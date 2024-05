Startseite MeetLobby zelebriert den Internationalen Tag der Pflege Pressetext verfasst von MeetLobby am Sa, 2024-05-11 10:09. In der immer besser vernetzten Welt legt das Nachbarschaftsnetzwerk MeetLobby großen Wert auf Stärkung und Aufbau von Beziehungen in der Nachbarschaft. Passend dazu würdigt das Unternehmen den Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai und zollt den Menschen Respekt, die in Pflegeberufen tätig sind. Im Fokus steht dabei der immense Beitrag, den über 1,7 Millionen sozialversicherungspflichtig in Deutschland Beschäftigte für die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung leisten. Der Tag wurde 1965 vom International Council of Nurses ins Leben gerufen, um genau diese unbezahlbare Arbeit zu würdigen. Die essentielle Rolle der Pflege Es wird oft unterschätzt, wie bedeutsam die Arbeit von Pflegekräften ist. Sie sind die stillen Helden, die sich um alte und kranke Menschen kümmern und sich unermüdlich dafür einsetzen, die Gesundheit und das Wohlergehen dieser Menschen zu erhalten. Der Internationale Tag der Pflege ist eine Gelegenheit für MeetLobby und alle Mitglieder der Gesellschaft, sich bei diesen engagierten Menschen zu bedanken. Die Zahl von 1,7 Millionen Pflegekräften in Deutschland, die im Jahr 2019 sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, verdeutlicht die Größe dieser Berufsgruppe und die Bedeutung der Pflege in unserer Gesellschaft. Diese Menschen sind die „Stütze der Gesundheitsversorgung“ und ihre Bedeutung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Historische Bedeutung und Kontext des Internationalen Tages der Pflege Der Internationale Tag der Pflege findet jedes Jahr am Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale statt. Geboren im Jahr 1820, ist Florence Nightingale als Begründerin der professionellen Krankenpflege bekannt und hat sich im 19. Jahrhundert für zahlreiche Reformen im Gesundheitssystem eingesetzt. Diese historische Verbindung trägt dazu bei, das Bewusstsein für die wichtige Arbeit der Pflegekräfte zu schärfen und die Anerkennung für ihre unersetzliche Rolle in der Gesellschaft zu steigern. MeetLobby CEO Roland Richert betont: "Die Leistungen der vielen Pflegekräfte verdienen unsere allerhöchste Anerkennung. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist klar geworden, wie unentbehrlich ihr Einsatz für unsere Gesellschaft ist." MeetLobby, ein Netzwerk, das Nachbarschaftsverbindungen im Ruhrgebiet stärkt, bietet eine Plattform für Kommunikation, Austausch und Unterstützung. Es fördert so die Gemeinschaft und betont die Bedeutung von Pflege und Fürsorge im Alltag. MeetLobby ist ein soziales Netzwerk, das sich auf den Aufbau und die Stärkung von Nachbarschaftsverbindungen im Ruhrgebiet konzentriert. Unter der Leitung unseres CEO Roland Richert setzen wir uns dafür ein, Nähe, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung in der Nachbarschaft zu fördern und zu gestalten – denn Nachbarschaft bedeutet Gemeinschaft. Über MeetLobby Komplettes Benutzerprofil betrachten