projekt Treaty Creek beherbergt die Lagerstätte Goldstorm, die ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System umfasst, sowie mehrere andere mineralisierte Zonen. Wie im "NI-43-101 Technical Report for the Treaty Creek Project" vom 5. April 2024, der von Garth Kirkham Geosystems und JDS Energy & Mining Inc, verfügt die Lagerstätte Goldstorm über eine angezeigte Mineralressource von 27,87 Millionen Unzen (Moz) AuEQ mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,92 g/t, 2,87 Milliarden Pfund (Blbs) Kupfer mit einem Gehalt von 0,18 %, 128,73 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.48 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 6,03 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (4,88 Moz Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t, 503,2 Mlb Kupfer mit einem Gehalt von 0,15 %, 28,97 Moz Silber mit einem Gehalt von 6,02 g/t), mit einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t AuEQ und einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ im Untergrund. Die Lagerstätte Goldstorm wurde in drei dominante Mineraldomänen und mehrere kleinere Mineraldomänen unterteilt. Die Domäne CS-600 besteht größtenteils aus verschachtelten Impulsen von Diorit-Intrusivgesteinen und beherbergt den Großteil der Kupfermineralisierung innerhalb der Lagerstätte Goldstorm. CS-600 weist eine angezeigte Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (9,99 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,78 g/t, 2,73 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,31 %, 73,47 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.71 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 2,86 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,20 g/t AuEQ (1,87 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,79 g/t, 475,6 Mlb Kupfer mit einem Gehalt von 0,29 %, 13,4 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,63 g/t). Die Goldstorm-Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen und erfordert weitere Explorationsbohrungen, um die Größe und Ausdehnung der Lagerstätte zu bestimmen. Über Tudor Gold TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation. IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER

TUDOR GOLD CORP.

"Ken Konkin" Ken Konkin

Präsident und Hauptgeschäftsführer Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder kontaktieren Sie uns: Chris Curran

Vizepräsident für Investor Relations und Unternehmensentwicklung

Telefon: (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorsichtige Aussagen in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich des Abschlusses und der voraussichtlichen Ergebnisse geplanter Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens rechtzeitig abgeschlossen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Risiken in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, mögliche Ausfälle und Verzögerungen bei der Ausrüstung, Überschreitung der Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Änderungen durch die Regulierungsbehörden, rechtzeitige Erteilung von staatlichen oder behördlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75548/09052024_DE_TUD-NR-24-... TREATY CREEK - Schnittflächen - Draufsicht Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

wire.newsfilecorp.com/files/4494/208528_treaty%20creek%20-%20section%20areas%20-%20plan%20view.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75548/09052024_DE_TUD-NR-24-... GOLDSTORM DEPOSIT - Abschnitt A Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

wire.newsfilecorp.com/files/4494/208528_goldstorm%20deposit%20-%20section%20a.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75548/09052024_DE_TUD-NR-24-... GOLDSTORM DEPOSIT - Abschnitt B Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

wire.newsfilecorp.com/files/4494/208528_goldstorm%20deposit%20-%20section%20b.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75548/09052024_DE_TUD-NR-24-... Goldstorm-Lagerstätte - Blickrichtung Nordwest (230°/-15) Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

wire.newsfilecorp.com/files/4494/208528_goldstorm%20deposit%20-%20viewing%20northwest.jpeg Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Tudor Gold Corp.

Scott Davis

Suite 789 - 999 West Hastings Street

V6C 2W2 Vancouver

Kanada email : sdavis@crossdavis.com Pressekontakt: Tudor Gold Corp.

Scott Davis

Suite 789 - 999 West Hastings Street

V6C 2W2 Vancouver email : sdavis@crossdavis.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten